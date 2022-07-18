Лучший видеорегистратор с радар-детектором. Экспертный рейтинг 2022

Несмотря на то, что для фиксации нарушений скоростного режима все чаще используются стационарные камеры, актуальность радар-детекторов еще долгое время будет актуальной. В случае же моделей, совмещенных с видеорегистратором, они позволяют как свести риск получения штрафов к минимуму, так и вести беспрерывную съемку происходящего на дороге.

Лучший видеорегистратор с радар-детектором. Экспертный рейтинг 2022

В рамках «Лаборатории» мы тестируем такие модели и в рамках данной подборки представим оптимальные решения на момент лета 2022 года. Все они будут актуальные и следующие 1-2 года. При отборе учитывали срок поддержки с выпуском прошивок и баз данных, собственного опыта и анализа пользовательских оценок.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Гибридный видеорегистратор с поддержкой 4К (без интерполяции). Оснащен сигнатурным радар-детектором с точным детектированием, частым обновлением базы радаров, а также эффективной фильтрацией ложных срабатываний. На борту высокочувствительная матрица SONY STARVIS IMX415. Установленный модуль Wi-Fi и приложение для смартфона заметно упростят обслуживание.

CARCAM HYBRID 4 Signature

Inspector Sparta

Недорогой видеорегистартор с радар-детектором, выполненный в корпусе классической формы. Поддержка съемки в Full HD, платформа Ambarella. Регулярное обновление базы камер и поворотное крепление.

Inspector Sparta

Playme MARK

Видеорегистратор с широкоугольным объективом и съемкой в разрешении QHD. Использует технологию детектирования DSP, определяющую тип комплекса по излучению. Все что не добавлено в базу помечает как помехи. Есть SMART режим, в котором смена чувствительности проходит автоматически, подбирая оптимальные настройки в зависимости от скорости движения. Есть Wi-Fi модуль для быстрых и простых обновлений, а также переноса файлов в память смартфона.

Playme MARK

Daocam Combo wifi

Еще один умный видеорегистратор с поддержкой управления с экрана смартфона. Помимо этого, есть магнитное крепление, управление жестами и антенна нового поколения. Съемку ведет в разрешении Full HD, на объектив ставится CPL-фильтр, уменьшающий блики от солнца.

Daocam Combo wifi

TrendVision Hybrid Signature Wi 2CH

Модель с двухканальной съемкой, фиксирует все происходящее по периметру. Умеет передавать файлы на смартфон и обновлять базу данных, не снимая со стекла. Съемка в высоком разрешении и сигнатурное детектирование радарных комплексов. IPS-дисплей, быстросъемное крепление, скрытый монтаж в салоне. Из особенностей отметим автоматическое определение знаков со скоростными ограничениями.

TrendVision Hybrid Signature Wi 2CH

Roadgid Premier

Комбинированный видеорегистратор с поддержкой Super HD. Распознавание знаков, высокочувствительная матрица. Актуальная база и прошивка. Детектирует все используемые в России радарные комплексы. Соединение со смартфоном, суперконденсатор без риска вздутия, крепление с магнитным замком.

Roadgid Premier

ПараметрCARCAM HYBRID 4 SignatureInspector SpartaPlayme MARKDaocam Combo wifiTrendVision Hybrid Signature Wi 2CHRoadgid Premierk
Разрешение съемки3840×21601920×10802304×12961920×10802304×12962304×1296
Кол-во камер111121
Угол обзора170 °140 °135 °170 °170 °170 °
Экран3 "2.4 "3 "3 "3 "3 "
Макс.объем карты памяти256 ГБ256 ГБ128 ГБ64 ГБ128 ГБ128 ГБ
Стоимость12490 руб9900 руб12430 руб14990 руб16800 руб18990 руб
Лучший видеорегистратор с радар-детектором. Экспертный рейти…
Несмотря на то, что для фиксации нарушений скоростного режима все чаще используются стационарные камеры, …
Обзор DIGMA FreeDrive 750. Недорогой видеорегистратор с радаромОбзор DIGMA FreeDrive 750. Недорогой видеорегистратор с радаром
Обзор Playme PULSE. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Playme PULSE. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Roadgid Optima GT. Доступный видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор Roadgid Optima GT. Доступный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Обзор Playme MARK. Гибридный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Playme MARK. Гибридный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор CARCAM HYBRID 4 Signature. Гибридный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором и честным 4КОбзор CARCAM HYBRID 4 Signature. Гибридный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором и честным 4К
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor