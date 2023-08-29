Выбираем электронную книгу для учебы. Обзор Digma K2…

Стартует новый учебный сезон и на прошедшем недавно собрании в школе учителя сказали что детям с этого года можно будет пользоваться электронными книгами и планшетами, разгрузив рюкзак и упростив доступ к большому количеству литературы, требуемой в ходе учебного года. При чем как было сказано сам процесс с поиском нужных будет упрощен через организацию общего облака. Дети такое нововведение восприняли положительно, родители же озадачились поиском оптимального устройства.

У каждого типа устройств есть свои плюсы и минусы. Планшет дает возможность устанавливать различное программное обеспечение и может использоваться помимо учебных задач. На нем удобнее работать с PDF-документами, включая отображение цветных картинок и масштабирования на экранах с большей диагонали. Из минусов усталость глаз при длительной эксплуатации и ограниченное время автономной работы.

Электронная книга, например, Digma K2 оснащена E-Ink экраном. Этот тип матрицы построен по другим принципам, выводимое на нем изображение визуально и для глаз не отличается от обычной бумаги. Здесь нет мерцания, характерного для IPS и AMOLED экранов. Изображение создается под действием электрического поля, устанавливая пигмент в желаемое положение с 16 оттенками серого. Оно не цветное в отличие от планшетов, но для книг и текста этого и не нужно.

Длительное чтение с такого типа экрана не напрягает глаза. Сохраняется читаемость под разными углами наклона. При этом расход энергии аккумулятора проходит только в момент перелистывания страниц. Как пример, батареи с емкостью 1500 мАч хватает на 2-3 недели активного использования с ежедневным использованием в школе и при выполнении домашних заданий.

Как и большинство ридеров, эта модель оснащена типовым экраном с диагональю 6 дюймов. Здесь на борту Pearl HD с разрешением 1024 на 758 пикселей. Есть встроенная подсветка, которая будет полезна при чтении в ночное время. Яркость у нее умеренная, в глаза не бьет. Основное же время обеспечивается отличная читаемость и без нее.

По габаритам и весу корпус сопоставим с дневником. Для того чтобы носить ридер в рюкзаке оптимально продумать покупку чехла, которого изначально в комплекте нет, он защитит экран от повреждений и сохранит внешний вид, позволив эксплуатировать долгое время.

Управляется книга при помощи механических кнопок. На нижнем рамке кнопки, отвечающие за навигацию и доступ к разделам, а по краям в местах расположения пальцев кнопки для перелистывания. Управление интуитивное, ребенок разобрался и освоился быстро.

Просто оформлен и стартовый экран, представленный в виде набор из списка с быстрым доступом к ключевым разделам. На старте ридер поддерживает все популярные форматы, включая FB2, ePUB, DOC, PDF, TXT. Загружать книги и документы можно с помощью кабеля, подключая к компьютеру или записывать на карту памяти. Считывает и определяет файлы автоматически с возможностью поиска, используя файловый менеджер или библиотеку с сортировкой по названию и автору.

Digma K2 обзор

Итоги

Из дополнительных есть мини-игры, все из которых рассчитаны на тренировку логики и не будут в итоге отвлекать ребенка от учебы.Digma K2 станет отличным выбором для школьников и студентов, заменив традиционные книги и упростив доступ к научным знаниям. Доступный ценник, аккуратное внешнее исполнение и удобное расположение кнопок, поддержка популярных форматов «из коробки». Для эксплуатации в режиме дом-школа/университет рекомендуем сразу продумать покупку чехла.