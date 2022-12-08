Обзор AirFree Stormy Pro. Профессиональный вакуумный блендер…

В центре внимания сегодня будет профессиональный вакуумный блендер AirFree Stormy Pro в отличие от устройств в этом формате исполнения предлагает преимущества в виде отдельных чаш под смешивание и готовку разных типов блюд, а также имеет в комплекте специальный купол, снижающий уровень шума во время работы. При этом сохранены все преимущества, в виде увеличения сроков хранения измельченных продуктов, сохранение вкусовых качеств, равномерное смешивание без пузырей и расслоения, а также сохранение полезных элементов и витаминов.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с премиальным оформлением. Внутри нее комплектующие и сам блендер дополнительно зафиксированы и защищены от тряски при транспортировке.

AirFree Stormy Pro обзор

Внешний вид

Комплект включает основной блок, колпак, чашу для смешивания смузи, чашу для супа, набор вакуумных пакетов и шнур для вакууматора, питьевую бутылку, набор щеток для очисток, толкатель, книгу с рецептами, руководство пользователя.Визуально он повторяет традиционный стационарный блендер с мощным двигателем. Массивное основание из белоснежного пластика с обтекаемой формой.

На лицевой стороне панель управления с поворотным регулятором и круговой шкалой, левую часть которой занимает уровни мощности ручного замешивания, а правую предустановленные режимы работы.

Есть подсветка, отмечающая как выбранный режим, так и общая. В нижней части цифровой LED-дисплей, с помощью которого ведется контроль оставшегося времени замешивания в автоматических режимах.

На верхней грани моторного блока AirFree Stormy Pro гнездо для установки кувшина. Тут можно обратить внимание на три резиновых уплотнителя, снижающих вибрацию и повышающие плотность фиксации.Также есть отверстие, через которое идет откачивание воздуха из кувшина. Сюда же можно будет подключить комплектный шланг для откачивания воздуха из пакетов и контейнеров, набор уже идет в комплекте.

По периметру верхней грани резиновый уплотнитель, он необходим для колпака, обеспечивая плотное соединение с целью снижения шума во время работы.

На обратной стороне моторного блока шнур питания. Длина его большая, расположить можно будет на удалении от розетки. Под защитной крышкой есть механическая кнопка питания.

На основании распределены резиновые присоски и ножки с резиновыми накладками. Есть съемный контейнер для сбора жидкости при вакуумации.

Оба кувшина выполнены из тритана. Это безопасный и прочный пластик без BPA, позволяющий готовить и детское питание. Каждый из них со своей крышкой.

Также отличие есть в исполнении ножей по форме и расположению лезвий. Такой подход в отличие от универсального повышает эффективность измельчения разных типов продуктов.При установке на моторный блок, установленный тип кувшина определяет автоматически, используя свой набор автоматических режимов для них. Связано это еще и с тем, что у кувшина для супа нет канала для вакуумации в ручке. На боковых гранях есть риски по объему шагом в 250 мл, общий объем чаш составляет 1500 мл.

Тесты

Сок

Тихое смешивание

Очистка

Колка льда

Суп

Вакуумирование

Ручной.

Сок из манго

Из полезных аксессуаров есть бутылка, в которой можно будет хранить порционный коктейль или смузи. Также есть щетки с разным исполнением, упрощающие очистку.AirFree Stormy Pro собирается и разбирается интуитивно. Также в комплекте идет подробная инструкция и большая книга с рецептами. Мы перед первым использованием промыли обе чаши содовым раствором. После этого можно приступать к приготовлению и несмотря на наличие системы вакуумации при замешивании и технологичность блендера, от пользователя фактически требуется выбор нужного режима и одно нажатие на кнопку.В автоматических режимах выводится время до завершения готовки, внимание при этом не требуется. Доступен тут следующий набор режимов:Первые три идут только с чашей для смузи, колка льда и суп для отдельной чаши. Ручной можно использовать с двумя видами чаш. В автоматических режимах используется умная регулировка мощности в диапазоне до 2000 Вт.Для начала замешаем сок из манго. Плод очистили и нарезав поместили в кувшин. Добавили небольшое количество воды.

Включили на режиме тихого смешивания. Вакуумный блендер на первом этапе удалил воздух из чаши и только после этого началось взвешивание.

Смузи из овощей

На выходе получили однородную консистенцию напитка, без отдельных волокон и пенки. Вкус выше всяких похвал.Далее в AirFree Stormy Pro приготовили овощное смузи. Нарезали на дольки яблоки, огурец, сельдерей и нарвали зелени.

Включили режим «Сок». Также сначала идет удаление воздуха, а только потом замешивание. Несмотря на твердую консистенцию овощей и зелени, на выходе это получилась однородная масса без заметных вкраплений и пены.

Измельчает заметно лучше, чем обычные блендеры без вакуумации. Этот тип напитка в последующем готовили ежедневно.

Грибной суп

Грибной суп готовили согласно рекомендациям в комплектной иллюстрированной книге рецептов. Для начала нарезали шампиньоны и лук, обжарили их на сковороде.

После добавили 10% сливки, немного нагрев переместили все в чашу для супа. Замешивали в ручном режиме. Суп получается вкусным. Так можно будет замешивать различные составы, получая полезный крем-суп, который в сами ингредиентов можно давать и детям.

Томатный суп

А вот с томатным супом мы поступили по-другому, в книге рецептов предлагается замешать в блендере и довести в сотейнике. Мы же поместили нарезанные томаты, чеснок, лук и специи в чашу для супа. Закрыли крышкой и включили режим «СУП».

В этом режиме идет вращение на большой скорости и происходит приготовление в самой чаше. На выходе получается готовый к употреблению и вкуснейший суп. На все уходит минимальное время, это заметно проще, чем традиционная готовка.

Каша

Попробовали также приготовить кашу. Согласно рекомендациям, нужно поместить в чашу кедровые орехи и рис, измельчить их, а после довести в кастрюле.

В целом получается интересно, но в дальнейшем такой тип блюд уже не готовили.

Варенье из фейхоа

Тесты совпали с сезоном фейхоа. В чашу для вакуумации поместили нарезанные ягоды, добавили небольшое количество сахара и 50 мл воды.

Строганный лед с манго

На выходе в режиме «СОК» получается равномерная масса в виде варенья. Из-за отсутствия температурной обработки сохраняются все микроэлементы и витамины.

Для изучения эффективности колки льда, взяли рецепт с десертом. Вместо воды, заморозили молоко, которое блендер измельчил в мелкую крошку.

К этой массе добавили нарезанное на дольки мангов и сгущенкой.

Итоги

AirFree Stormy Pro – высокотехнологичный блендер, который позволяет готовить различные типы блюд, включая супы, джемы, десерты, соки, смузи, коктейли, каши, пюре и детское питание, а также измельчать лед. Две отдельные чаши с оптимизацией под отдельные блюда и консистенцию, безопасные материалы (тритан BPA FREE), встроенный вакууматор с набором пакетов в комплекте, шумоизоляция с помощью колпака, набор автоматических и ручных режимов работы, книга с рецептами с иллюстрациями.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".