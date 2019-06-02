Универсальный дрон умеет ездить по земле

Разработчики из Израиля показали прототип гибридного летательного аппарата, умеющего передвигаться по суше. Квадрокоптер Flying STAR (FSTAR) перемещается по земле со скоростью до 2.5 м/с, летает со скоростью до 15 м/с и при этом использует одни и те же двигатели и детали конструкции.

Четыре вертикально направленных ротора квадрокоптера при посадке отклоняются от вертикали, и движущая сила передаётся на колёса для передвижения по твёрдой поверхности. Автономного питания дрону-трансформеру достаточно для 20 минут работы.

Новое изобретение может оказаться необходимым для использования в городских условиях при передвижении по узким улицам или в горной местности по пересечённому рельефу. Дрон может садиться на крыши домов, работать внутри труб большого диаметра и проникать в труднодоступные места.

Многофункциональность Flying STAR пригодится при спасательных работах, может быть использована военными или при выполнении сельскохозяйственных работ. Беспилотный летательный аппарат сможет оперативно доставлять грузы небольшой (до 400 граммов) массы, что незаменимо при оказании первой помощи пострадавшим при стихийных бедствиях или в бою. Разработчики планируют создать целую серию аналогичных дронов, выполняющих конкретные задачи. Для этого будут выпущены как более крупные, так и миниатюрные БПЛА.