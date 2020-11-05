В преддверии распродажи Double Eleven (11.11), в Китае, компания Xiaomi выпустила новый робот-пылесос MIJIA Robot Vacuum-Mop 1T.

Робот-пылесос Xiaomi MIJIA Robot Vacuum-Mop 1T может не только пылесосить, но и мыть пол. Техника оснащена инфракрасным датчиком, датчиком ToF, двойным гироскопом, оптическим датчиком и датчиком высоты.

Датчики и алгоритмы 3D VSLAM создают карту помещения и наличие препятствий. Управлять MIJIA Robot Vacuum-Mop 1T можно с помощью приложения MIJIA. Бесщеточный двигатель обладает мощностью всасывания 3000 Па и предлагает 4 режима скорости. Объем пылесборника составляет 550 мл, для влажной уборки есть резервуар на 250 мл воды.

Робот-пылесос Xiaomi MIJIA 1T продается по цене 344 доллара.