Завод по переработке бытовой техники в Москве

2019-09-08, Автор - Adelia; Продукт - Завод; [80]
На заводе компьютеры, чайники и кондиционеры обретают вторую жизнь. Но сначала от пластика отделяются лишние фракции — металлы и мусор. Затем идет основная и самая сложная часть производства — сортировка сырья.Это единственное предприятие в России, где пластик разделяется автоматически, чтобы и на выходе получить разные виды сырья для вторичного производства.

В конце цикла весь пластик превращается в гранулы, из которых впоследствии будут изготовлены новые пластиковые детали.

На сегодня во всем мире образуется 50 миллионов тонн старой электроники в год. Доля Москвы — 130 тысяч тонн. Пятую часть этого объема сможет перерабатывать этот завод. Пока есть проблемы с получением сырья. Единого подхода к сбору старых стиральных машин или телевизоров в стране пока нет. Чаще их просто выбрасывают на помойку.

Забирать электронный мусор у потребителей из дома экономически не выгодно. К примеру, в Европе люди сами платят за вывоз старых холодильников. Поэтому такие предприятия пока не могут существовать без государственной поддержки.

В 2021 году вступит в силу закон, запрещающий захоронение бытовой техники на мусорных полигонах. После этого эксперты прогнозируют появление в Москве еще нескольких подобных заводов.


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