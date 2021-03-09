Обзор AVerMedia PW315 (AVerMedia Technologies 315). Веб-камера Full HD 60FPS

2020 год серьезно изменил многие сферы жизни, включая учебу и работу, все это переместилось в дистанционный формат. Учебный процесс с преподавателем, видеосовещания с коллегами и партнерами, да даже презентации и выставки сейчас проходят в таком формате. Это же повысило требования к качеству используемого микрофона и веб-камеры, те, что ставятся даже в дорогих ноутбуках и планшетах предлагают посредственное качество. Тестируемая сегодня новинка AVerMedia PW315 предлагает съемку в Full HD разрешении с 60 кадров в секунду, а также целый ряд функций, которые будут интересны как для удаленных видеозвонков, так и организации стриминговых трансляций.

AVerMedia PW315 обзор

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Средняя ее стоимость составляет 8 590 рублей.

Комплектация Упакована в коробку с подробной информацией по характеристикам и описанием особенностей конструкции. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Изначально продумали несколько вариантов фиксации камеры. На корпусе зафиксирована раскладная ножка, позволяющая установить ее на любой ровной поверхности.

Она же фиксирует ее на крышке ноутбука или монитора. Для предотвращения скольжения и повреждения поверхности дисплея внутри мягкая прорезиненная подкладка.

Еще одним способом выступают тринога или кронштейн с винтовым крепежом с диаметром 1/4". Соответствующий разъем на основании ножки.

Саму камеру AVerMedia PW315 можно поворачивать в стороны на 360 градусов и изменять угол наклона. Выбранное положение в последующем при переносе ее с места на место не смещается.

Основная часть выполнена в виде тубуса из черного пластика с софт-тач покрытием. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

В центре объектив камеры, собранный из группы стеклянных линз. Он сопровождается шторкой для обеспечения приватности.

По краям зоны с сеткой, за которой скрывается микрофон. Есть светодиодный индикатор, он активируется при активной передаче картинки с камеры. Во время разговоров не отвлекает, но всегда при этом есть возможность точно знать используется ли в данный момент устройство.

Подключается с помощью кабеля с USB-коннектором. Длина его 1.8 метра.

Тесты

Работает AVerMedia PW315 сразу после подключения к системе, не требуя установки драйвера и программного обеспечения. Мы проводили тестирование на Macbook и настольном ПК с Windows 10. Устройство совместимо с ключевыми программами и сервисами, включая Microsoft Terms, Skype, OBS, ZOOM и Google Meet.

Оснащена сенсором 2MP CMOS. Угол обзора по диагонали составляет 95.8°. Режим видео для нее MJPEG, YUY2. Высокую резкость фокусировки держит по всей площади кадра.

Тест картинки и звука AVerMedia PW315

Разрешение ее Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. За передачу звука в ней отвечают два всенаправленных микрофона. Для оценки качества передачи картинки и звука предлагаем ознакомиться с примером записанным в программе OBS.

Итоги по AVerMedia PW315

AVerMedia PW315 – веб-камера с высоким качеством картинки и звука. Поворотное крепление, разные варианты фиксации, шторка для режима приватности, аккуратное исполнение, два микрофона, совместимость с ключевыми программами и сервисами. С помощью нее можно будет участвовать и организовывать видеоконференции, совещания, а также проводить трансляции на Twitch и Youtube. Одно из лучших решений в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".