Digma A6 обзор и тесты электронной книги с E-Ink Carta, подсветкой, Wi-Fi

Несмотря на смещение акцента на мультимедийный контент, особенно у молодого поколения, любителей классического чтения художественной литературы много. Актуальны книги и научная литература также для учеников и студентов, открывая доступ к знаниям. Но и тут на помощь приходят современные технологии, изучаемый сегодня Digma A6 в компактном корпусе позволяет комфортно читать на E-Ink экране с регулируемой подсветкой, а также хранить громадную библиотеку во внутренней и дополнительной памяти.

Комплектация

Поставляется в стильно оформленной коробке из плотного картона. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Электронная книга выполнена в компактном корпусе из пластика черного цвета. Для удобства хвата поверхность задней крышки с текстурным рисунком и матовым покрытием.

Лицевая сторона с защитным стеклом. Ширина рамок вокруг экрана в районе 1 сантиметров, эти рамки позволяют держать ее во время чтения и исключить случайные касания к экрану. Золотая середина между удобством и компактностью.

А здесь сенсорное управление и оно позволит быстрее, точнее взаимодействовать с интерфейсом в сравнение с кнопками. На касания реагировало корректно, как при эксплуатации дома, так и в транспорте с учетом того что тестовая эксплуатация проходила в зимнее время.

На нижнем торце разъем USB-C, используемый для проведения зарядки и проводной передачи файлов с компьютера. Слот для карты памяти, была проверена работа с microSD карточкой объемом 512 Гбайт, все отлично.

Экран

Сверху механическая кнопка включения, с помощью нее же можно будет перевести Digma A6 в режим сна.Теперь к самой важной части любой электронной книге, которая отличает его от смартфонов и планшетов, - экрану. Здесь установлен 6-дюймовый E-Ink Carta. Он не мерцает, не бликует и как итог не приводит к утомляемости глаз. По ощущениям, не отличается от чтения бумажной книги.

Для ночного чтения предусмотрели подключаемую и управляемую подсветку. Пользователь сможет выбирать между холодными и теплыми оттенками. Помимо этого регулируется яркость. По ощущением, приятнее выглядит с теплыми тонами, создавая атмосферу чтения под лампой накаливания, хотя тут дело личных предпочтений и производитель дает готовые профили и ручные настройки.

Хорошо читаются буквы с разным кеглем, как в профессиональной типографии. Под разными углами наклона, под прямыми солнечными лучами. Разрешение 1024х758 пикселей. Подложка светлая.

Помимо книг, подойдет для открытия PDF-документации, включая графики и информацию с иллюстрацией. Каких-то проблем со скоростью распознавания файлов или стабильностью работы за время длительной эксплуатации замечено не было. Установлен 1 Гбайт оперативной памяти и накопитель объемом 32 Гбайт. Беспроводной модуль Wi-Fi для подключения к сторонним сервисам и магазину приложени, а также Bluetooth.

Интерфейс

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 2200 мАч. В режиме ежедневного чтения утром и вечером с включением подсветки, периодическим использованием подключения к сети хватало в среднем на 2 недели плотной эксплуатации. Такими показателями не может похвастать ни один планшет. В более щадящем режиме может проработать до месяца.Работает Digma A6 на базе операционной системы Android 11 с адаптивным под типовые сценарии эксплуатации ридера стартовым экраном. Есть несколько вариантов оформления и размера сетки приложений.

Стартовый пакет приложений не перегружен лишним. Тут браузер, магазин приложений Rustore, переводчик, проводник, музыкальный плеер и программа для чтения.

Пользователь сможет сам установить любимые приложения скачав с магазина или закинув APK-файл в память. Например, Яндекс.Книги, Литрес и любые другие, включая другие варианты программ для чтения.

По умолчанию умеет открывать большинство текстовых файлов с книгами и документами. При выводе можно настроить, включая мелкие детали. Есть автоматическое пролистывание.

Итоги

Имеются и настройки самого устройства. Bluetooth тут можно использовать для прослушивания музыки, подкастов и аудиокниг, включая возможность совмещения с чтением.Digma A6 – современная электронная книга с качественным E-Ink Carta с управляемой подсветкой, сенсорным управлением, актуальной операционной системой с простой установкой приложений, беспроводным подключением к сети и наушникам, а также хорошими показателями автономной работы. Из особенностей стоит обратить внимание на отсутствие в комплекте чехла, его можно будет подобрать самостоятельно.Реклама. ООО "Мерлион", ИНН 7719269331, erid:2W5zFGxNuMJ