В России стартовали продажи умных технологий компаний Legrant

2020-03-13, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Legrand; [96]
В России стартовали продажи умных технологий компаний Legrant. В основу предложения входят умные электроустановочные изделия в дизайне Valena Life/Allure with Netatmo и Celiane with Netatmo. Система домашнего комфорта Legrand состоит из проводных и беспроводных устройств, в каждое из которых встроен интеллектуальный модуль.

Стартовый пакет умного дома стоит 7950 рублей, в нее входит Wi-Fi-шлюза и пару умных розеток и беспроводных выключателей. Шлюз обеспечивает подключение всех IoT устройств к интернету и дает пользователям возможность управлять системой умного дома из любой точки мира. Управление системой осуществляется с помощью мобильного приложения Home+Control, в котором создается план дома и отображается текущий статус каждого умного устройства. Приложение предусматривает управление как с отдельными модулями, так и использование настраиваемых сценариев.

Установка умных выключателей и розеток практически ничем не отличается от установки традиционных электроустановочных изделий, и провести ее можно в любой момент, не дожидаясь ремонта. Также пользователь может самостоятельно собрать свой комплект, выбрав компоненты из портфолио доступных IoT-устройств и быстро настроить персональную систему умного дома, добавить новые модули и управлять IoT-устройствами удаленно с помощью смартфона. Управление также возможно с помощью голосовых помощников Apple Siri, Google Assistant и Amazon Alexa.


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