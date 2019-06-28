В Москву приедет автор романов по вселенной Warhammer

В понедельник 1 июля Москву посетит Петер Фехервари — автор романов по вселенной Warhammer, который пообщается с поклонниками и с удовольствием подпишет книжку всем желающим. Встретиться с ним можно будет в магазине Hobby Games на Парке Культуры (ул. Остоженка, д. 40/1) в 18.00.

Петер представит свою новую книгу – «Инфернальный реквием», ограниченный тираж которой на русском языке с эксклюзивным авторским экслибрисом можно будет приобрести тут же в магазине. Визит автора стал возможен благодаря стараниям издательства «Фантастика».

Книги Петера Фехервари — это концентрированный Warhammer 40,000, настоящая находка для любителей жанра гримдарк, где жуткая атмосфера страха и смерти сводит с ума даже самых храбрых героев. Писатель поднимает сложные, тяжёлые для других авторов темы; говорит о тех персонажах вселенной, о которых многие боятся начинать рассказ. В этих книгах нет места свету и надежде, а липкий ужас пронизывает историю от начала до конца. Такими и должны быть романы, созданные на основе вселенной бесконечной войны. Книга «Инфернальный реквием» посвящена, в том числе, Сёстрам Битвы — военно-религиозной организации, состоящей полностью из женщин. По сюжету на одну из их планет прибывают выжившие бойцы Астра Милитарум, надеясь исцелиться от полученных ранений в сестринстве Последней Свечи. Однако, чем ближе они к цели – тем более пагубные силы пробуждаются среди исхлёстанных бурями шпилей планеты, а тени в душах паломников становятся темнее с каждым шагом…

Для тех, кто хочет не только узнать больше о новой книге, но и погрузиться в другие уголки вселенной Warhammer — на полках магазина Hobby Games представлены наборы актуальных миниатюр для игры в настольный варгейм, с рождения которого начался выпуск многочисленной литературы, комиксов, компьютерных и других игр в сеттинге 41 тысячелетия.Автор: Артем Костенко