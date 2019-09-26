Обзор ACV GX9200. Двухканальный сигнатурный комбо-видеорегистратор

2019-09-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ACV GX9200; [159]
Street Storm STR-9930SE эффективно детектирует сигнал во всех диапазонах. Дальность детектирования позволит скорректировать скорость во избежание получения штрафов. Эффективно отсекаются ложные срабатывания в условиях мегаполиса. Поддерживается сигнатурный режим. Выводятся предупреждения по системам с излучением малой мощности.

ACV GX9200

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ACV GX9200 обзор

Комплектация

Поставляется устройство в коробке из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, вторую камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

ACV GX9200

Внешний вид

В ACV GX9200 установлена компактная патч-антенна. Форм-фактор классический. Основу корпуса составляет пластик с матовым покрытием.

ACV GX9200

На фронтальной панели помимо антенны, находится выступающий над поверхностью семислойный объектив с углом обзора 155 градусов. Диафрагма F/1.8, ИК-фильтр.

ACV GX9200

Слева слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

ACV GX9200

На верхнем торце microUSB-разъем, используемый для подключения дополнительной камеры. Есть запас по длине кабеля. Сама камера выполнена в защищенном корпусе, ее можно будет установить в районе номерного знака.

ACV GX9200

В этом устройстве используется сквозное питание. Разъем расположен в основании крепления. Так упрощается аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

ACV GX9200

Используется крепеж с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Есть возможность поворота в стороны. Во время движения по неровным дорогам не дребезжит.

ACV GX9200

Изображение выводится на 2.31-дюймовый IPS-дисплей. Широкий угол обзора. Уровень яркости регулируется, поддерживается автоматическое выключение.

ACV GX9200

На экран во время движения выводится скорость движения, техническая информация, данные по детектируемым радарам и стационарно расположенным комплексам.

ACV GX9200

Справа от экрана три механические кнопки и решетка динамика. Разобраться с управлением будет несложно.

ACV GX9200

Уровень громкости регулируется. Режимы работы радар-детектора переключаются одним нажатием.

Настройки

Настройки ACV GX9200 распределены по двум вкладкам. В основной проводится тонкая настройка вывода предупреждений, выключаются отдельные диапазоны, задаются лимиты скорости. По работе радар-детектора предлагается несколько режимов работы.

ACV GX9200

Выбираются длительность роликов и разрешение экрана. Проводятся тонкие настройки с включением дополнительных опций.

ACV GX9200

Радар-детектор

Видеорегистратор оснащен патч-антенной, детектирующей все виды излучений, используемых на дорогах России и СНГ. Доступен СИГНАТУРНЫЙ режим работы с эффективной фильтрацией ложных срабатываний. Отсекаются срабатывания от вышек сотовой связи, автоматических дверей, датчиков слепых зон в автомобилях и линий ЛЭП. Дальности срабатывания с запасом для принятия решения о необходимости коррекции скоростного режима.

ACV GX9200

Навигационный модуль использует совместный сигнал GPS/GLONASS. На холодный старт с поиском спутников уходит минимальное время. Обновления выходят регулярно, наполнение базы хорошее. На дисплей при приближении выводится подробная информация и подсказка внятным женским голосом. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.

ACV GX9200

Видеозапись

За обработку изображения с высокочувствительного сенсора SONY EXMOR IMX307 отвечает процессор Novatek 96658. Максимальное разрешение Full HD. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Дневная съемка ACV GX9200

Ночная съемка ACV GX9200

Фиксируется дата, время, координаты, номер автомобиля и скорость движения. Вторая камера пишет изображение с меньшим разрешением.

День вторая камера ACV GX9200

Ночь вторая камера ACV GX9200

Итоги по ACV GX9200

Золото. Выбор редакции MegaObzorACV GX9200 – комбо-видеорегистратор флагманского уровня с поддержкой сигнатурных технологий. Двухканальная съемка в высокой четкости, G-сенсор, GPS/GLONASS, частое обновление базы камер, сквозное питание, детальные настройки, аккуратный внешний вид и возможность скрытого монтажа.
ACV GX9200 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ACV GX9200
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