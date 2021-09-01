Xiaomi покажет CyberDog в своих магазинах

Xiaomi представила нового робота CyberDog пару недель назад во время презентации продукта вместе со смартфонами и планшетом. Теперь компания официально объявила, что продемонстрирует четвероногого робота в более чем 100 магазинах Mi Home по всему Китаю — пользователи смогут посмотреть на робота вживую, а не на картинках из интернета. Китайский технологический гигант поделился этой новостью о CyberDog в аккаунте Mi Home на платформе Weibo в формате рекламных постеров о том, что все желающие смогут оценить новых роботов, а в будущем и купить их для личного использования.

Глядя на эти рекламные плакаты, становится ясно, что компания стремится в первую очередь представить свой новейший продукт, чтобы люди поняли, что это не что-то невероятное и невозможное, а вполне себе рабочий продукт, который когда-то, возможно, в ближайшие несколько лет, можно будет купить для личного использования и развлечений. Для тех, кто не знает, CyberDog — это четвероногий робот, вдохновленный биологией, работающий на суперкомпьютере NVIDIA Jetson Xavier NX AI для встраиваемых и периферийных систем в паре с 128 ГБ SSD-накопителя. Кроме того, новый робот также имеет ряд камер, микрофонов и датчиков на голове, что дает ему возможности пространственного восприятия, сравнимого с человеческим глазом. Сюда входят камеры с искусственным интеллектом, сверхширокоугольные бинокулярные камеры и модуль камеры глубины Intel RealSense D450, который позволяет ему избегать препятствий во время движения. Он даже поддерживает отображение SLAM и автоматическое отслеживание объектов.