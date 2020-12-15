Xiaomi eBook Reader Pro доступен за 168 доллара США

Китайская компания Xiaomi официально выпустила на рынок новый продукт - Xiaomi eBook Reader Pro.

Xiaomi eBook Reader Pro - это обновленный вариант электронной книги, выпущенного в ноябре прошлого года. Новая модель оснащена более крупным 7,8-дюймовым экраном для электронных чернил по сравнению с 6-дюймовой панелью на оригинальной модели.

Xiaomi eBook Reader Pro предлагает разрешение экрана 1872 x 1404 пикселей и плотность пикселей 300PPI. Устройство предлагает 24 различных уровня регулировки экрана - от холодного до теплого света. Также заявлена поддержка нескольких методов импорта библиотек, включая Baidu Netdisk, WLAN Transfer и так далее.

Под капотом Xiaomi eBook Reader Pro работает четырехъядерный высокопроизводительный процессор с низким энергопотреблением. Он имеет встроенный аппаратный контроллер EPDC для более плавного перелистывания страниц. Автономность устройства хватает до 70 дней работы.
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Xiaomi eBook Reader Pro доступен за 168 доллара США

Китайская компания Xiaomi официально выпустила на рынок новый продукт - Xiaomi eBook Reader Pro. ...
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