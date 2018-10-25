Обзор Artway MD-104. Комбо-видеорегистратор с магнитным креплением

2018-10-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Artway MD-104; [273]
В наше распоряжение попал первый комбо-видеорегистратор с магнитным креплением. Как показала практика, такой вариант является наиболее удобным, среди доступных и представленных на конец 2018 года. Помимо этого, новинка Artway MD-104 поддерживает съемку в Super HD разрешении.

Artway MD-104

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Artway MD-104 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с откидной крышкой. Приведена общая техническая информация и основные спецификации. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель и документацию.

Artway MD-104

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в корпусе продолговатой формы. Визуально он напоминает классический радар-детектор, но с видимым отличием в виде блока с дисплеем.

Artway MD-104

На верхней крышке расположен блок с магнитом и контактной группой. Ответная часть находится в креплении с вакуумной присоской.

Artway MD-104

Помимо возможности поворота вокруг оси и изменения угла наклона, сам регистратор можно зафиксировать в четырех положениях относительно центра.

Artway MD-104

Фиксируется надежно, при движении по неровным дорогам не дребезжит. Питание подается в основании ножки. Запас по длине кабеля в комплектном адаптере позволит организовать скрытый монтаж проводки в салоне.

Artway MD-104

На фронтальной стороне Artway MD-104 выведены приемник рупорной антенны и объектив, собранный из группы стеклянных линз.

Artway MD-104

Слева miniUSB, используемый для обновления прошивки и передачи файлов, гнездо питания, четыре механические кнопки с маркировкой и AV-вход.

Artway MD-104

На правом торце слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

Artway MD-104

Со стороны водителя расположен 2-дюймовый цветной дисплей, на который помимо изображения с камеры выводятся технические данные по рабочим режимам и данные по системам контроля нарушений ПДД.

Artway MD-104

Под экраном кнопки для быстрого управления ключевыми функциями системы. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.

Artway MD-104

Сборка проведена качественно, визуально видеорегистартор, несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, производит приятное впечатление.

Artway MD-104

Настройки

Artway MD-104

При нажатии кнопку MENU первоначально пользователя встречает карусельное меню с наглядными иконками. В опциях настроек можно выбрать разрешение съемки, длительность роликов и дополнительные параметры съемки. Отдельно выставляются параметры работы информатора и активного радар-детектора. Изначальные заводские настройки, позволят начать эксплуатацию без изучения меню.

Artway MD-104

Радар-детектор

Перед началом эксплуатации была проведена актуализация прошивки и базы данных. Проверить обновления Artway MD-104 можно на официальном сайте. Видеорегистратор детектирует сигналы в диапазонах X, K, Ka и Laser. Чувствительность хорошая, дальность срабатывания позволяет принять решение о необходимости коррекции скоростного режима. В условиях мегаполиса встречались ложные срабатывания. Детектируются комплексы с маломощным излучением, такие как КОРДОН-М.

Artway MD-104

По стационарно размещенным комплексам выводятся внятные голосовые подсказки. Даются данные по типу камеры, дальности до её размещения и разрешенной скорости на участке. Обновления выходят регулярно. Наполнение у базы хорошее. За время длительных тестов уведомления выводились по всем известным нам комплексам, установленным на дорогах Казани и РТ.

Artway MD-104

Тесты

Поддерживается съемка в Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Качество съемки хорошее, записанные ролики могут использоваться в качестве доказательной базы при разборе в суде или ГАИ.

Super HD день Artway MD-104

Full HD ночь Artway MD-104

Пишутся файлы в расширении MOV. Установив плеер, который записывается на саму карту памяти, можно будет посмотреть дополнительные данные по скорости и маршруту.

Super HD ночь Artway MD-104

Full HD день Artway MD-104

Итоги по Artway MD-104

Artway MD-104 продемонстрировал хорошую эффективность детектирования радарных комплексов и видеосъемку с достаточной резкостью, а также информативностью. Его весомым плюсом относительно решений конкурентов станет удобный и быстрый способ крепления при помощи магнитов. Сбоев и проблем за время длительного тестирования выявлено не было

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