Xiaomi OLED Smart TV будет запущен в 2020 году

Новая линейка Smart TV от Xiaomi поставляется с дисплеем Quantum Dot, который обеспечивает лучшее качество изображения. Компания заявила, что они обязательно будут работать над OLED-телевизорами, и ожидается, что они появятся в первом квартале этого года.

Xiaomi по-прежнему работает с реальным разрешением 8K. Компания говорит, что ее поставщики дисплейных панелей - это Huaxing Optoelectronics, Samsung и BOE. Генеральный директор, сказал, что с первого квартала этого года до третьего квартала Xiaomi TV заняла первое место по объемам поставок.