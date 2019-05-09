В Google Maps и поисковик Google добавили режим «инкогнито»

2019-05-09, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Google Maps ; [97]
Режим «инкогнито» не позволяет отслеживать действия пользователя и оставляет историю посещения чистой. То есть после использования сервисов никаких «следов» этого не останется.

Чтобы включить режим, необходимо нажать на изображение профиля и активировать в меню опцию «Включить инкогнито». Она помечена специальным значком с изображением шпиона.

Если режим включен — на экране появится темная диагональная полоса. Как это работает — представители Google показали на конференции для разработчиков I/O 2019.

Режим «инкогнито» должен появиться и в мобильных приложениях, и в веб-версиях сервисов. Правда, когда именно — пока неизвестно.

Также Google облегчит доступ к единому центру Google Account, который позволяет управлять настройками приватности и безопасности сервисов. Теперь перейти к настройкам можно в любом приложении Google — для этого просто кликните на изображение профиля в правом верхнем углу и перейдите по ссылке на свою учетную запись Google.

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