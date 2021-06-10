Обзор AVerMedia PW513. Лучшая веб-камера для стримов, презентаций и подготовки обучающего контента.

Не так давно мы изучали веб-камеру AVerMedia PW315 с поддержкой съемки Full HD 60FPS и ИИ-технологий. Сегодня в центре внимания у нас будет флагманская модель AVerMedia PW513, отличающаяся высокой функциональностью и поддержкой трансляций в разрешении 4K. Ориентирована она как на стримеров, так и руководителей, преподавателей и сотрудников, ставящих повышенные требования к качеству картинки.

Комплектация

Приобрести ее можно свободно в российских магазинах со средней стоимостью 17 500 рублей.

Упакована в коробку с изображением камеры и данными по характеристикам. Комплект включает само устройство, USB-С кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в корпусе со строгим внешним видом. В оформлении преобладают темные цвета.

Форма в виде тубуса из металла. Изначально в основании зафиксирована ножка крепления. Раскладная конструкция с резиновым уплотнителем, предотвращающим смещение по краю монитора и предотвращая получение царапин.

Блок веб-камеры на ней можно наклонять и поворачивать в стороны. Выбранное положение не смещается.

В основании ножки винтовое крепление 1/4" для установки на триногу или совместимый крепеж.

AVerMedia PW513 сопровождается поворотной шторкой, обеспечивающей режим приватности. В центре объектив, собранный из группы стеклянных линз.

С обратной стороны расположен разъем USB-C. Съемный кабель-менеджмент весомый плюс, позволяя заменить кабель при случайном обрыве или подобрав с нужным интерфейсом. Комплектный с длиной 145 сантиметров.

Софт

С официально сайта для веб-камеры можно загрузить утилиту для тонких настроек и управления ИИ-функциями. В главном окне доступен ZOOM и перевороты. Корректировка яркости, контраста, резкости.

В детальных настройках меняется цветовой баланс, изменение экспозиции. Исключение мерцания от светодиодной подсветки.

Есть технологии по улучшению цвета лица и сглаживанию.

Включение масок из набора: ушки, усы, шляпы и маски.

Увеличенное разрешение камеры позволяет проводить эффективно кадрирование с отслеживанием лица в кадре. Распределить можно несколько пресетов переключаясь в последующем между ними.

AVerMedia PW513 поддерживает технологию NVIDIA Broadcast. С видеокартами NVIDIA RTX эффективно удаляется фон без использования хромакея.

В ходе проведения настроек можно сразу просмотреть в предварительном просмотре влияние настроек на изображение.

Тесты

В веб-камере используется высокочувствительный 8 Мп сенсор Sony Exmor R 4K CMOS. Диафрагма F/2.8 и угол обзора 94 градуса. Резкость по всей площади кадра, высокая резкость при разном уровне освещения в помещении.

Поддерживается съемка в 4К со скоростью 30 кадров в секунду и Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Камера поддерживает софт используемый для проведения стриминговых трансляций, а также видеосвязи включая Microsoft Teams и Zoom.

Тест съемки AVerMedia PW513

Итоги

В программах OBS и XSPLIT можно выбрать изображение напрямую с камеры или используя обработку в AVerMedia CamEngine. Ниже можно оценить съемку и звук с камеры средствами OBS. В этом же ролике приведены примеры работы ИИ-технологий и NVIDIA Broadcast.AVerMedia PW513 станет хорошим выбором для проведения стриминговых трансляций профессионального уровня, а также подготовки образовательных роликов, рабочих презентаций высокого качества. Помимо изображения в 4К, используемые в ней ИИ-технологии позволяют провести автоматическое кадрирование ведущего, удалить фон без хромакея и улучшить отображение лица.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".