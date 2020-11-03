Обзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинки

К сожалению, осень 2020 года подтвердила общемировой тренд с переводом на удаленную работу и обучение. Хотя не малая часть профессий действительно не требует ежедневного ритуала с поездкой в офис. Как нельзя актуальными стали ноутбуки, микрофоны, гарнитуры и конечно же веб-камеры. Не так давно компания A4Tech обновила линейку камер, выпуском сразу трех моделей, наиболее интересной из которых стала A4Tech PK-935HL с оптическим зумом.

A4Tech PK-935HL

Средняя ее стоимость на момент публикации составляет 3 990 рублей.

A4Tech PK-935HL обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с ручкой для переноски. Внутри запакована в пластиковую подложку. Комплект включает только инструкцию.

A4Tech PK-935HL

Внешний вид

Ножка крепления изначально зафиксирована на корпусе. С помощью нее можно будет зафиксировать камеру на крышке ноутбука или мониторе.

A4Tech PK-935HL

Для исключения появления царапин и предотвращения соскальзывания внутренняя часть ножки с мягким уплотнителем.

A4Tech PK-935HL

Также предусмотрена возможность фиксации корпуса на триподе. Под это есть винтовое крепление 1/4 дюйма.

A4Tech PK-935HL

Зафиксирована на ножке подвижно. Есть возможность вращения на 360 градусов и изменения угла наклона. Выбранное положение в последующем не смещается.

A4Tech PK-935HL

В центральной части расположен объектив. В A4Tech PK-935HL он с зумированием. Есть возможность изменения точки фокусировки.

A4Tech PK-935HL

Для удобства контроля на фронтальную панель выведен светодиодный индикатор активности. Он загорается только когда камера активно используется для передачи изображения.

A4Tech PK-935HL

Подключается при помощи традиционного кабеля с USB-разъемом. Есть запас по длине.

A4Tech PK-935HL

Тесты

A4Tech PK-935HL

Установлена оптика с углом обзора в 75 градусов. Поддерживается кодек MJPEG. Минимальное фокусное расстояние от 10 сантиметров. В этой модели можно обеспечивать резкость на большом диапазоне расстояний, выбирая поворотом объектива нужной точки фокуса.

A4Tech PK-935HL

Запись ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Данная веб-камера не сопровождается отдельным программным обеспечением. Для настройки изображения можно использовать встроенные возможности программы для видеозвонков или стриминговых трансляций. Поддерживаются все распространённые утилиты для групповых конференций и звонков.

Тест веб-камеры A4Tech PK-935HL

Мы тесты проводили в программе OBS. Для записи тестового ролика использовались заводские настройки. Голос записывался на микрофон в самой камере.

Итоги по A4Tech PK-935HL

A4Tech PK-935HL при своей невысокой стоимости предлагает высокое качество картинки. Два варианта крепления: встроенная ножка и винтовое крепление. Ручной зум, универсальное подключение. Не устроить может качество работы встроенного микрофона.
Комментарии и отзывы A4Tech PK-935HL
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