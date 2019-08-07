Узкие и суперузкие стиральные машины Hoover поступили в продажу в России

2019-08-07, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Hoover; [13]
Candy Hoover Россия, представительство Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Hoover в России и странах СНГ, объявляет о старте продаж узких и суперузких моделей стиральных машин Hoover серии Dynamic Next (в которую также входят полноразмерные стиральные машины с фронтальной и вертикальной загрузкой, стирально-сушильные и сушильные машины).

В настоящий момент стиральные машины с фронтальной загрузкой в России представлены моделями вместимостью от 6 до 8 кг, классом энергопотребления A-30% и технологией управления со смартфона One Touch или ONE Fi EXTRA , тихим инверторным мотором и большим обновленным сенсорным дисплеем и функцией активного пара (кроме DXOA34 26C3/2-07). Глубина моделей машин по корпусу составляет 34, 40 и 44 см, люк – хром с прозрачным стеклом или черный с тёмной накладкой на стекло.

Помимо классических программ стирки новые модели имеют набор быстрых программ 14/30/44 мин, программу низкотемпературной стирки All In One 20°C, программу высококлассной стирки белья из разных тканей и цветов All In One 59 мин. Также доступна программа дополнительного полоскания и отсрочки старта (макс. на 24 часа). Все машины оборудованы системами контроля дисбаланса и пенообразования.

    Благодаря возможности управления стиральной машиной через смартфон с установленным приложением Wizard APP пользователь получает:
  • возможность пользовательской настройки процесса стирки;
  • доступ к десяткам дополнительных режимов и программ;
  • доступ к статистике потребления энергоресурсов;
  • возможность проверки состояния стиральной машины;
  • доступ к режимам ухода за прибором;
  • возможность прямой связи со службой поддержки.
    Новый модельный ряд узкий и суперузких стиральных машин с фронтальной загрузкой Hoover Dynamic Next, уже доступный в России:
  • DXOA34 26C3/2-07 – загрузка – 6 кг, отжим – 1200 оборотов (макс.), глубина – 34 см, люк – хром, One Touch (NFC), стандартный мотор;
  • DWOA437AHFN3-07 - загрузка – 7 кг, отжим – 1300 оборотов (макс.), глубина – 40 см, люк – черный, One Fi+ (NFC + Wi-Fi), инверторный мотор;
  • DWOA4438AHC3-07 - загрузка – 8 кг, отжим – 1300 оборотов (макс.), глубина – 44 см, люк – хром, One Fi+ (NFC + Wi-Fi), инверторный мотор;
  • DWOA4438AHBF-07 - загрузка – 8 кг, отжим – 1300 оборотов (макс.), глубина – 44 см, люк – черный, One Fi+ (NFC + Wi-Fi), инверторный мотор.
    Ключевые характеристики:
  • Глубина — 34-44 см;
  • Загрузка — 6-8 кг;
  • Мотор — инверторный (кроме DXOA34 26C3/2-07);
  • Класс энергопотребления – A-30%;
  • РРЦ – 25990 – 32990 рублей.

О бренде Hoover

Hoover – всемирно известный бренд с сильной инновационной составляющей, оперирующий в бизнесе уже более 110 лет. Сегодня под брендом Hoover выпускается полный спектр малой и крупной бытовой техники (как встраиваемой, так и отдельно стоящей). Hoover отличается высокой технологичностью и эстетикой, потрясающей производительностью, энергоэффективностью и продуманностью деталей. Техника для уборки пола Hoover занимает лидирующие позиции в соответствующем сегменте на европейском рынке бытовой техники.

В 1995 году компания Candy Group выкупила права на использование торговой марки Hoover в Европе, Северной Африке и Азии.

В 2019 году компания Candy Group стала частью Haier Group.

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