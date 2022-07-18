Лучший видеорегистратор с радар-детектором. Экспертный рейтинг 2022

Несмотря на то, что для фиксации нарушений скоростного режима все чаще используются стационарные камеры, актуальность радар-детекторов еще долгое время будет актуальной. В случае же моделей, совмещенных с видеорегистратором, они позволяют как свести риск получения штрафов к минимуму, так и вести беспрерывную съемку происходящего на дороге.

CARCAM HYBRID 4 Signature

В рамках «Лаборатории» мы тестируем такие модели и в рамках данной подборки представим оптимальные решения на момент лета 2022 года. Все они будут актуальные и следующие 1-2 года. При отборе учитывали срок поддержки с выпуском прошивок и баз данных, собственного опыта и анализа пользовательских оценок.Гибридный видеорегистратор с поддержкой 4К (без интерполяции). Оснащен сигнатурным радар-детектором с точным детектированием, частым обновлением базы радаров, а также эффективной фильтрацией ложных срабатываний. На борту высокочувствительная матрица SONY STARVIS IMX415. Установленный модуль Wi-Fi и приложение для смартфона заметно упростят обслуживание.

Inspector Sparta

Недорогой видеорегистартор с радар-детектором, выполненный в корпусе классической формы. Поддержка съемки в Full HD, платформа Ambarella. Регулярное обновление базы камер и поворотное крепление.

Playme MARK

Видеорегистратор с широкоугольным объективом и съемкой в разрешении QHD. Использует технологию детектирования DSP, определяющую тип комплекса по излучению. Все что не добавлено в базу помечает как помехи. Есть SMART режим, в котором смена чувствительности проходит автоматически, подбирая оптимальные настройки в зависимости от скорости движения. Есть Wi-Fi модуль для быстрых и простых обновлений, а также переноса файлов в память смартфона.

Daocam Combo wifi

Еще один умный видеорегистратор с поддержкой управления с экрана смартфона. Помимо этого, есть магнитное крепление, управление жестами и антенна нового поколения. Съемку ведет в разрешении Full HD, на объектив ставится CPL-фильтр, уменьшающий блики от солнца.

TrendVision Hybrid Signature Wi 2CH

Модель с двухканальной съемкой, фиксирует все происходящее по периметру. Умеет передавать файлы на смартфон и обновлять базу данных, не снимая со стекла. Съемка в высоком разрешении и сигнатурное детектирование радарных комплексов. IPS-дисплей, быстросъемное крепление, скрытый монтаж в салоне. Из особенностей отметим автоматическое определение знаков со скоростными ограничениями.

Roadgid Premier

Комбинированный видеорегистратор с поддержкой Super HD. Распознавание знаков, высокочувствительная матрица. Актуальная база и прошивка. Детектирует все используемые в России радарные комплексы. Соединение со смартфоном, суперконденсатор без риска вздутия, крепление с магнитным замком.