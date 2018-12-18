Золото, серебро и бронзу завоевали сотрудники «Ростелекома» на чемпионате DigitalSkills-2018. Мероприятие проходило в комплексе Kazan Expo. Сборная компании выступила в четырех компетенциях: «Анализ защищенности от внешних угроз», «Сетевое и системное администрирование», «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» и «Машинное обучение и большие данные».

DigitalSkills-2018 − второй отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills. В соревнованиях приняли участие 233 конкурсанта из 27 регионов России и 14 зарубежных стран, 246 экспертов оценивали работы. Организаторами мероприятия выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Республика Татарстан и Союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).