Обзор и тесты Dunobil Marvic Signature Touch с новой прошивкой

Летом мы проводили детальное тестирование сигнатурного видеорегистратора Dunobil Marvic Signature Touch. Не так давно компания выпустила глобальное обновление этой модели, предложив сразу целый ряд изменений. В рамках текущего теста предлагаем рассмотреть их детальнее.

Dunobil Marvic Signature Touch обзор

Видеорегистратор находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Устройство изначально готово для полноценной эксплуатации без необходимости проведения ручных корректировок настроек. Производитель предлагает оптимальный набор первоначальных настроек. Но при этом сохранили и возможности тонкой корректировки особенностей работы.

Так пользователь сможет задать разрешение и длительность съемки. Задать параметры скорости для каждого из режимов. Провести общие корректировки и просмотреть отснятые ранее файлы.

Как и ранее, навигация по меню простая. Установлен 3-дюймовый цветной дисплей с сенсорным управлением. На нажатия экран реагирует точно. Интерфейс адаптирован под управление пальцами.

Заметно упростили взаимодействие с радар-детектором. Dunobil Marvic Signature Touch автоматически переключается между режимами: Город (до 60 км/ч), Шоссе (до 90 км/ч), Магистраль (до 120 км/ч). Это же автоматическое переключение проходит в Сигнатурном режиме работы. Так пользователь видеорегистратора будет в зависимости от сценария эксплуатации сразу получать оптимальный пресет для вывода предупреждений по камерам и радарным комплексам.

Как показала практика эксплуатации устройства, выводятся своевременные предупреждения о комплексах фиксации нарушений. Дальности вывода звукового и голосового уведомления достаточно для принятия решения о необходимости корректировки скорости движения.

Для уменьшения шума во время эксплуатации, поддерживается автоматическое выключение звука. При достижении выбранного порога они полностью выключаются. По умолчанию это значение составляет 30 км/ч. Его можно будет в последующем изменить, например, до 40-50 км/ч. Отдельно отметим изменения уровня громкости в зависимости от текущей и разрешенной скорости на участке.

Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке. Само наполнение базы стационарных точек хорошее, за время длительных тестов нам не удалось встретить системы, по которым не выводились предупреждения. По каждому из них выводится разрешенная скорость, тип комплекса. Поддерживаются пользовательские точки.

Предлагается функция с автоматическим отключением дисплея при отсутствии взаимодействия с интерфейсом. По умолчанию он отключается через минуту и через 15 секунд после вывода предупреждения по камерам. Особенно полезно в ночное время, не отвлекает водителя от дороги.

Super HD день Dunobil Marvic Signature Touch

За обработку изображения с матрицы OV4689 отвечает флагманский процессор Ambarella A12-A35. Максимальное разрешение съемки Super HD. Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии.

Super HD ночь Dunobil Marvic Signature Touch

Full HD день Dunobil Marvic Signature Touch

Поддерживаются емкие карты памяти. Угол обзора 170 градусов. Для просмотра файлов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Full HD ночь Dunobil Marvic Signature Touch

Важно отметить, что это обновление получили все владельцы Dunobil Marvic Signature Touch, включая тех, кто приобрел видеорегистратор ранее. Работа устройства стала логичнее и удобнее по всем параметрам. Сбоев и проблем за время тестов выявлено не было.