Xiaomi представила лазерный принтер 3 в 1 - K200

Компания Xiaomi представила первый лазерный МФУ под названием Xiaomi K200 со встроенным чипом NFC.

МФУ Xiaomi K200 предлагает функции печати, ксерокопирования и сканирования. Он доступен для предварительного заказа в Китае. Цена принтера составляет 1 513 юаней (225 долларов).

Лазерный принтер Xiaomi K200 поддерживает USB-соединения, а также к нему можно получить доступ через приложение Mijia или Mi Printing. Он поддерживает быстрое подключение нескольких устройств Android, iOS, Windows или Mac. Оригинальный тонер в Xiaomi K200 способен распечатать до 4000 страниц, а тонер-картридж поддерживает до 8000 страниц печати или копирования. Xiaomi K200 поддерживает печать перетаскиванием Xiaomi Print Web Edition. Для этого не требуется установка драйвера устройства. Вам просто нужно перетащить документ на панель идентификации Print Web Edition. Удобная конструкция позволяет легко заменить картридж с тонером одним движением.