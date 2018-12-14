Xiaomi готовит компактный фотопринтер за 70$

Xiaomi - это больше, чем просто бренд смартфонов, теперь он производит все виды товаров для жизни. Расширяя свой портфель предложений, компания выпустит Xiaomi Mijia Photo Printer.

Это фотопринтер небольшого размера и имеет строгий дизайн. В верхней части находится всего одна кнопка для включения/выключения принтера. Также есть индикатор, который показывает подключение Wi-Fi. На правой стороне есть отсек для картриджа. Фотопринтер Xiaomi Mijia будет поддерживать печать фотографий размером до 6 дюймов. Ожидается, что встроенный в принтер режим печати IoT будет включать идентификационную карту, режим Polaroid, режим открытки, а также многое другое. Новинка будет официально представлена 19 декабря в Китае. Ориентировочная цена 75$