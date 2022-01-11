Влияние нехватки компонентов на поставки целых устройств сохранится в этом году

По данным исследований TrendForce, из-за таких факторов, как пандемия, геополитика и цифровая трансформация повседневной жизни, глобальная нехватка литейных производственных мощностей наблюдается уже почти два года, и нехватка была особенно серьезной для зрелых узлов 1X~180 нм. Хотя все литейные заводы яростно увеличивают капитальные затраты на расширение мощностей, нереализованное расширение в будущем не решает существующих проблем с поставками. Кроме того, неравномерное распределение ресурсов цепочки поставок, усугубляющее нехватку деталей и компонентов, еще предстоит окончательно устранить. Обстоятельства в целом будут по-прежнему влиять на отгрузки связанных целых устройств. Ожидается, что только категория ПК останется практически невредимой.

В 1 квартале 2022 года, как сообщает TrendForce, из-за ограниченного увеличения производственных мощностей ситуация с предложением на рынке, как ожидается, будет примерно такой же как и в 4 квартале 2021 года. Тем не менее, некоторые конечные продукты вошли в свой традиционный межсезонный цикл, и ожидается, что замедление импульса спроса снизит давление на OEM- и ODM-производителей в отношении запасов в цепочке поставок. Что касается ПК и ноутбуков, то с ноября 2021 года дефицит материалов был частично снижен. Таким образом, объем отгрузки ODM для ПК в 4 кв. 2021 г. был пересмотрен в сторону увеличения. По сравнению с мобильными телефонами и целыми серверами влияние недостаточного или избыточного предложения материалов на ПК и ноутбуки относительно незначительно. За исключением контроллера SSD PCIe 3.0, нынешняя нехватка компонентов связана с задержками перехода на новую платформу Intel. Этот временный дефицит привел к тому, что цикл поставки составил примерно 8-12 недель, в то время как любая нехватка в поставках микросхем Type C, WiFi и PMIC постепенно ослабевает. TrendForce ожидает, что по мере восстановления общей стабильности цепочки поставок ноутбуков ODM-брендов в 1 квартале 2022 года снизятся только на 5,1% по сравнению с предыдущим кварталом.