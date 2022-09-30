6 полезных гаджетов для каждого школьника…

Aimoto Sport 4G

Учебный год стартовал и для современных школьников сейчас актуально оснащение не только канцтоварами, одеждой, но и техникой. Гаджеты помогают находиться на связи с родителями, повышают безопасность, а также повышают эффективность самого учебного процесса. Мы подготовили для вас наиболее актуальные устройства, на основе опытов тестирования и эксплуатации, а также мнения экспертов.Умные часы Aimoto Sport 4G позволят родителям в режиме реального времени получать информацию по местоположению ребенка. Также есть возможность задать зоны на карте, при выходе за пределы которых будет отправляться предупреждение на телефон родителей. Из особенностей отметим встроенные инструменты для контроля активности в течение дня и инструменты для голосовых и видеозвонков. В отличие от телефона часы не требуется сдавать на время проведения учебного процесса, а также их меньше риск потерять.

BQ 6868L Wide

При выборе смартфона для школьника чаще всего требуется соблюсти баланс между стоимостью и техническим исполнением. К удачному решению отнесем, BQ 6868L Wide c дисплеем 6.8-дюймов, актуальным процессором, 4/64 Гбайт памяти. Телефон позволит находиться на связи, просматривать учебные материалы.

Sudio А2

В наушниках Sudio А2 можно будет не мешать окружающим при просмотре документальных видеороликов или времени, выделенном на досуг и отдых. Эта модель поддерживает активное шумоподавление, а также обеспечивает чистую передачи голоса.

Digma K2

Читать книги, журналы, документы, учебники удобнее со специализированных экранов. Как пример, Digma K2, оснащена дисплеем E-ink Pearl HD. Он не создает повышенной нагрузки на глаза, не ухудшает качество зрения, а также позволит хранить большой объем литературы в компактном корпусе.

SVEN SRP-100

Помочь проснуться и организовать день школьнику помогут радиочасы SVEN SRP-100. С ними можно выставить несколько будильников, они для работы не требуют постоянного подключения питания, а в качестве мелодии можно поставить детское радио.

Яндекс Станция Лайт

Альтернативой радиочасам станет компактная умная колонка Яндекс Станция Лайт. Она не только разбудит с утра, но и сможет ответить на вопросы любознательных школьников, воспроизвести музыку с учетом фильтрации нежелательного контента и даже может стать пультом управления для телевизора с Яндекс.ТВ.