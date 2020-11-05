Xiaomi выпустила новый робот-пылесос MIJIA Robot Vacuum-Mop 1T

В преддверии распродажи Double Eleven (11.11), в Китае, компания Xiaomi выпустила новый робот-пылесос MIJIA Robot Vacuum-Mop 1T.

Робот-пылесос Xiaomi MIJIA Robot Vacuum-Mop 1T может не только пылесосить, но и мыть пол. Техника оснащена инфракрасным датчиком, датчиком ToF, двойным гироскопом, оптическим датчиком и датчиком высоты.

Датчики и алгоритмы 3D VSLAM создают карту помещения и наличие препятствий. Управлять MIJIA Robot Vacuum-Mop 1T можно с помощью приложения MIJIA. Бесщеточный двигатель обладает мощностью всасывания 3000 Па и предлагает 4 режима скорости. Объем пылесборника составляет 550 мл, для влажной уборки есть резервуар на 250 мл воды.

Робот-пылесос Xiaomi MIJIA 1T продается по цене 344 доллара.
Комментарии и отзывы Xiaomi MIJIA Robot Vacuum-Mop 1T
Обзоры:
Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки оконОбзор Genio Windy W200. Робот для мойки окон
Умный дом Legrand. Комплект умного дома Legrand стартовый Valena Life with NETATMO (белый)Умный дом Legrand. Комплект умного дома Legrand стартовый Valena Life with NETATMO (белый)
Обзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюденияОбзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюдения
Новости:
DJI Mavic Mini 2 может появиться в ближайшее время

Сообщается, что Mavic Mini 2 был указан на веб-сайте американского продавца камер, электроники и кинообор...
Ninebot Mecha Kit M1 теперь доступен за 209 долларов

Ninebot анонсировала свой новый продукт на китайском рынке - Ninebot Mecha Kit M1. ...
Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKit

С компонентами умного дома мы знакомились на примерах решений разных производителей, сегодня продолжая те...
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900XОбзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900X
Обзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работыОбзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работы
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1
Обзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинкиОбзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинки
Коллекционная материнская плата ASUS ROG...
Коллекционная материнская плата ASUS ROGASUS представила материнскую плату ROG Maximus XII Extreme Gundam на базе чипсета Intel Z490. Плата имеет...
Объявлена дата выхода смартфонов Huawei ...
Объявлена дата выхода смартфонов Huawei После череды многочисленных утечек и слухов компания Huawei официально объявила о том, что смартфоны сери...
Xiaomi Mi Max 3 начал получать обновлени...
Xiaomi Mi Max 3 начал получать обновлениКомпания Xiaomi ещё в августе выпустила обновление MIUI 12 для Mi Max 3 в Китае. Спустя два месяца, Mi Ma...
Samsung Galaxy S20 FE 5G выйдет в нескол...
Samsung Galaxy S20 FE 5G выйдет в несколПредстоящий Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G, вероятно, будет выпускаться в нескольких цветах. В сети оп...
Netflix выпустил трейлер Transformers: W...
Netflix выпустил трейлер Transformers: WNetflix выпустил трейлер Transformers: War for Cybertron Trilogy - Earthrise, второй главы в этом эпическ...
ViewSonic представила два монитора линей...
ViewSonic представила два монитора линейViewSonic представила два монитора линейки VX с высокой частотой обновления экрана. Мониторы VX3268-2KPC-...
AMD представит процессор Ryzen 5000 Ceza...
AMD представит процессор Ryzen 5000 CezaБаза данных SiSoftware продолжает радовать новой информацией о новых процессорах AMD и Intel. Ранее была ...
AMD представила видеокарту AMD Radeon RX...
AMD представила видеокарту AMD Radeon RXAMD представила видеокарту начального уровня на архитектуре RDNA. Видеокарта AMD Radeon RX 5300 предназна...
Huawei Nova 8 SE с Dimensity 720 появилс...
Huawei Nova 8 SE с Dimensity 720 появилсТелефоны JSC-AN00/JSC-TN00 и HJC-AN00/HJC-TN00 Huawei были сертифицированы телекоммуникационным органом T...
Ubisoft объединилась с Netflix для созда...
Ubisoft объединилась с Netflix для создаNetflix сегодня объявила, что заключила соглашение с Ubisoft о разработке сериала на основе известной фра...
Стиральная машина Candy Nova выводит сти...
Стиральная машина Candy Nova выводит стиНа выставке IFA GPC 2020 бренд Candy представила миру инновационную стиральную машину Candy Nova. Революц...
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудо...
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудоРассмотренные ранее посудомоечные машины относились к полноразмерному типу. Но далеко не каждая кухня, ос...
Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофонаОбзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона
Обзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферии
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco UltraОбзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor