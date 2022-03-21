Xiaomi выпустила новый принтер Mijia Inkjet с возможностью автоматической очистки

Xiaomi выпустила струйный принтер Mijia Inkjet, способный печатать, копировать и сканировать. По словам Xiaomi, принтер может обеспечивать высокоточную фотопечать с 1600 соплами печатающей головки, способными вводить минимальный объем впрыска 4 пиколитра. При сканировании и фотокопировании, как в цветном, так и в черно-белом режиме, интеллектуальный алгоритм улучшения восстанавливает детали документа, чтобы гарантировать четкость и точность результирующего файла.

Xiaomi утверждает, что четыре высококачественных картриджа с цветными чернилами могут печатать 9500 цветных страниц. Конструкция с защитой от обратного хода помогает снизить вероятность замятия бумаги в принтере. Кроме того, принтер может автоматически очищать свои струйные форсунки в зависимости от климата, чтобы снизить риск засорения. Принтер имеет автоматическое определение уровня чернил и функцию удаленной печати. Кроме того, вы можете подключиться к гаджету через USB или по беспроводной связи с помощью Xiaomi Carefree Connect с устройств Android, iOS, Windows, Linux и macOS.