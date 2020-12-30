Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов

Тестируемый сегодня стационарный блендер AirFree A9 заметно отличается от всех протестированных ранее подобных типов устройств. Это вакуумный блендер, ориентированный на тех, кто придерживается здорового питания. В отличие от стационарных и погружных решений, он сохраняет большую часть антиоксидантов и витаминов. Как уверяет производитель, приготавливаемые в нем соки и смузи заметно вкуснее, как дела обстоят на деле, предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 19 900 рублей.

Комплектация

Внимание обращают увеличенные габариты коробки. Внутри все аккуратно зафиксировано и распределено по отдельным отсекам. Стартовый набор включает моторный блок, стакан с блоком ножей, крышку с носиком, вакуумный контейнер, вакуумные компоненты, бутылку с крышкой, руководство пользователя, книгу с рецептами и гарантийный талон.

Внешний вид

Конструкция состоит из двух ключевых частей моторного блока и кувшина с ручкой. Собирается все интуитивно.

Для устойчивого расположения на ровной поверхности есть четыре присоски и сразу группа резиновых ножек, обеспечивающих отсутствие вибрации и смещения во время работы.

Также на основании скрывается съемный контейнер из прозрачного пластика, используемый как контейнер для сбора жидкости при вакуумировании. На заднюю часть нанесена наклейка с подробной информацией по этому элементу.

Управляется AirFree A9 с помощью барабана с интегрированным в него кнопкой, сопровождаемой синей подсветкой.

В левой его части представлены автоматические режимы: сок, тихий и смузи. Также есть ручная регулировка степени смешивания.

Отдельной кнопкой включает процесс вакуумирования. Клапан расположен в верхней части моторного блока, он перекрывается при установке кувшина. К нему подключается гибкий шланг, второй конец которого уже, в свою очередь, к контейнеру, пакету или бутылке.

Все стартовые емкости для вакуумирования уже идут в комплекте. Также можно будет приобрести в последующем отдельно. О них в отдельности мы еще поговорим ниже.

Собран моторный блок добротно. Внешне выглядит привлекательно. Уровень премиального продукта.

Кувшин выполнен из тритана. Он не выделяет вредных веществ и может использоваться как для холодных, так и горячих продуктов.

Широкая ручка для удобного хвата. В верхней части носик для переливания приготовленного напитка. В комплекте идет крышка, которую нужно будет установить при замешивании. У крышки есть поворотный клапан.

В основании кувшина блок из шести острых ножей, расположенных под разными углами. На боковой грани градуировка по объему. Риски до 1500 мл.

Емкости для вакуумирования

В комплекте идет бутылка. Ее конструкция предполагает снятие горлышка, что упростит промывание, да и сам процесс заливки заметно упрощается. В верхней части ставится крышка с двумя положениями: открытой и закрытой.

Сама бутылка выполнена из прозрачного пластика. Из нее также можно откачивать воздух, сохраняя свежесть напитка.

Также владелец AirFree A9 получает два пакета для вакуумирования. Они с зиплок-замком и клапаном.

Есть контейнер с крышкой. Также идет с клапаном на крышке.

Все эти аксессуары можно будет использовать как для напитков, приготавливаемых в блендере, так и отдельно. Например, когда требуется увеличить срок хранения продуктов или взять с собой обед на работу. Вакууматор также может использоваться для готовки блюд по технологии су-вид.

Тесты

Перед началом эксплуатации нужно будет протереть корпус моторного блока влажной тканью. Промыть контейнер. После этого можно приступать к сборке и загрузке ингредиентов. В комплекте идет книга рецептов, которая поможет подобрать состав для смузи, соков и коктейлей. Помимо этого, есть рецепты вторых блюд, десертов и супов. Кстати, есть еще версия AirFree R9 с функцией подогрева и готовки супов прямо в кувшине.

Тестируемый нами вакуумный блендер рассчитан на готовку холодных напитков и смесей. Выбрать можно между автоматическими программами и ручными. После выбора остается только нажать на барабан управления.

Для вакуумирования нужно предварительно снять кувшин, установить шланг и выбрать нужную емкость. Останавливается работа вакууматора автоматически.

Мандариновый сок

Предварительно очистив мандарины от кожуры, загрузили в кувшин AirFree A9 вместе с зернами. Дополнительно добавили кусочки льда. Приготовление велось на автоматической программе СОК (JUICE).

В результате получаем однородную жидкость без взвешенных частиц.

Смузи из овощей и фруктов

Для готовки смузи взяли морковь (сняв поверхностный слой), сельдерей, яблоки (очищены от зерен и ножки), грушу и авокадо. После готовки в режиме смузи получаем однородное пюре. В зависимости от нужной консистенции, можно добавить лед или воду.

Полезно для перекуса в течение дня или восстановления сил после тренировок.

Суп гаспачо

Известный итальянский суп. Для него нужны будут помидоры, лук, перец, оливковое масло и чеснок. В кувшин мы добавили зубчики чеснока, разрезанные на дольки помидоры, лук без шелухи.

После замешивания в однородную массу, перелили ее в сотейник и держали на медленном огне.

Подавать можно с зеленью и тостами.

Измельчение льда

Отдельно предлагаем посмотреть, как справляется блендер с измельчением льда.

После готовки на ручном режиме получаем измельченный лед без крупных вкраплений. Эту можно использовать для добавления в лимонад.

Индейка су-вид

С помощью вакууматора, предварительно смазав филе индейки соусом, упаковали его в пакет. Далее с помощью погружного термостата приготовили его в нежнейшее филе с возможностью использовать в салатах или приготовлении сендвичей.

Итоги по AirFree A9

Золото. Выбор редакции MegaObzorAirFree A9 – блендер, который заметно превосходит обычные варианты исполнения со стационарным размещением или погружные. Позволяет эффективно измельчать фрукты, овощи, лед, зелень и орехи. Подходит для готовки соков, коктейлей, смузи, фрешей, а также заготовок для приготовления десертов, каши и супов. Встроенный вакууматор и стартовый набор аксессуаров увеличат сроки хранения и сохранят вкус продуктов, а также позволят готовить по технологии су-вид. Для тех, кто ставит приоритетом готовку крем-супов или горячих блюд, рекомендуем доплатить и взять AirFree R9.
AirFree A9 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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