Xiaomi выпустила новый принтер Mijia Inkjet с возможностью автоматической очистки

Xiaomi утверждает, что четыре высококачественных картриджа с цветными чернилами могут печатать 9500 цветных страниц. Конструкция с защитой от обратного хода помогает снизить вероятность замятия бумаги в принтере. Кроме того, принтер может автоматически очищать свои струйные форсунки в зависимости от климата, чтобы снизить риск засорения. Принтер имеет автоматическое определение уровня чернил и функцию удаленной печати. Кроме того, вы можете подключиться к гаджету через USB или по беспроводной связи с помощью Xiaomi Carefree Connect с устройств Android, iOS, Windows, Linux и macOS.