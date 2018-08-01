Обзор комбо-видеорегистратора AXPER Combo Patch

Технологии не стоит на месте, не так давно в модельной линейке комбо-видеорегистраторов AXPER появилась новинка Combo Patch с новым типом радар-приемника. Помимо патч-антенны, заявлена поддержка съемки в Super HD разрешении. Модель детектирует камеры контроля скорости сезона 2017-2018 и выводит оповещения по стационарно размещенным на дорогах системам.

AXPER Combo Patch обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением видеорегистратора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Установка патч-антенны позволяет заметно уменьшить толщину корпуса. Визуально он не отличается от обычных видеорегистраторов.

AXPER Combo Patch получил информативный 3-дюймовый дисплей, позволяющий контролировать съемку и выводимые по ходу движения уведомления по камерам. Есть возможность его выключения.

Поддерживаются голосовые уведомления внятным женским голосом. Громкость регулируется, на максимальном уровне, важные оповещения не будут пропущены и при работающей магнитоле.

Под зоной экрана ряд из механических кнопок без подсветки. Управление интуитивное, разобраться будет несложно.

На правом торце microUSB, используемый для обновления базы данных и прошивки, гнездо питания и слот для карты памяти с поддержкой емких накопителей.

С фронтальной стороны в углу выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с хромированной окантовкой.

Патч-антенна скрывается за центральным блоком из полупрозрачного пластика. Снизу отверстие микрофона и пометка по поддерживаемому разрешению съемки.

Ставится и снимается на крепление с вакуумной присоской. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Выбранное положение можно зафиксировать гайкой.

Комплектное зарядное устройство у AXPER Combo Patch с дополнительной кнопкой, позволяющей отключить подачу питания.

Настройки

Форма видеорегистратора и используемое крепление позволяют установить его в верхней зоне лобового стекла, не отнимая полезной площади обзора.С экрана пользователь сможет провести детальную настройку работы системы. Выключаются отдельные типы камер и комплексы. Задается дальность вывода предупреждений, уровень разрешенного превышения и скоростные режимы.

Радар-детектор

Выбирается разрешение съемки, длительность роликов, проводится корректировка яркости и экспозиции. Стоит отметить, что изначальные заводские настройки позволяют начать полноценную эксплуатацию без изучения меню.Установленная патч-антенна продемонстрировала хорошую чувствительность и точность детектирования радарных комплексов. Дальность вывода предупреждения позволяет заблаговременно принять решение о необходимости снизить скорость движения. Выводятся предупреждения по системам с малым уровнем излучения, такие как КОРДОН-М.

AXPER Combo Patch работает в диапазонах X, K, Ka, Лазер и Стрелка. Все видимые на дороге мобильные радарные комплексы сопровождались выводом звукового уведомления. Понять о расстоянии до радара можно будет по шкале мощности.

Видеозапись

Super HD день

По стационарным системам выводится тип комплекса, расстояние и разрешенная скорость на участке. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке. База обновляется регулярно.Построена новинка на базе процессоре MSTAR 8382P с матрицей AR0238. Максимально поддерживаемое разрешение съемки – Super HD. Для просмотра отснятых роликов не требуется установка специального программного обеспечения. Установив плеер с официального сайта дополнительно можно будет просмотреть маршрут.

Full HD день

Super HD ночь

Съемка с высокой резкостью и детализацией. Номера читаются на большом расстоянии. Артефакты и шумы отсутствуют. Резкость держится по всей площади кадра.

Full HD ночь

Итоги по AXPER Combo Patch

Ночные ролики сохраняют хорошую читаемость. Компенсируется излишний свет от фонарей и фар встречных автомобилей.AXPER Combo Patch – удачный вариант при поиске комбо-видеорегистратора, предлагающий съемку в высоком разрешении, точную работу радар-детектора и информативный экран. Удачный дизайн, фильтрация помех, голосовые оповещения, детальные настройки. При этом на фоне конкурентов его отличает невысокая стоимость.