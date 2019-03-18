Обзор Artway MD-106 COMBO. Компактный комбо-видеорегистратор с магнитным креплением

Совмещение видеорегистратора и радар-детектора в одном устройстве отражается не только на внешнем виде, но и габаритах. Но с появлением новых технологий, стало возможным появление таких устройств как Artway MD-106 COMBO, заявленный как один из самых компактных в формате 3-в-1. Помимо этого тут используется удобное магнитное крепление.

Artway MD-106 COMBO обзор

Рекомендованная стоимость составляет 9990 рублей. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Artway MD-106 COMBO самый компактный видеорегистратор в формате 3-в-1, по габаритам он не отличается от моделей без активного радар-детектора.

На фронтальной стороне патч-антенна и объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора в 180 градусов.

Сверху металлическое магнитное крепление. Быстрый и удобный съем и установка. Такое крепление по неровным дорогам обеспечивает надежное сцепление без тряски.

Помимо удобства оно еще и позволит поворачивать видеорегистратор вокруг оси и изменять угол наклона.

Питание подается к основанию крепления, так упрощается скрытый монтаж в салоне автомобиля. Длина кабеля комплектного адаптера позволит это сделать.

Изображение выводится на 2.4-дюймовй дисплей, по краям от которого находятся по три механические кнопки с нанесенной маркировкой.

В ходе движения можно будет изменять громкость, яркость экрана, переключать режимы работы радар-детектора.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 32 Гбайт.

Доступен AV-выход и miniUSB, необходимый для обновления прошивки и передачи файлов на ПК.

Настройки

Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки и используемых материалах не наблюдается.Опции настроек видеорегистратора и радар-детектора распределены по двум вкладкам. Можно изменить режим отображения, задать разрешение, выключить микрофон, отключить дисплей через заданный интервал времени, задать длину отрезков, выключить датчик удара и провести тонкие настройки видеозаписи.

Проверяется статус GPS, выставляются пороги скорости, разрешенное превышение для трассы и города, выставляется режим работы радар-детектора, выключаются отдельные диапазоны.

Радар-детектор

Artway MD-106 COMBO детектирует все используемые на дорогах России переносные комплексы. Хорошая чувствительность и дальность детектирования. Без внимания не остаются маломощные системы, такие как, КОРДОН-М. Предлагается несколько режимов работы радар-детектора: Город 1, Город 2, Город 3, Трасса.

В условиях мегаполиса встречались единичные ложные срабатывания, отфильтровать можно будет отключив часть диапазонов или задав лимит разрешенного превышения. На экран при приближении к комплексу выводится диапазон и шкала силы сигнала. Громкость звуковых уведомлений можно корректировать. Для стационарных комплексов выводится также голосовое предупреждение. База данных стационарных точек обновляется регулярно.

Тесты

Видео пишутся в разрешение Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Файлы в расширении MOV с кодеком H.264. Для просмотра не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Фиксируется разметка, дорожные знаки и участники дорожного движения.

Итоги по Artway MD-106 COMBO

Ночью можно активировать режим Super Night Vision. Он улучшает видимость в условиях плохого освещения.Artway MD-106 COMBO хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор, выполненный в компактном корпусе и оснащенный быстросъемным магнитным креплением. К плюсам отнесем также детальные настройки, возможность скрытой установки, частые обновления базы стационарных точек, голосовое оповещение.