Обзор TrendVision Drive 500 Signature. Сигнатурный радар-детектор

Количество и разнообразие камер и радаров на дороге растет с каждым годом. Правила дорожного движения соблюдать важно и это залог безопасности, но, к сожалению, очень часто знаки и комплексы ставятся не с целью снижения аварийности, а для сбора штрафов в казну. Как итог, даже дисциплинированные водители получают «письма счастья». Тестируемый сегодня сигнатурный радар-детектор TrendVision Drive 500 Signature предупредить владельца о приближении к таким системам, дав возможность заблаговременно скорректировать маршрут и скорость.

TrendVision Drive 500 Signature

Средняя стоимость – 6500 рублей.

Комплектация

Упакован радар-детектор в коробку с изображением и данными по ключевым особенностям. Комплект включает адаптер в прикуриватель, дополнительные предохранители, USB-кабель, крепление на стекло, инструкцию на русском языке, руководство пользователя.

TrendVision Drive 500 Signature

Внешний вид

На стекле фиксируется при помощи металлического кронштейна. В который в свою очередь ставятся две присоски. На стекле фиксируется надежно.

TrendVision Drive 500 Signature

Напомним, для обеспечения максимальной дальности вывода оповещений нужно установить радар-детектор параллельно дороге и в верхней зоне лобового стекла.

TrendVision Drive 500 Signature

Питание подается с помощью 12V адаптера питания. Он дает возможность сквозного подключения еще одного адаптера. Актуально с учетом ограниченного количества розеток в салоне автомобилей.

TrendVision Drive 500 Signature

Выполнено в компактном корпусе из черного пластика. Сочетаются поверхности с текстурным покрытием, а также зоны из глянца.

TrendVision Drive 500 Signature

На крышке выведен динамик. С регулируемым уровнем громкости. Уведомления на максимальном уровне хорошо слышны и с работающей мультимедийной системой.

TrendVision Drive 500 Signature

Регулировка идет с помощью барабана на левой грани. Он же выполняет функцию выключения питания.

TrendVision Drive 500 Signature

На крышке четыре механические клавиши управления. Действия, соответствующие нажатиям для информативности нанесены на сами кнопки. Нажимаются с небольшим усилием.

TrendVision Drive 500 Signature

С помощью них можно менять режим работы TrendVision Drive 500 Signature, проводить настройки системы, добавлять пользовательские точки.

TrendVision Drive 500 Signature

На сторону дороги направлена линза и приемник рупорной антенны. В центре паз под комплектный кронштейн.

TrendVision Drive 500 Signature

Помимо звуковых и голосовых уведомлений контролировать работу можно с помощью цветного символьно-цифрового дисплея. Хорошо читается в дневное и ночное время.

TrendVision Drive 500 Signature

Выведенный на правой грани miniUSB, используемый для подключения ПК с целью актуализации версии программного обеспечения и базы данных. Софт и настройки На официальном сайте доступна утилита для проведения детальных настроек системы. Список опций представлен в виде общей страницы с набором опций управления. Отключаются отдельные диапазоны, режимы вывода уведомлений, отключение отдельных комплексов. Данные по порогам скорости для разных режимов. Выбор самого режима работы.

TrendVision Drive 500 Signature

Этот же набор опций настроек можно получить и на самом устройстве, последовательно перебирая разделы и опции настроек.

TrendVision Drive 500 Signature

Обновление прошивки, голоса и базы.

Тесты

Перед началом эксплуатации и тестовых 3 недель изучения особенностей работы. Обновили базу данных и прошивку. С учетом того, что это сигнатурное устройство, важно периодически проводить актуализацию ПО. Вместе с обновлением вносятся данные по новым типам комплексов и источникам ложных помех. База же даст полный объем оповещений по стационарным точкам.

TrendVision Drive 500 Signature

На холодный старт радар-детектор тратит минимальное время. В среднем поиск спутников и последующий уверенный прием занимал менее минуты. Скорость определяет точно.

TrendVision Drive 500 Signature

Предустановлено несколько режимов работы, позволяя владельцу подобрать оптимальный в зависимости от движения внутри города или за его пределами, а также общего стиля вождения. Включает он ТРАССА, ГОРОД-1, ГОРОД-2 и ГОРОД-3.

TrendVision Drive 500 Signature

TrendVision Drive 500 Signature уверенно детектировал разные типы комплексов. Включая и те, что сейчас проходят тестирование в Казани. Дальность оповещения зависит от комплекса, но ее всегда хватало для корректировки текущей скорости. Определял также комплексы «бьющие в спину».

TrendVision Drive 500 Signature

Радар-детектор эффективно фильтровал ложные срабатывания от датчиков пассивной безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, дверей в торговых центрах и других источников, по которым обычные радар-детекторы «шумят». Здесь же получали корректный вывод предупреждения по работающим системам и отсутствие отвлекающих звуков.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrendVision Drive 500 Signature – радар-детектор, использующий технологии сигнатурного определения активного излучения. Компактные габариты, частые обновления, детальные настройки, эффективная фильтрация помех, традиционное управление, простой и информативный дисплей, приложение для ПК. «Писем счастья» за время длительной эксплуатации получено не было.
TrendVision Drive 500 Signature получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TrendVision Drive 500 Signature
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