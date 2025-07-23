Рейтинг лучших студий печати на футболках в Москве

Мода на футболки с принтами появилась в 50-х годах прошлого века и не ослабевает на протяжении почти 75 лет. В последние годы спрос на подобный трикотаж многократно возрос благодаря компаниям, использующим футболки с фирменными логотипами как эффективный маркетинговый инструмент.

Чтобы идея создания персонализированной или брендированной футболки нашла воплощение, важно выбрать студию печати, способную передать ваш замысел. В следующем рейтинге собраны лучшие фирмы, обеспечивающие отличное качество принтов и предоставляющие ряд дополнительных услуг.

ТОП-10 московских студий печати на футболках

GALINSKIY «Море вышивки» «Принтдирект» Saliteks «ШтампМастер» «ТолстовкиОпт» T-shirt print MOSCOW PRINT STUDIO «ЯМАЙКА» DARI HOME

Студия печати на одежде работает уже более десяти лет. На фоне конкурентов GALINSKIY выделяется большим ассортиментом услуг, повышенным качеством и высоким уровнем индивидуального подхода к каждому клиенту. Заказчикам предлагается не только печать на футболках, но и на самом разном трикотаже, кепках, сумках-шоперах, изделиях из текстиля, обуви и даже кружках. Студия также занимается пошивом одежды и разработкой оригинальных логотипов и принтов.

Одним из важных преимуществ студии является возможность выполнение печати на раскроенных тканях — так называемая печать на крое. Эта услуга очень популярна среди производителей одежды. Изображения при этом наносятся на точно заданные участки ткани, что исключает риск искажения при пошиве изделия. Такой метод значительно сокращает расход красителей и тканей, существенно снижая себестоимость одежды.

На сайте GALINSKIY любой желающий может воспользоваться удобным конструктором принтов и самостоятельно спроектировать собственный дизайн и увидеть его визуализацию перед оформлением заказа. Это существенно экономит время и деньги клиента.

В арсенале студии находятся все самые популярные и современные технологии: шелкография, сублимационная, трафаретная, полная, DTF печать.

Преимущества:

Возможно наносить высококачественные принты на самые разные текстильные изделия, а также на сумки-шоперы и обувь.

Исключительно высокое качество печати.

Есть услуга печати на крое.

Заказчикам предлагаются самые современные и надежные технологии нанесения принта на ткань.

Удобное время работы пункта выдачи заказов.

На сайте есть простой конструктор, с помощью которого любой заказчик может быстро создать уникальный дизайн принта.

Есть услуга пошива футболок и другой одежды. Минимальный тираж — 1 штука, максимальный — неограничен.

«Море вышивки»

Крупная фирма, предоставляющая большой набор услуг из области печати и нанесения машинной вышивки на футболки и другую одежду. Еще одна специализация — пошив корпоративной одежды на заказ и разработка дизайна фирменной униформы.

Заказчикам доступны разнообразные способы персонализации текстильных изделий: нанесение эксклюзивных принтов методом цифровой, сублимационной, DTF печати.

Клиентская база «Моря вышивки» включает в себя как частных заказчиков, желающих получить уникальные вещи, так и крупные предприятия, нуждающиеся в изготовлении качественной корпоративной униформы. Также фирма обслуживает производителей одежды, так как оборудование позволяет быстро выполнять единичные и крупнооптовые заказы.

Помимо печати на тканях и машинной вышивки, фирма предлагает такую полезную услугу, как лазерная резка ткани.

Преимущества:

Фирма работает со всеми видами тканей.

Объем заказов от 1 единицы до крупного опта.

Гарантия качества готовых изделий.

Сроки исполнения 1—3 дня.

«Принтдирект»

Деятельность компании объединяет современные технологии печати, дизайн и эффективные инструменты для электронной коммерции. Основное направление работы «Принтдирект» — полноцветная печать на футболках, изделиях из текстиля, кружках и других предметах. Благодаря современному оборудованию и квалифицированному персоналу компания гарантирует отличное качество и повышенную стойкость изображений. Наибольшим спросом пользуются футболки, наклейки, значки, визитки, магниты на холодильник, фотосувениры и оригинальные подарки.

Важной частью деятельности компании являются дизайнерские услуги и поддержка цифровых платформ для продаж товаров через интернет. На торговой площадке с ежедневной посещаемостью более 20 тыс. пользователей представлены работы почти 15 тыс. дизайнеров, фотографов, иллюстраторов. Любую из них можно напечатать на футболке или другом предмете.

Преимущества:

Периодически объявляются крупные скидки.

Богатый ассортимент услуг.

Сроки исполнения — от 24 часов.

Удобная онлайн-оплата

Saliteks

Фирма работает с 2009 года. Обеспечивает отличное качество и обслуживает клиентов с удивительной скоростью. Ежедневно в мастерских Saliteks создается 8 тыс. п. м. печати на тканях и около тысячи единиц тиснения.

Компания обслуживает юридических лиц и оптовых покупателей. Среди ее клиентов немало таких крупных заказчиков, как «Пятерочка», «Озон», «Сбер», «Яндекс», «Альфа-Банк».

Производственную базу компании составляет современное оборудование, способное обрабатывать любые виды тканей. Печать, аппликации другие виды украшений выполняются на одежде, домашнем текстиле, рекламных флагах и баннерах.

Преимущества:

Помимо печати, предлагается 7 видов аппликаций на тканях.

Есть услуги по таким видам обработки тканей, как фольгирование, дублирование, тиснение, печать со стразами.

Возможно декорирование жемчугом.

Быстрое выполнение крупнооптовых заказов.

«ШтампМастер»

Типография с 10-летним стажем работы. Направления деятельности весьма широки. Кроме печати на футболках, кружках, других объектах, ассортимент услуг включает в себя печать брошюр, бланков, визиток, создание плакатов и афиш, печать фотографий, фотомонтаж, дизайнерское оформление свадебных и выпускных альбомов, изготовление табличек, печатей, штампов, вывесок, информационных стендов, бизнес-сувениров.

Компания предлагает услуги полного цикла. Для этого в штате есть дизайнеры, верстальщики, печатники, мастера других специальностей. Клиенту достаточно изложить свои пожелания, и «ШтампМастер» воплотит их в жизнь.

Преимущества:

Возможна печать в присутствии клиента и исполнение заказа в течение 30 минут.

В Москве находится 3 офиса, все рядом с метро.

В пределах города действует экспресс-доставка.

«ТолстовкиОпт»

Компания украшает высококачественными принтами футболки, толстовки, худи, спортивные костюмы, бейсболки и другую одежду, а также сумки, выполненные из текстиля. Студия, шоурум и типография находятся в центре Москвы, всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро Новокузнецкая.

Фирма работает без посредников, все операции — от разработки принта до выдачи готовой продукции — выполняют сотрудники «ТолстовкиОпт», поэтому цены ниже, чем у многих конкурентов.

Преимущества:

Срочная печать — заказ готов уже через 2—3 часа после согласования макета.

Принт выдерживает не менее 60 стирок.

Разработка и доработка логотипов.

T-shirt print

Фирма может похвастаться обширным каталогом готовой продукции, из которого каждый легко может выбрать то, что ему по вкусу. Уникальные изображения, сделанные с помощью макетов, предоставленных заказчиком, наносятся на футболки и другую одежду посредством передового метода — DTF печати. Эта технология основана на переносе рисунка на ткань через промежуточный этап печати на пленке. Сначала специальные чернила наносятся на прозрачную пленку, затем производится термическая обработка, и краски впечатываются в ткань. Процесс обеспечивает высокий уровень детализации, яркость цвета и повышенную стойкость принта.

Минимальная сумма заказа составляет всего лишь 600 рублей.

Преимущества:

Высокая четкость, насыщенные цвета.

Возможно срочное исполнение заказа в течение одного дня.

Оптовые цены начинаются при заказе от 5 штук.

Есть любые размеры футболок.

MOSCOW PRINT STUDIO

Компания работает с 2015 года. Принимаются заказы как на единичные изделия, так и на крупный опт. На сайте есть инструмент, с помощью которого заказчик может создать собственный макет. Также предоставляются услуги дизайнера для разработки принта.

Принт может наноситься на ткань с помощью самых передовых методов: DTF, шелкография, термотрансферный перенос, сублимация, тампопечать, прямая цифровая печать. Также клиенты могут заказывать печать на кружках. В пределах Москвы доставка осуществляется курьером. Есть пункт самовывоза. Если в изделиях обнаруживается брак (что случается крайне редко), то компания без проблем обменивает их на качественные.

Преимущества:

Печать за 24 часа.

Низкие цены.

Для печати принимается одежда с молниями.

«ЯМАЙКА»

Компания основана в 2008 году. Сначала использовалась только технология термопереноса, но сегодня заказчикам предлагается большой выбор современных методов печати: DTF, EASYPRINT, шелкография, прямая печать, термотрансфер, а также вышивка рисунка на ткани. Мощное оборудование и собственный швейный цех позволяют быстро выполнять заказы любого объема.

Преимущества:

Много постоянных акций, таких как «Скидка на День Рождения», скидки студентам, пенсионерам, молодоженам, спортсменам и другие.

Щедрые сезонные акции.

При заказе от 20 штук цены существенно снижаются.

DARI HOME

Компания занимается созданием и пошивом корпоративного мерча по индивидуальным заказам. Обладает крупным производством — каждый месяц отшивается и брендируется до 250 тыс. изделий. Предлагаются очень выгодные цены, но обслуживаются только оптовые заказчики. Минимальная партия — от 100 штук.

Клиентам предлагаются современные методы нанесения принтов, а также художественная вышивка премиального качества.

Преимущества:

Гарантия качества и строго соблюдения условий технического задания.

Много базовых моделей одежды и аксессуаров, которые можно очень быстро индивидуализировать.

Выполняет пошив вещей любой сложности.

Технологии печати на одежде и других изделиях быстро совершенствуются. Представленные в рейтинг компании на протяжении ряда лет входят в группу лидеров благодаря постоянному развитию и освоению передовой техники печати. Обеспечение отличного качества, внимание к деталям, быстрое исполнение заказов делает сотрудничество с ними удобным и выгодным для любых заказчиков.