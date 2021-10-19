Обзор TrendVision Drive 500 Signature. Сигнатурный радар-детектор

Количество и разнообразие камер и радаров на дороге растет с каждым годом. Правила дорожного движения соблюдать важно и это залог безопасности, но, к сожалению, очень часто знаки и комплексы ставятся не с целью снижения аварийности, а для сбора штрафов в казну. Как итог, даже дисциплинированные водители получают «письма счастья». Тестируемый сегодня сигнатурный радар-детектор TrendVision Drive 500 Signature предупредить владельца о приближении к таким системам, дав возможность заблаговременно скорректировать маршрут и скорость.

Комплектация

Средняя стоимость – 6500 рублей.Упакован радар-детектор в коробку с изображением и данными по ключевым особенностям. Комплект включает адаптер в прикуриватель, дополнительные предохранители, USB-кабель, крепление на стекло, инструкцию на русском языке, руководство пользователя.

Внешний вид

На стекле фиксируется при помощи металлического кронштейна. В который в свою очередь ставятся две присоски. На стекле фиксируется надежно.

Напомним, для обеспечения максимальной дальности вывода оповещений нужно установить радар-детектор параллельно дороге и в верхней зоне лобового стекла.

Питание подается с помощью 12V адаптера питания. Он дает возможность сквозного подключения еще одного адаптера. Актуально с учетом ограниченного количества розеток в салоне автомобилей.

Выполнено в компактном корпусе из черного пластика. Сочетаются поверхности с текстурным покрытием, а также зоны из глянца.

На крышке выведен динамик. С регулируемым уровнем громкости. Уведомления на максимальном уровне хорошо слышны и с работающей мультимедийной системой.

Регулировка идет с помощью барабана на левой грани. Он же выполняет функцию выключения питания.

На крышке четыре механические клавиши управления. Действия, соответствующие нажатиям для информативности нанесены на сами кнопки. Нажимаются с небольшим усилием.

С помощью них можно менять режим работы TrendVision Drive 500 Signature, проводить настройки системы, добавлять пользовательские точки.

На сторону дороги направлена линза и приемник рупорной антенны. В центре паз под комплектный кронштейн.

Помимо звуковых и голосовых уведомлений контролировать работу можно с помощью цветного символьно-цифрового дисплея. Хорошо читается в дневное и ночное время.

Выведенный на правой грани miniUSB, используемый для подключения ПК с целью актуализации версии программного обеспечения и базы данных. Софт и настройки На официальном сайте доступна утилита для проведения детальных настроек системы. Список опций представлен в виде общей страницы с набором опций управления. Отключаются отдельные диапазоны, режимы вывода уведомлений, отключение отдельных комплексов. Данные по порогам скорости для разных режимов. Выбор самого режима работы.

Этот же набор опций настроек можно получить и на самом устройстве, последовательно перебирая разделы и опции настроек.

Тесты

Обновление прошивки, голоса и базы.Перед началом эксплуатации и тестовых 3 недель изучения особенностей работы. Обновили базу данных и прошивку. С учетом того, что это сигнатурное устройство, важно периодически проводить актуализацию ПО. Вместе с обновлением вносятся данные по новым типам комплексов и источникам ложных помех. База же даст полный объем оповещений по стационарным точкам.

На холодный старт радар-детектор тратит минимальное время. В среднем поиск спутников и последующий уверенный прием занимал менее минуты. Скорость определяет точно.

Предустановлено несколько режимов работы, позволяя владельцу подобрать оптимальный в зависимости от движения внутри города или за его пределами, а также общего стиля вождения. Включает он ТРАССА, ГОРОД-1, ГОРОД-2 и ГОРОД-3.

TrendVision Drive 500 Signature уверенно детектировал разные типы комплексов. Включая и те, что сейчас проходят тестирование в Казани. Дальность оповещения зависит от комплекса, но ее всегда хватало для корректировки текущей скорости. Определял также комплексы «бьющие в спину».

Итоги

Радар-детектор эффективно фильтровал ложные срабатывания от датчиков пассивной безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, дверей в торговых центрах и других источников, по которым обычные радар-детекторы «шумят». Здесь же получали корректный вывод предупреждения по работающим системам и отсутствие отвлекающих звуков.TrendVision Drive 500 Signature – радар-детектор, использующий технологии сигнатурного определения активного излучения. Компактные габариты, частые обновления, детальные настройки, эффективная фильтрация помех, традиционное управление, простой и информативный дисплей, приложение для ПК. «Писем счастья» за время длительной эксплуатации получено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".