Обзор и тесты Dunobil Marvic Signature Touch с новой прошивкой

2019-10-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dunobil Marvic Signature Touch; [160]
Летом мы проводили детальное тестирование сигнатурного видеорегистратора Dunobil Marvic Signature Touch. Не так давно компания выпустила глобальное обновление этой модели, предложив сразу целый ряд изменений. В рамках текущего теста предлагаем рассмотреть их детальнее.

Dunobil Marvic Signature Touch

Видеорегистратор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Dunobil Marvic Signature Touch обзор

Устройство изначально готово для полноценной эксплуатации без необходимости проведения ручных корректировок настроек. Производитель предлагает оптимальный набор первоначальных настроек. Но при этом сохранили и возможности тонкой корректировки особенностей работы.

Dunobil Marvic Signature Touch

Так пользователь сможет задать разрешение и длительность съемки. Задать параметры скорости для каждого из режимов. Провести общие корректировки и просмотреть отснятые ранее файлы.

Dunobil Marvic Signature Touch

Как и ранее, навигация по меню простая. Установлен 3-дюймовый цветной дисплей с сенсорным управлением. На нажатия экран реагирует точно. Интерфейс адаптирован под управление пальцами.

Dunobil Marvic Signature Touch

Dunobil Marvic Signature Touch

Заметно упростили взаимодействие с радар-детектором. Dunobil Marvic Signature Touch автоматически переключается между режимами: Город (до 60 км/ч), Шоссе (до 90 км/ч), Магистраль (до 120 км/ч). Это же автоматическое переключение проходит в Сигнатурном режиме работы. Так пользователь видеорегистратора будет в зависимости от сценария эксплуатации сразу получать оптимальный пресет для вывода предупреждений по камерам и радарным комплексам.

Dunobil Marvic Signature Touch

Как показала практика эксплуатации устройства, выводятся своевременные предупреждения о комплексах фиксации нарушений. Дальности вывода звукового и голосового уведомления достаточно для принятия решения о необходимости корректировки скорости движения.

Dunobil Marvic Signature Touch

Для уменьшения шума во время эксплуатации, поддерживается автоматическое выключение звука. При достижении выбранного порога они полностью выключаются. По умолчанию это значение составляет 30 км/ч. Его можно будет в последующем изменить, например, до 40-50 км/ч. Отдельно отметим изменения уровня громкости в зависимости от текущей и разрешенной скорости на участке.

Dunobil Marvic Signature Touch

Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке. Само наполнение базы стационарных точек хорошее, за время длительных тестов нам не удалось встретить системы, по которым не выводились предупреждения. По каждому из них выводится разрешенная скорость, тип комплекса. Поддерживаются пользовательские точки.

Dunobil Marvic Signature Touch

Предлагается функция с автоматическим отключением дисплея при отсутствии взаимодействия с интерфейсом. По умолчанию он отключается через минуту и через 15 секунд после вывода предупреждения по камерам. Особенно полезно в ночное время, не отвлекает водителя от дороги.

Dunobil Marvic Signature Touch

За обработку изображения с матрицы OV4689 отвечает флагманский процессор Ambarella A12-A35. Максимальное разрешение съемки Super HD. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии.

Super HD день Dunobil Marvic Signature Touch

Super HD ночь Dunobil Marvic Signature Touch

Поддерживаются емкие карты памяти. Угол обзора 170 градусов. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Full HD день Dunobil Marvic Signature Touch

Full HD ночь Dunobil Marvic Signature Touch

Важно отметить, что это обновление получили все владельцы Dunobil Marvic Signature Touch, включая тех, кто приобрел видеорегистратор ранее. Работа устройства стала логичнее и удобнее по всем параметрам. Сбоев и проблем за время тестов выявлено не было.

Dunobil Marvic Signature Touch


Комментарии и отзывы Dunobil Marvic Signature Touch
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