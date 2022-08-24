Что купить школьнику в 2022 году? Технологии на помощь образованию

TECNO Camon 19 Pro

Учебный процесс в современных реалиях сложно представить без технологичных помощников. Смартфоны, планшеты, ноутбуки открывают доступ к громадному объему информации, размещаемой в сети. И это только часть таких сценариев эксплуатации, повышающий эффективность освоения материала и позволяющих находиться на связи. Мы в свою очередь подобрали для вас подборку из восьми устройств различного типа, полезных для школьников и их родителей.

itel Vision 3 Plus

Смартфон среднего ценового сегмента с актуальным техническим оснащением. Мощность, установленного в нем процессора и доступный объем памяти, не будет ограничивать владельца в установке софта. Помимо рабочих и учебных программ, можно поставить пакеты для обработки видеороликов и фотоснимков. Используя этот телефон составить иллюстрированную презентацию или ролик в рамках домашнего задания, работать с таблицами и набирать рефераты в офисных программах. Основная камера с разрешением 50 Мп позволит снимать документы, графики и другую полезную информацию. Есть NFC для оплаты покупок в школьном буфете.Есть решения и в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей. Из таких смартфонов выделим itel Vision 3 Plus с 4/64 Гбайт памяти и 6.8-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Аккуратное внешнее исполнение, аккумулятор с увеличенной емкостью, актуальные модули связи и 13 Мп камера. Тормозить такой телефон не будет.

DIGMA CITI Octa 80

Для домашнего использования также можно рассмотреть планшет. Как пример, недорогой DIGMA CITI Octa 80 с Full HD IPS-дисплеем, 4/64 Гбайт памяти и поддержка карты памяти. Эта модель позволяет поставить SIM-карту с поддержкой LTE-соединения. С 8-дюймового экрана удобно читать и просматривать ролики.

GMNG OK-700

Сложно найти тинейджера не увлекающегося музыкой. Да и встроенный динамик в планшетах и смартфонах чаще всего желает лучшего. Оптимальным будет выбор акустики формата 2.0, при ограниченных габаритах она выдает хорошее качество звука. GMNG OK-700 выдает суммарную мощность 60 Вт, выполнена в корпусе из МДФ и комплектуется удобным пультом управления.

Monster SuperSilm AirLinks

И конечно наушники. Monster SuperSilm AirLinks позволят сосредоточиться на чтении или выполнении задании, не отвлекаясь на происходящее вокруг. Их же можно использовать для прослушивания образовательных подкастов или аудиокниг. Хорошее качество звука, длительное время автономной работы, быстрая зарядка, актуальный Bluetooth 5.2 с кодеком aptX.

360 S10 MAX

Робот-пылесос 360 S10 MAX это помощник для всей семьи. С ним процесс уборки будет автоматизирован и эффективен. Пока «вкалывают роботы» можно спокойно отдыхать или заниматься выполнением домашних заданий. Это продвинутая модель со скрытым размещением лидара, голосовым управлением с Алисой, приложением для смартфона, двумя вариантами озвучки на русском языке и эффективной навигацией.

SJCAM SJ8 PLUS

Экшен-камера SJCAM SJ8 PLUS даст возможность поэкспериментировать со съемкой влогов и опробовать свои силы в подготовке роликов для Youtube и TikTok или заснять занятия спортом. Стоит она заметно меньше, чем GoPro, но при этом у нее есть дополнительный экран и ролики снимаются в 4К с высокой детализацией. В комплекте есть защитный бокс и различный крепеж.

UGREEN LP230

Подставка UGREEN LP230 решит вопрос возможного перегрева ноутбука. Минималистичный внешний вид, но при этом дает устойчивое размещение на рабочем столе. Подходит для рабочих ноутбуков и игровых моделей с высокой производительностью.