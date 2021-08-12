Обзор A4TECH PK-1000HA. Веб-камера с 4К и автофокусом

Тестируемая сегодня веб-камера A4TECH PK-1000HA ориентирована на тех кто ставит приоритетом высокое качество съемки. В отличие от рассмотренных ранее моделей поддерживает съемку в разрешении 4К. Из особенностей также отмечаются автофокусировка, двойное шумоподавление и поддержка штативов.

Комплектация

В российских магазинах она доступна со средней стоимостью 13 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплект включает основной модуль, интерфейсный кабель, руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке с ее изображением и данными по техническим характеристикам.

A4TECH PK-1000HA обзор

Внешний вид

Выполнена камера в корпусе из алюминиевого сплава. Высокая надежность и жесткость.

Выглядит премиально. В оформлении преобладают темные цвета. Не привлекает к себе повышенного внимания при размещении на крышке ультрабука или монитора.

По центру фронтальной стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора 95 градусов.

Есть зона с кольцевой светодиодной подсветкой.

С двух сторон от него расположены микрофоны. Эта веб-камера поддерживает шумоподавление.

На обратной стороне у A4TECH PK-1000HA разъем USB-C. В комплекте идет кабель USB 3.0. Для ультрабука или задействования свободного разъема на материнской плате, можно будет приобрести самостоятельно двухсторонний USB-C.

В целом же съемный кабель менеджмент весомый плюс. При случайном повреждении кабеля его можно заменить без пайки и помощи сервисного центра.

Установлена несъемная ножка крепления с поворотным механизмом. Камеру можно вращать в стороны.

Тесты

Тест звука и картинки A4TECH PK-1000HA

Также на ее основании есть винтовое крепление 1/4 " для установки на штатив или кронштейн.A4TECH PK-1000HA для начала работы не требует установки драйвера. Определяется автоматически. Поддерживает актуальное программное обеспечение, используемое для стриминговых трансляций на Youtube и Twitch. Мы вели тестирование в программе OBS, камера корректно работала при трансляции в 4К-разрешении со скоростью 30 кадров в секунду.Отдельно отметим поддержку софта для удаленной работы и обучения. Среди них Microsoft Terms, ZOOM, CISCO, TeamViewer, Skype. Высокое разрешение даст возможность записывать обучающие ролики и другой контент профессионального уровня.

Итоги

Камера предлагает встроенную систему автоматической фокусировки на человеке. При смещении лица в кадре идет быстрая перефокусировка. Хорошо показала себя при работе в плохо освещенном помещении.A4TECH PK-1000HA продемонстрировала высокое качество картинки, соответствующее моделям премиального уровня. Отличный вариант для тех кто уже опробовал свои силы при проведении стримов на Twitch и Youtube, а также тех кто по профессиональным задачам ставит повышенные требования к передаваемой картинке. Система шумоподавления, автофокусировка, съемный USB-C кабель, алюминиевый корпус, винтовое крепление и встроенная ножка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".