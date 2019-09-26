Обзор ACV GX9200. Двухканальный сигнатурный комбо-видеорегистратор

Street Storm STR-9930SE эффективно детектирует сигнал во всех диапазонах. Дальность детектирования позволит скорректировать скорость во избежание получения штрафов. Эффективно отсекаются ложные срабатывания в условиях мегаполиса. Поддерживается сигнатурный режим. Выводятся предупреждения по системам с излучением малой мощности.

ACV GX9200 обзор

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Комплектация

Поставляется устройство в коробке из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, вторую камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В ACV GX9200 установлена компактная патч-антенна. Форм-фактор классический. Основу корпуса составляет пластик с матовым покрытием.

На фронтальной панели помимо антенны, находится выступающий над поверхностью семислойный объектив с углом обзора 155 градусов. Диафрагма F/1.8, ИК-фильтр.

Слева слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

На верхнем торце microUSB-разъем, используемый для подключения дополнительной камеры. Есть запас по длине кабеля. Сама камера выполнена в защищенном корпусе, ее можно будет установить в районе номерного знака.

В этом устройстве используется сквозное питание. Разъем расположен в основании крепления. Так упрощается аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Используется крепеж с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Есть возможность поворота в стороны. Во время движения по неровным дорогам не дребезжит.

Изображение выводится на 2.31-дюймовый IPS-дисплей. Широкий угол обзора. Уровень яркости регулируется, поддерживается автоматическое выключение.

На экран во время движения выводится скорость движения, техническая информация, данные по детектируемым радарам и стационарно расположенным комплексам.

Справа от экрана три механические кнопки и решетка динамика. Разобраться с управлением будет несложно.

Настройки

Уровень громкости регулируется. Режимы работы радар-детектора переключаются одним нажатием.Настройки ACV GX9200 распределены по двум вкладкам. В основной проводится тонкая настройка вывода предупреждений, выключаются отдельные диапазоны, задаются лимиты скорости. По работе радар-детектора предлагается несколько режимов работы.

Выбираются длительность роликов и разрешение экрана. Проводятся тонкие настройки с включением дополнительных опций.

Радар-детектор

Видеорегистратор оснащен патч-антенной, детектирующей все виды излучений, используемых на дорогах России и СНГ. Доступен СИГНАТУРНЫЙ режим работы с эффективной фильтрацией ложных срабатываний. Отсекаются срабатывания от вышек сотовой связи, автоматических дверей, датчиков слепых зон в автомобилях и линий ЛЭП. Дальности срабатывания с запасом для принятия решения о необходимости коррекции скоростного режима.

Навигационный модуль использует совместный сигнал GPS/GLONASS. На холодный старт с поиском спутников уходит минимальное время. Обновления выходят регулярно, наполнение базы хорошее. На дисплей при приближении выводится подробная информация и подсказка внятным женским голосом. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля.

Видеозапись

Дневная съемка ACV GX9200

За обработку изображения с высокочувствительного сенсора SONY EXMOR IMX307 отвечает процессор Novatek 96658. Максимальное разрешение Full HD. Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Ночная съемка ACV GX9200

День вторая камера ACV GX9200

Фиксируется дата, время, координаты, номер автомобиля и скорость движения. Вторая камера пишет изображение с меньшим разрешением.

Ночь вторая камера ACV GX9200

Итоги по ACV GX9200

ACV GX9200 – комбо-видеорегистратор флагманского уровня с поддержкой сигнатурных технологий. Двухканальная съемка в высокой четкости, G-сенсор, GPS/GLONASS, частое обновление базы камер, сквозное питание, детальные настройки, аккуратный внешний вид и возможность скрытого монтажа.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".