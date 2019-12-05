Обзор AXPER Combo Hybrid Wi. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-Fi

В середине прошлого месяца в наше распоряжение попал новый комбо-видеорегистратор AXPER Combo Hybrid Wi, предлагающий упрощенный процесс обновления базы данных и прошивки. Помимо этого, он поддерживает съемку в Super HD разрешении и может похвастать сигнатурными технологиями детектирования. Вышел он в двух модификациях, старшую отличает наличие в комплекте второй камеры.

AXPER Combo Hybrid Wi обзор

К моменту публикации продажи видеорегистратора уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает крепление с вакуумной присоской, ножку с двухсторонним скотчем, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона со светло-синим оформлением.

Внешний вид

Выполнен AXPER Combo Hybrid Wi в компактном для такого технического оснащения корпусе из черного пластика. Внешние поверхности немаркие.

На фронтальной панели расположен объектив, собранный из стеклянных линз, с углом обзора в 160 градусов. Диафрагма – F/1.4.

Рядом с объективом патч-антенна. Отказ от распространенного рупорного варианта позволил заметно уменьшить габариты корпуса.

Снизу слот для карты памяти формата microSD. В ходе тестов мы использовали накопители с объемом 64 и 128 Гбайт. При выборе карты рекомендуем обратить внимание на решения с поддержкой высокого битрейта записи.

На верхней грани контактная группа и посадочная площадка под крепление. Рядом miniUSB, используемый для подключения второй камеры. Здесь же кнопка защиты текущего ролика от перезаписи. Кнопки управления и переключения режимов по краям корпуса. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

Изображение выводится на 3-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с высокой резкостью и широкими углами обзора. Картинка читается в дневное и ночное время.

Видеорегистратор поддерживает функции вывода звуковых и голосовых предупреждений. Уровень громкости регулируется.

Комплектный адаптер питания позволит владельцу AXPER Combo Hybrid Wi организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля, спрятав все провода под обшивкой.

Настройки

Два варианта крепления на стекле: с вакуумной присоской и площадка с двухсторонним скотчем. Питание подается в основание крепления. Видеорегистратор можно вращать в стороны.Встроенный дисплей позволит провести тонкие настройки работы устройства. В первой вкладке задаются отдельные варианты разрешения съемки для ночного и дневного режимов. Так, ночью можно будет увеличить частоту кадров, а днем разрешение. Время перевода также меняется пользователем. Выбирается битрейт записи. Задаются общие параметры.

Детально настраиваются параметры работы радар-детектора и информатора. Лимиты скорости, отдельные типы камер.

Активируется Wi-Fi. Проводятся корректировки общих параметров системы.

Софт

AXPER Combo Hybrid Wi поддерживает беспроводное подключение к смартфону. Для взаимодействия потребуется загрузка утилиты Axper Combo. Меню управления в виде четырех плиток.

Из наиболее интересного и полезного дается возможность провести обновление базы камер и прошивки. Отсутствует необходимость носить с собой карту памяти и загружать самостоятельно с сайта. Удобно.

Также есть список отснятых файлов с переносом выбранных в память смартфона. Так создаются копии важных записей.

Список настроек заметно скромнее, чем при настройке с экрана.

Радар-детектор

Устройство предлагает несколько режимов работы, среди которых: сигнатурный, IQ, город, трасса, только GPS и только радар. Мы чаще всего использовали IQ, он предлагает оптимальный набор настроек в зависимости от условий эксплуатации. AXPER Combo Hybrid Wi уверенно детектирует радарные комплексы с активным излучением. Поддерживает X, K и L диапазоны.

Дальность срабатывания позволит заблаговременно снизить скорость. В условиях мегаполиса эффективно отсекались ложные срабатывания, характерные для обычных радар-детекторов.

GPS-модуль с быстрым холодным стартом. Хорошее наполнение базы камер. По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. Поведение информатора детально настраивается.

Тесты

Дневная съемка AXPER Combo Hybrid Wi

За обработку изображения с матрицы Sony Starvis IMX307 отвечает процессор Novatek NT96663. Максимальное разрешение съемки Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Также есть вариант со съемкой Full HD с частотой 60 кадров в секунду.

Ночная съемка AXPER Combo Hybrid Wi

Ролики с высокой резкостью по всей площади кадра и в дневное, и в ночное время. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Итоги по AXPER Combo Hybrid Wi

AXPER Combo Hybrid Wi – комбо-видеорегистратор с поддержкой сигнатурных технологий, съемки в Super HD и беспроводным модулем Wi-Fi. Все это делает его одним из лучших решений среди доступных на конец 2019 года. Быстрое и удобное обновление базы камер, ролики с высокой четкостью и битрейтом, точное детектирование, эффективная фильтрация помех, компактные габариты, два варианта крепления на стекле.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".