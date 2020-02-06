Обзор Artway MD-107 Signature. Компактный комбо-видеорегистратор

Не так давно в российском сегменте интернета появилась информация по предстоящему значительному росту штрафов за превышение скорости. И хотя на текущий момент эта идея осталась в подвешенном состоянии, подстраховать себя от получения штрафов можно и нужно уже сейчас. Как пример, новый Artway MD-107 Signature предлагает связку из трех устройств: видеорегистратор, GPS-информер и сигнатурный радар-детектор.

Artway MD-107 Signature обзор

Устройство можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с подробной информацией с техническими характеристиками.

Внешний вид

Выполнен видеорегистратор в очень компактном корпусе. Он заметно меньше большинства моделей в таком форм-факторе. Визуально не отличается от обычного видеорегистратора.

Такое исполнение позволит не привлекать к себе повышенного внимания со стороны инспектора ГАИ и не отнимать полезной площади лобового стекла.

Для крепления Artway MD-107 Signature использует блок с вакуумной присоской и поворотной ножкой. Фиксация надежная, при движении по неровным дорогам не дребезжит.

Снимается и ставится на крепление сдвигом. Есть возможность поворота видеорегистратора в стороны. Выбранное положение фиксирует накатанная гайка.

Разъем питания расположен на левом торце. Комплектный адаптер в прикуриватель с Г-образным коннектором, упрощая аккуратный подвод и укладку, длина с запасом. Есть сквозное подключение.

На стороне водителя расположен цветной дисплей, на который выводится подробная информация по съемке и камерам/радарам на дороге.

По краям от экрана расположены кнопки управления, три с каждой из сторон. Управление логичное и простое.

Объектив собран из группы стеклянных линз, он выступает за пределы корпуса. В углу находится приемник патч-антенны.

На правой грани AV-гнездо, кнопка сброса настроек и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Настройки

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально видеорегистратор производит приятное впечатление.Artway MD-107 Signature позволяет начать полноценную эксплуатацию сразу после установки и подачи питания с заводскими настройками. Но без внимания не остались те, кто предпочитает индивидуальную коррекцию работы, опции распределены по двум категориям.

Детальные настройки по съемке. Типы штампов. Разрешение и длительность. Тонкая корректировка информатора и активного радар-детектора.

Радар-детектор

Устройство детектирует сигнал радаров, используемых на дорогах России и СНГ. Предлагается несколько режимов, один из которых сигнатурный. Связка из процессора и базы сигнатур, эффективно отсекает шумы от датчиков безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, парковок и других объектов.

За время длительных тестов была продемонстрирована высокая точность детектирования. Выводились уведомления по новым комплексам с маломощным излучением. Дальность позволит заблаговременно принять решение о коррекции скорости движения.

Дополнительно выводится информация по стационарным точкам. Поддерживается голосовой вывод. База обновляется регулярно, доступна она на официальном сайте. Мы не обнаружили комплексы, по которым не было уведомлений. Для АВТОДОРИЯ рассчитывается средняя скорость на участке контроля.

Тесты

Дневная съемка Artway MD-107 Signature

Предлагается режим улучшенной ночной съемки. Максимальное разрешение у Artway MD-107 Signature – Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Для просмотра ролика не требуется установка кодеков.

Дневная съемка Artway MD-107 Signature

Резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии в разных условиях эксплуатации.

Итоги по Artway MD-107 Signature

Artway MD-107 Signature – при своей невысокой стоимости относительно конкурентов предлагает высокий уровень эффективности детектирования радаров/камер и фильтрации помех, четкую съемки. При этом заключен в компактный корпус, поддерживает скрытую установку и предлагает детальные ручные настройки.