Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313

Стиминговые сервисы сейчас пользуются большой популярностью, позволяя широкому кругу пользователей попробовать свои силы в съемке контента и общении с аудиторией. Не малый интерес вызывает возможность рассматривать такие стримы как способ заработка. Поиграть в любимые игры, пообщаться в прямом эфире и за это еще получить оплату от спонсоров и зрителей. Но такая популярность несет и свои повышенные требования к качеству контента, обойтись без дополнительного оборудования сейчас сложно.

AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и Live Streamer CAM 313 обзор

К базовым относятся веб-камера и микрофон. Для уменьшения нагрузки на основную систему и удобства работы с аудиторией, а также настройки нужна будет еще дополнительная система и для связки между ними необходима карта захвата. Сегодня мы изучим карту захвата AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеру Live Streamer CAM 313, предлагающие ключевые элементы для проведения стримов с консолей и настольных ПК. Приобрести можно в отдельности или набором за Live Streamer DUO BO311D составляет 14 790 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением комплекта и примерами схем подключения. Здесь же пометки по поддержке ключевых стриминговых платформ. В комплекте покупатель получает веб-камеру AverMedia Live Streamer Cam 313 и карту захвата AverMedia Gamer Mini GC311.

AverMedia Gamer Mini GC311

Карта захвата выполнена в компактном корпусе, по габаритам сопоставимом с банковской карточкой. Основным материалом выступает пластик.

Крышка с матовым покрытием. Оно немаркое. На основании нанесена наклейка с техническими данными и четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение по рабочей поверхности.

AverMedia Live Streamer Cam 313

На боковой грани у AverMedia Gamer Mini GC311 HDMI вход, HDMI выход и microUSB. Есть светодиодный индикатор для контроля текущего рабочего состояния.Веб-камера выполнена в виде тубуса, зафиксированного на шарнире, позволяющего вращать на 360 градусов относительно точки крепления.

В конструкции используется сочетание металла и пластика. Оформлена в темной стилистике. На лицевой панели по центру расположен объектив камеры.

Продумали вопрос, оснастив корпус AverMedia Live Streamer Cam 313 шторкой. По краям расположены отверстия микрофона.

Закрепить можно будет на рамку монитора или воспользоваться винтовым креплением 1/4" на ножке крепления.

Подключается при помощи USB-кабеля.

Софт

Для проверки актуальности версии программного обеспечения и прошивки можно будет воспользоваться стартовой утилитой Assist Central. Она определяет список подключенных устройств и предлагает провести установку необходимого софта.

Производитель в отличие от большинства конкурентов сопровождает устройства собственным инструментом для организации локальной записи и проведения трансляций на ключевые сервисы.

Это AverMedia RECentral 4. В главном окне можно создавать сцены с последующим быстрым переключением между ними.

Есть разные варианты разрешения съемки. Но с учетом поддерживаемого на самом тестируемым оборудовании. Оптимальным будет Full HD со скоростью 60 кадров в секунду.

Вкладка с базовыми настройками и общей информацией по оборудованию.

Отдельно можно провести детальную настройку устройств. Для AverMedia Gamer Mini GC311 выбор из формата декодирования, разрешения и частоты обновления.

Позиция и параметры изображения. Прозрачность и удаление участков.

Функция сглаживания.

Удаление фона. Может быть полезно если ведется захват с цифровой камеры.

Предлагается тонко настроить камеру AverMedia Live Streamer Cam 313. Параметры изображения.

Фильтрация со сглаживанием и выбеливанием.

Фильтры.

Тесты

Схема подключения предполагает сквозное подключение к источнику изображения. Поддерживаются актуальные игровые консоли, цифровые камеры и другие устройства с HDMI разъемом. Тут используется сквозной тип подключения, добавление карты захваты между источником и телевизором не создает каких-либо задержек в выводе изображения. При подключении ПК карта определяется как внешний монитор. Сама карта захвата AverMedia Gamer Mini GC311 подключается к компьютеру или ноутбуку с помощью USB-кабеля. С него в последующем будет вестись трансляция. Выше мы отмечали, что при проведении трансляций игр с ПК, оптимально использовать дополнительную внешнюю систему, а не просто второй монитор. Так легче и быстрее переключать сцены, нагляднее работать с чатом и менять пресеты. Хотя сама карта захвата при работе не нагружает систему, используя аппаратное кодирование.

Тест камеры AverMedia Live Streamer Cam 313

По работе веб-камеры вопросов не возникло. Удобный способ крепления, возможность поворота относительно точки крепления. Наглядный индикатор активности работы и шторка для обеспечения приватности. Хорошее качество изображения при разных условиях освещения в комнате. Для примера приведем захват в комнате с источником света и без него.

Тест камеры AverMedia Live Streamer Cam 313

Оборудование совместимо с популярными программами для организации потоковых трансляций: OBS и XSPLIT. Проблем за время длительной эксплуатации не возникло. Мы провели запись с помощью OBS, захватив изображение с игровой консоли Sony PlayStation 4 Pro, контролируя игровой процесс с телевизора.

Итоги по AVerMedia Live Gamer MINI GC311 и Live Streamer CAM 313

AVerMedia Live Gamer MINI GC311 и Live Streamer CAM 313 эффективный комплект для организации стриминговых трансляций и локальной подготовки контента. Совместимость с популярным софтом и сервисами, собственная продвинутая утилита для работы с контентом и трансляций. Высокое качество исполнения, детальные настройки, привлекательный внешний вид.получают заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".