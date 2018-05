Компания Xiaomi анонсировала умные гантели Move It Beat, которые предназначены для упражнений с небольшими нагрузками и выпускается в версиях весом 0,5, 0,75 и 1 килограмм. Гантели Xiaomi Move It Beat смогут поддержать мышцы в тонусе. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 180 мА.ч. Стоимость новинки Xiaomi Move It Beat составит от 15 до 20 долларов США в зависимости от веса.