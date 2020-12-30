Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов

Тестируемый сегодня стационарный блендер AirFree A9 заметно отличается от всех протестированных ранее подобных типов устройств. Это вакуумный блендер, ориентированный на тех, кто придерживается здорового питания. В отличие от стационарных и погружных решений, он сохраняет большую часть антиоксидантов и витаминов. Как уверяет производитель, приготавливаемые в нем соки и смузи заметно вкуснее, как дела обстоят на деле, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Комплектация

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 19 900 рублей.Внимание обращают увеличенные габариты коробки. Внутри все аккуратно зафиксировано и распределено по отдельным отсекам. Стартовый набор включает моторный блок, стакан с блоком ножей, крышку с носиком, вакуумный контейнер, вакуумные компоненты, бутылку с крышкой, руководство пользователя, книгу с рецептами и гарантийный талон.

Внешний вид

Конструкция состоит из двух ключевых частей моторного блока и кувшина с ручкой. Собирается все интуитивно.

Для устойчивого расположения на ровной поверхности есть четыре присоски и сразу группа резиновых ножек, обеспечивающих отсутствие вибрации и смещения во время работы.

Также на основании скрывается съемный контейнер из прозрачного пластика, используемый как контейнер для сбора жидкости при вакуумировании. На заднюю часть нанесена наклейка с подробной информацией по этому элементу.

Управляется AirFree A9 с помощью барабана с интегрированным в него кнопкой, сопровождаемой синей подсветкой.

В левой его части представлены автоматические режимы: сок, тихий и смузи. Также есть ручная регулировка степени смешивания.

Отдельной кнопкой включает процесс вакуумирования. Клапан расположен в верхней части моторного блока, он перекрывается при установке кувшина. К нему подключается гибкий шланг, второй конец которого уже, в свою очередь, к контейнеру, пакету или бутылке.

Все стартовые емкости для вакуумирования уже идут в комплекте. Также можно будет приобрести в последующем отдельно. О них в отдельности мы еще поговорим ниже.

Собран моторный блок добротно. Внешне выглядит привлекательно. Уровень премиального продукта.

Кувшин выполнен из тритана. Он не выделяет вредных веществ и может использоваться как для холодных, так и горячих продуктов.

Широкая ручка для удобного хвата. В верхней части носик для переливания приготовленного напитка. В комплекте идет крышка, которую нужно будет установить при замешивании. У крышки есть поворотный клапан.

Емкости для вакуумирования

В основании кувшина блок из шести острых ножей, расположенных под разными углами. На боковой грани градуировка по объему. Риски до 1500 мл.В комплекте идет бутылка. Ее конструкция предполагает снятие горлышка, что упростит промывание, да и сам процесс заливки заметно упрощается. В верхней части ставится крышка с двумя положениями: открытой и закрытой.

Сама бутылка выполнена из прозрачного пластика. Из нее также можно откачивать воздух, сохраняя свежесть напитка.

Также владелец AirFree A9 получает два пакета для вакуумирования. Они с зиплок-замком и клапаном.

Есть контейнер с крышкой. Также идет с клапаном на крышке.

Тесты

Все эти аксессуары можно будет использовать как для напитков, приготавливаемых в блендере, так и отдельно. Например, когда требуется увеличить срок хранения продуктов или взять с собой обед на работу. Вакууматор также может использоваться для готовки блюд по технологии су-вид.Перед началом эксплуатации нужно будет протереть корпус моторного блока влажной тканью. Промыть контейнер. После этого можно приступать к сборке и загрузке ингредиентов. В комплекте идет книга рецептов, которая поможет подобрать состав для смузи, соков и коктейлей. Помимо этого, есть рецепты вторых блюд, десертов и супов. Кстати, есть еще версия AirFree R9 с функцией подогрева и готовки супов прямо в кувшине.

Тестируемый нами вакуумный блендер рассчитан на готовку холодных напитков и смесей. Выбрать можно между автоматическими программами и ручными. После выбора остается только нажать на барабан управления.

Для вакуумирования нужно предварительно снять кувшин, установить шланг и выбрать нужную емкость. Останавливается работа вакууматора автоматически.

Мандариновый сок

Предварительно очистив мандарины от кожуры, загрузили в кувшин AirFree A9 вместе с зернами. Дополнительно добавили кусочки льда. Приготовление велось на автоматической программе СОК (JUICE).

В результате получаем однородную жидкость без взвешенных частиц.

Смузи из овощей и фруктов

Для готовки смузи взяли морковь (сняв поверхностный слой), сельдерей, яблоки (очищены от зерен и ножки), грушу и авокадо. После готовки в режиме смузи получаем однородное пюре. В зависимости от нужной консистенции, можно добавить лед или воду.

Полезно для перекуса в течение дня или восстановления сил после тренировок.

Суп гаспачо

Известный итальянский суп. Для него нужны будут помидоры, лук, перец, оливковое масло и чеснок. В кувшин мы добавили зубчики чеснока, разрезанные на дольки помидоры, лук без шелухи.

После замешивания в однородную массу, перелили ее в сотейник и держали на медленном огне.

Измельчение льда

Подавать можно с зеленью и тостами.Отдельно предлагаем посмотреть, как справляется блендер с измельчением льда.

После готовки на ручном режиме получаем измельченный лед без крупных вкраплений. Эту можно использовать для добавления в лимонад.

Индейка су-вид

С помощью вакууматора, предварительно смазав филе индейки соусом, упаковали его в пакет. Далее с помощью погружного термостата приготовили его в нежнейшее филе с возможностью использовать в салатах или приготовлении сендвичей.

Итоги по AirFree A9

AirFree A9 – блендер, который заметно превосходит обычные варианты исполнения со стационарным размещением или погружные. Позволяет эффективно измельчать фрукты, овощи, лед, зелень и орехи. Подходит для готовки соков, коктейлей, смузи, фрешей, а также заготовок для приготовления десертов, каши и супов. Встроенный вакууматор и стартовый набор аксессуаров увеличат сроки хранения и сохранят вкус продуктов, а также позволят готовить по технологии су-вид. Для тех, кто ставит приоритетом готовку крем-супов или горячих блюд, рекомендуем доплатить и взять AirFree R9.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".