Xiaomi выпустила робот-пылесос Viomi Alpha 1C

Экосистема Xiaomi Viomi выпустила робот-пылесос 3 в 1 - Alpha 1C. Он выполняет такие функции как подметание, мытье полов и сбор пыли.

Система Auto-Dumping 2.0 по завершению уборки возвращает пылесос к базе для сбора пыли и зарядки. Устройство мощностью 950 Вт обеспечивает высокую эффективность уборки и бесшумную работу, благодаря японскому бесщеточному двигателю.

С помощью приложения, Viomi Alpha 1C информирует владельца о наполненности мешка, также с помощью ПО можно настроить работу и график уборки робот-пылесоса. В нем используется одноразовый герметичный мешок объемом 3 литра. Емкость батареи 5200 мАч гарантирует до 3,6 часов работы.

В резервуаре для воды пылесоса используется водяной насос с микро-электрическим управлением и регулировкой скорости и объема воды, чтобы не повредить пол. Viomi Alpha 1C поддерживает голосовое управление динамиками XiaoAI. Робот-пылесос Viomi Alpha 1C продается за 3299 юаней (510 долларов).