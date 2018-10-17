Xiaomi Mijia Driving Recorder 1S стоит 50 долларов

Компания Xiaomi давно и активно работает в совершенно разнообразных направлениях, которые не всегда укладываются в голове у пользователей. Например, производитель совершенно спокойно выпускает в продажу лампочки, очистители воздуха, кроссовки и рюкзаки. Фанаты смартфонов китайского бренда просто недоумевают от такого разнообразия, ведь им нужны новые флагманы, крутые технологии и все в таком духе. Однако, компания вновь показала странный девай — Xiaomi Mijia Driving Recorder 1S. Это автомобильный видеорегистратор, который стоит 50 долларов и подойдет абсолютно всем, кто только-только решил узнать это направление. Пока что всех характеристик устройства в сети нет, но гаджет достоен внимания хотя бы из-за стоимости. Думаю, что в ближайшее время производитель захватит и этот сегмент.