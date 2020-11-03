Обзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинки

Средняя ее стоимость на момент публикации составляет 3 990 рублей.
A4Tech PK-935HL обзор
КомплектацияПоставляется в коробке с ручкой для переноски. Внутри запакована в пластиковую подложку. Комплект включает только инструкцию.
Внешний видНожка крепления изначально зафиксирована на корпусе. С помощью нее можно будет зафиксировать камеру на крышке ноутбука или мониторе.
Для исключения появления царапин и предотвращения соскальзывания внутренняя часть ножки с мягким уплотнителем.
Также предусмотрена возможность фиксации корпуса на триподе. Под это есть винтовое крепление 1/4 дюйма.
Зафиксирована на ножке подвижно. Есть возможность вращения на 360 градусов и изменения угла наклона. Выбранное положение в последующем не смещается.
В центральной части расположен объектив. В A4Tech PK-935HL он с зумированием. Есть возможность изменения точки фокусировки.
Для удобства контроля на фронтальную панель выведен светодиодный индикатор активности. Он загорается только когда камера активно используется для передачи изображения.
Подключается при помощи традиционного кабеля с USB-разъемом. Есть запас по длине.
Тесты
Установлена оптика с углом обзора в 75 градусов. Поддерживается кодек MJPEG. Минимальное фокусное расстояние от 10 сантиметров. В этой модели можно обеспечивать резкость на большом диапазоне расстояний, выбирая поворотом объектива нужной точки фокуса.
Запись ведется в Full HD разрешении со скоростью 30 кадров в секунду. Данная веб-камера не сопровождается отдельным программным обеспечением. Для настройки изображения можно использовать встроенные возможности программы для видеозвонков или стриминговых трансляций. Поддерживаются все распространённые утилиты для групповых конференций и звонков.