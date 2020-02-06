Обзор Artway MD-107 Signature. Компактный комбо-видеорегистратор

2020-02-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Artway MD-107 Signature; [205]
Не так давно в российском сегменте интернета появилась информация по предстоящему значительному росту штрафов за превышение скорости. И хотя на текущий момент эта идея осталась в подвешенном состоянии, подстраховать себя от получения штрафов можно и нужно уже сейчас. Как пример, новый Artway MD-107 Signature предлагает связку из трех устройств: видеорегистратор, GPS-информер и сигнатурный радар-детектор.

Artway MD-107 Signature

Устройство можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Artway MD-107 Signature обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией с техническими характеристиками.

Artway MD-107 Signature

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в очень компактном корпусе. Он заметно меньше большинства моделей в таком форм-факторе. Визуально не отличается от обычного видеорегистратора.

Artway MD-107 Signature

Такое исполнение позволит не привлекать к себе повышенного внимания со стороны инспектора ГАИ и не отнимать полезной площади лобового стекла.

Artway MD-107 Signature

Для крепления Artway MD-107 Signature использует блок с вакуумной присоской и поворотной ножкой. Фиксация надежная, при движении по неровным дорогам не дребезжит.

Artway MD-107 Signature

Снимается и ставится на крепление сдвигом. Есть возможность поворота видеорегистратора в стороны. Выбранное положение фиксирует накатанная гайка.

Artway MD-107 Signature

Разъем питания расположен на левом торце. Комплектный адаптер в прикуриватель с Г-образным коннектором, упрощая аккуратный подвод и укладку, длина с запасом. Есть сквозное подключение.

Artway MD-107 Signature

На стороне водителя расположен цветной дисплей, на который выводится подробная информация по съемке и камерам/радарам на дороге.

Artway MD-107 Signature

По краям от экрана расположены кнопки управления, три с каждой из сторон. Управление логичное и простое.

Artway MD-107 Signature

Объектив собран из группы стеклянных линз, он выступает за пределы корпуса. В углу находится приемник патч-антенны.

Artway MD-107 Signature

На правой грани AV-гнездо, кнопка сброса настроек и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Artway MD-107 Signature

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.

Настройки

Artway MD-107 Signature позволяет начать полноценную эксплуатацию сразу после установки и подачи питания с заводскими настройками. Но без внимания не остались те, кто предпочитает индивидуальную коррекцию работы, опции распределены по двум категориям.

Artway MD-107 Signature

Детальные настройки по съемке. Типы штампов. Разрешение и длительность. Тонкая корректировка информатора и активного радар-детектора.

Artway MD-107 Signature

Радар-детектор

Устройство детектирует сигнал радаров, используемых на дорогах России и СНГ. Предлагается несколько режимов, один из которых сигнатурный. Связка из процессора и базы сигнатур, эффективно отсекает шумы от датчиков безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, парковок и других объектов.

Artway MD-107 Signature

За время длительных тестов была продемонстрирована высокая точность детектирования. Выводились уведомления по новым комплексам с маломощным излучением. Дальность позволит заблаговременно принять решение о коррекции скорости движения.

Artway MD-107 Signature

Дополнительно выводится информация по стационарным точкам. Поддерживается голосовой вывод. База обновляется регулярно, доступна она на официальном сайте. Мы не обнаружили комплексы, по которым не было уведомлений. Для АВТОДОРИЯ рассчитывается средняя скорость на участке контроля.

Artway MD-107 Signature

Тесты

Предлагается режим улучшенной ночной съемки. Максимальное разрешение у Artway MD-107 Signature – Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Для просмотра ролика не требуется установка кодеков.

Дневная съемка Artway MD-107 Signature

Резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии в разных условиях эксплуатации.

Дневная съемка Artway MD-107 Signature

Итоги по Artway MD-107 Signature

Artway MD-107 Signature – при своей невысокой стоимости относительно конкурентов предлагает высокий уровень эффективности детектирования радаров/камер и фильтрации помех, четкую съемки. При этом заключен в компактный корпус, поддерживает скрытую установку и предлагает детальные ручные настройки.

Комментарии и отзывы Artway MD-107 Signature
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