iPhone 14 Plus продаётся хуже всего

Ещё на старте продаж новой линейки смартфонов компании Apple было понятно, что производитель ничего нового не представил, а значит, продаваться устройства будут не очень хорошо. Это вполне логично, потому что если у пользователя уже есть смартфон, а его новая версия не обладает какими-то значительными преимуществами, то смысл это нового поколение покупать. И сегодня инсайдеры поделились информацией о том, что iPhone 14 Plus, который является увеличенной версией базового смартфона, продавался хуже всего из всей линейки, хотя изначально инсайдеры и аналитики рынка предполагали, что это устройство будет обладать наибольшей популярностью среди покупателей. Все думали, что пользователю нужна большая диагональ и ничего более.

На деле же оказалось, что пользователи отказываются от покупки iPhone 14 Plus из-за того, что производитель сделал данный смартфон слишком дорогим — нет смысла покупать iPhone 14 Plus за такие деньги, если за чуть большую цену можно получить уже Pro-версию с гораздо большим набором преимуществ. Соответственно, есть мнение, что в новом поколении производитель от увеличенной версии откажется, так как она продаётся просто ужасно и банально собирает пыль на складах. С другой стороны, если пользователь хочет получить именно большую диагональ, а остальные преимущества вроде процессора и камеры его не интересуют, то iPhone 14 Plus может вполне пользоваться спросом в будущем, когда цена на данный смартфон немного упадёт.
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