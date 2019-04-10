Ритейлер Walmart объявил роботизации магазина, он развернет 1500 новых автономных очистителей пола "Auto-C", 300 сканеров полок "Auto-S" и дополнительные 1200 разгрузчиков "FAST" для сканирования и сортировки предметов по мере их поступления с грузовиков.

Кроме того, для упорядочения онлайн-заказов у ​​него будет 900 «Pickup Towers», чтобы клиенты могли заказать что-то на сайте компании и просто забрать его из торгового автомата Walmart. Идея состоит в том, что, передавая роботам рутинные задачи, сотрудники Walmart могут тратить больше времени на помощь клиентам и подготовку онлайн-заказов.

Компания уже несколько месяцев тестирует роботов. Освобождение сотрудников для помощи клиентам окажется хорошей идеей.