Лучший сигнатурный радар-детектор. Экспертный рейтинг 2022…

Даже самые аккуратные водители сталкивались с «письмами счастья» за нарушения правил ПДД. Связано это с тем, что при установке камер и радарных комплексов чаще всего в расчет берется не только обеспечение безопасного дорожного движения, но и пополнение бюджета. Избежать их помогут радар-детекторы с GPS-модулем, такие модели обеспечивают комплексный вывод информации по переносным и стационарным системам контроля.

TrendVision Drive 700 Signature

Для того чтобы не отвлекаться на ложные срабатывания, оптимально выбирать модели с сигнатурным анализом. Суть этой технологии заключается в анализе излучения и сверки с предустановленной базой. При совпадении они выводят не только предупреждения, но и определяют тип радара. Все остальное отсекается, как шум. В рамках «Лаборатории» мы регулярно проводим тест такого класса устройств и сегодня представим актуальные решения на момент лета 2022 года.Компактный радар-детектор с монохромным дисплеем. Установлена система детектирования нового поколения. Детектирует все используемые в России радары (КОРДОН, КРИС-С, КРИС-М, ВОКОРД, ВОКОРД «ЦИКЛОП», АВТОПАТРУЛЬ, ОСКОН-СМ, СКАТ, КРЕЧЕТ, ВИЗИР, БИНАР, СТРЕЛКА, SOKOL (X band), ИСКРА, ЛИСД, АМАТА, ПОСЛИСКАН, ROADSCAN и др.). Поддерживает умный режим с переключением пресетов в зависимости от текущей скорости движения.

Inspector Spirit Air

Радар-детектор с необычным исполнением. У него есть полноценный дисплей с наглядным отображением скорости, типа камеры. По габаритам сопоставим со спичечным коробком. Есть Wi-Fi, упрощающий актуализацию базы данных и прошивки.

Fujida Magna

Сигнатурный радар-детектор с поддержкой блокировки ложных срабатываний. Умный режим с автоматической корректировкой чувствительностью. Установлен процессор второго поколения с точным срабатыванием. Детектирует различные типы систем. Есть функции автоприглушения, контроля превышения скорости. Голосовые уведомления.

iBOX PRO 100 Signature

Недорогой радар-детектор с актуальным техническим оснащением. Оснащен сверхчувствительным модулем. Система защиты от помех, сводящая ложные сработки к минимуму. Установлен контрастный LED-дисплей. Обновления для него выходят регулярно. Определяет маломощные системы.

SHO-ME G-1000 Signature

Сигнатурное детектирование. Вывод голосовых и звуковых предупреждений. Актуальная база камер и радаров. Поддерживает определение средней скорости на участке работы АВТОДОРИИ. Процессор обработки сигналов и контрастный дисплей. Можно самостоятельно добавлять точки по пути движения.

TOMAHAWK Navajo S

Продвинутый радар-детектор с еженедельным обновлением базы стационарных камер. Детальные настройки, умный режим детектирование, автоматическое приглушение громкости, индикатор мощности сигнала, защита от ложных срабатываний. Есть динамическая дистанция оповещения.