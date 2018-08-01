Обзор комбо-видеорегистратора AXPER Combo Patch

2018-08-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AXPER Combo Patch; [97]
Технологии не стоит на месте, не так давно в модельной линейке комбо-видеорегистраторов AXPER появилась новинка Combo Patch с новым типом радар-приемника. Помимо патч-антенны, заявлена поддержка съемки в Super HD разрешении. Модель детектирует камеры контроля скорости сезона 2017-2018 и выводит оповещения по стационарно размещенным на дорогах системам.

AXPER Combo Patch

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AXPER Combo Patch обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

AXPER Combo Patch

Внешний вид

Установка патч-антенны позволяет заметно уменьшить толщину корпуса. Визуально он не отличается от обычных видеорегистраторов.

AXPER Combo Patch

AXPER Combo Patch получил информативный 3-дюймовый дисплей, позволяющий контролировать съемку и выводимые по ходу движения уведомления по камерам. Есть возможность его выключения.

AXPER Combo Patch

Поддерживаются голосовые уведомления внятным женским голосом. Громкость регулируется, на максимальном уровне, важные оповещения не будут пропущены и при работающей магнитоле.

AXPER Combo Patch

Под зоной экрана ряд из механических кнопок без подсветки. Управление интуитивное, разобраться будет несложно.

AXPER Combo Patch

На правом торце microUSB, используемый для обновления базы данных и прошивки, гнездо питания и слот для карты памяти с поддержкой емких накопителей.

AXPER Combo Patch

С фронтальной стороны в углу выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с хромированной окантовкой.

AXPER Combo Patch

Патч-антенна скрывается за центральным блоком из полупрозрачного пластика. Снизу отверстие микрофона и пометка по поддерживаемому разрешению съемки.

AXPER Combo Patch

Ставится и снимается на крепление с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение можно зафиксировать гайкой.

AXPER Combo Patch

Комплектное зарядное устройство у AXPER Combo Patch с дополнительной кнопкой, позволяющей отключить подачу питания.

AXPER Combo Patch

Форма видеорегистратора и используемое крепление позволяют установить его в верхней зоне лобового стекла, не отнимая полезной площади обзора.

Настройки

С экрана пользователь сможет провести детальную настройку работы системы. Выключаются отдельные типы камер и комплексы. Задается дальность вывода предупреждений, уровень разрешенного превышения и скоростные режимы.

AXPER Combo Patch

Выбирается разрешение съемки, длительность роликов, проводится корректировка яркости и экспозиции. Стоит отметить, что изначальные заводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию без изучения меню.

Радар-детектор

Установленная патч-антенна продемонстрировала хорошую чувствительность и точность детектирования радарных комплексов. Дальность вывода предупреждения позволяет заблаговременно принять решение о необходимости снизить скорость движения. Выводятся предупреждения по системам с малым уровнем излучения, такие как КОРДОН-М.

AXPER Combo Patch

AXPER Combo Patch работает в диапазонах X, K, Ka, Лазер и Стрелка. Все видимые на дороге мобильные радарные комплексы сопровождались выводом звукового уведомления. Понять о расстоянии до радара можно будет по шкале мощности.

AXPER Combo Patch

По стационарным системам выводится тип комплекса, расстояние и разрешенная скорость на участке. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке. База обновляется регулярно.

Видеозапись

Построена новинка на базе процессоре MSTAR 8382P с матрицей AR0238. Максимально поддерживаемое разрешение съемки – Super HD. Для просмотра отснятых роликов не требуется установка специального программного обеспечения. Установив плеер с официального сайта дополнительно можно будет просмотреть маршрут.

Super HD день

Full HD день

Съемка с высокой резкостью и детализацией. Номера читаются на большом расстоянии. Артефакты и шумы отсутствуют. Резкость держится по всей площади кадра.

Super HD ночь

Full HD ночь

Ночные ролики сохраняют хорошую читаемость. Компенсируется излишний свет от фонарей и фар встречных автомобилей.

Итоги по AXPER Combo Patch

AXPER Combo Patch – удачный вариант при поиске комбо-видеорегистратора, предлагающий съемку в высоком разрешении, точную работу радар-детектора и информативный экран. Удачный дизайн, фильтрация помех, голосовые оповещения, детальные настройки. При этом на фоне конкурентов его отличает невысокая стоимость.

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