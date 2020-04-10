Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat

Участники

Несмотря на то, что сайт megaobzor.com посвящен главным образом мобильным и компьютерным технологиям, ничто человеческое, как говорится, нашей редакции не чуждо. Поэтому время от времени наши журналисты рассказывают читателям и о всевозможной крупной бытовой технике. Причем мы как занимаемся личным тестированием устройств, так и внимательно изучаем и предельно доходчиво «разжевываем» различные технологии. Что, думается, не менее важно.В этот раз – и впервые на данном сайте – будет затронута тема водонагревателей. Самое время – именно на апрель-май приходится пик спроса на такое оборудование. Дачники обеспечивают себя горячей водой на весенне-летний сезон. Ну а владельцы частных домов не желают получить холодной зимой-осенью неожиданные проблемы в работе нового бойлера. И потому также предпочитают выбирать водонагреватели только с приходом плюсовой температуры и зеленеющей за окном травки.Если быть точнее, то речь пойдет о технологии «сухих» ТЭНов (трубчатых электронагревателей). Их история началась с запатентованной разработки французской компании Atlantic, которая (выходит – и разработка, и компания:)) ни много ни мало совершила техническую революцию среди бойлеров. Поэтому редакция приняла решение подробнее рассказать нашим читателям, что собой представляют эти самые «сухие» ТЭНы и каких видов они бывают. Поручено это было мне, Марселю Гарипову. Как единственному из редакции, кто проживает в частном доме и тем более пользуется водонагревателем. Да я и не против – было крайне интересно погрузиться в столь актуальную для себя тему.Atlantic сам подтолкнул к пристальному изучению вопроса своими громкими заявлениями о том, что его «сухие» водонагреватели – самые выгодные, беспроблемные, тихие и энергоэкономичные. Каждый пункт этого утверждения я проверил и оценил самолично. Вдобавок любопытно посмотреть, что наворотили европейские инженеры. В то время как конкуренты чуть ли не полным составом заказывают в Китае и разработку, и производство своих моделей.Предупреждаю – материал получился очень объемным. Поэтому для экономии времени можете сразу перейти к выводам, где я собрал основные тезисы статьи.Чтобы сопроводить рассказ наглядными снимками, мне выдали два водонагревателя – французский Atlantic Steatite Elite 50 с самым современным «сухим» стеатитовым ТЭНом. И, для контраста, «шведский» (а на самом деле «российско-китайский») Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat. С псевдо-сухим электронагревателем. Позже вы поймете, почему я пишу именно с приставкой «псевдо».

Нынешний материал скорее посвящен теории. Но – да, в планах уже значится установка этих бойлеров в двух частных домах (один из которых – мой) для полного обеспечения горячей водой. После чего в сентябре, спустя почти полгода, придет время поделиться впечатлениями от эксплуатации. Посчитать реальные затраты электроэнергии и посмотреть, насколько хорошо покажут себя два разных типа прогрессивного «сухого» ТЭНа.

О компаниях

Бойлеры Electrolux в России весьма популярны и занимают третье место на рынке (об этом чуть позже). У Atlantic в России, к слову, четвертая позиция. Но только потому, что сыграл принцип «кто первый встал – того и тапки». Дело в том, что компания Electrolux пришла в РФ в середине 90-х, тогда как Atlantic – почти на десять лет позже. Зато Atlantic является самым быстрорастущим брендом водонагревателей на отечественном рынке. Достаточно сказать, что в 2013 году у Atlantic было скромное 25 место по объемам продаж, а по итогам 2019 речь идет уже о солидной четвертой позиции. Что называется стрельнули так стрельнули!Казалось бы, Electrolux – именитый шведский бренд. Но не все так просто. Вся «шведскость» бойлеров Electrolux заключается только… в логотипе на корпусе. Невероятно, но факт: водонагреватели под этим брендом предлагает российский холдинг «Русклимат», разрабатываются они вовсе не в Европе (в отличие от Atlantic с его на 100% французской разработкой), а очень даже в Китае. Просто россияне купили лицензии на производство бойлеров под известными европейскими марками Electrolux, Ballu и Zanussi.

Причем в Европе водонагревателей с названиями Electrolux, Ballu и Zanussi вы не найдете: это продукт исключительно китайского происхождения и сделанный только для России и ряда стран бывшего СССР. Вот тебе и раз! Более того: на самом деле третье место на российском рынке не конкретно у бренда Electrolux, а у всех трех марок «Русклимата» в сумме.У Atlantic совершенно другая история. Этот семейное предприятие было основано во Франции около 50 лет назад и к настоящему моменту входит в ТОП-5 мировых производителей теплового бытового и профессионального оборудования. Конкретно в Европе у Atlantic – уже давно первое место на рынке водонагревателей с долей 50%. К слову, на Украине – около 40%.



Сборочная линия на одном из заводов Atlantic во Франции

Водонагреватели – знакомимся

Несмотря на 23 предприятия по всему миру, разработка происходит исключительно силами европейских инженеров во Франции. Atlantic остался чуть ли не единственным производителем бойлеров, который никак не связан с Китаем. Полагаю бренд попросту в курсе, сколько сил и финансов требуется, чтобы наладить здесь выпуск продукции стабильно высокого качества. И заставить китайских работников выполнять свои задачи ответственно, а не спустя рукава.Интересный факт: Atlantic тратит на исследования и разработку 4% своего дохода, то есть выделяет около 70 миллионов евро ежегодно. Поэтому неудивительно, что данная компания сумела в середине 90-х переосмыслить ТЭНы, самый важный компонент бойлера. Да так, что до сих пор ни один другой производитель не придумал ничего более эффективного.Чтобы разобраться с ТЭНами, необходимо немного рассказать о том, что из себя представляет и как устроен водонагреватель. Ничего сложного – через одну трубку в бак поступает холодная вода, затем она нагревается с помощью ТЭНа. В дело вступает трубка забора горячей воды – и на выходе из бойлера мы получаем поток с температурой до 70°C - в зависимости от настроек.

На этом можно было бы закончить, но не получится. Ведь в бойлер поступает «жесткая» вода, то есть с определенным содержанием солей магния и кальция. В результате нагрева воды происходят сразу два неприятных процесса.Первое. В соответствии с законами физики при нахождении двух металлов в нагреваемой жидкости образуется так называемая гальваническая пара. У кого в этой связке меньше штука под названием «потенциал» – у того металла и будет происходить истончение и разрушение. Проще говоря, коррозия. Более «сильный» материал называется катодом, более слабый – анодом.Скажем, в паре типичного «мокрого» медного ТЭНа и стальных стенок бака именно стенки бака станут этим самым анодом и будут разрушаться. Чтобы этого не происходило, все водонагреватели оснащают так называемым «жертвенным» магниевым анодом. Именно он постепенно истончается, обрастает накипью и разрушается. Анод – это расходник, который в зависимости от разных факторов надо регулярно менять раз в один-два года.



Серебристый цилиндр – это и есть анод в Atlantic Steatite Elite 50

…И немного про баки

Второй неприятный процесс – непосредственно раскаленный ТЭН активно способствует образованию твердой накипи. Магниевый анод в силу своих химических свойств разрыхляет накипь, превращает ее в «хлопья». Попавший на ТЭН налет в процессе работы бойлера будет частично смыт и осядет на дне бака. Поэтому крайне важно проводить регулярное техническое обслуживание. Иначе после разрушения анода незамедлительно пострадают и ТЭН, и бак бойлера.На рынке доступно два основных типа баков. Первый – баки из нержавеющей стали. Второй – баки из «обычной» стали, но с эмалированным покрытием. Наверняка вас больше привлечет популярный среди китайских бойлеров вариант из нержавейки. И совершенно зря! Цена качественного европейского водонагревателя из нержавейки объемом 50 литров может запросто превысить 50 (!) тысяч рублей. 50 тысяч! Просто из-за качества материала и нюансов, связанных со сваркой и страховкой от протечек. Тогда как наши китайские герои из нержавейки стоят менее 10 тысяч рублей, а самые премиальные 50-литровые бойлеры идут по 20-25 тысяч. Хотя, конечно, на рынке есть модели и ценой в 10 тысяч рублей, разработчики которых трубят о нержавеющей стали. О чем это говорит? О том, что применяется дешевый, низкокачественный металл. Который – сюрприз! – вовсе не обладает защитой от коррозии. Но самое слабое место в баках из нержавейки – сварные швы, в которых содержатся примеси других металлов. Поэтому когда анод выходит из строя, коррозия прицельно бьет по швам. И они очень быстро, максимум за месяц, дают течь. Итог – никакого толка от нержавейки.



Пример ржавчины аккурат по шву нержавеющего бака водонагревателя

Поэтому тот же Electrolux хоть и дает в некоторых бойлерах 8 лет гарантии на бак из нержавейки (согласитесь, даже странно – почему не на все?), но в действительности это фикция. Ведь компания прописывает, что под гарантийные обязательства не подпадают случаи, вызванные несвоевременным сервисным обслуживанием (в частности – запоздалой заменой анода). Казалось бы, в этом есть логика. Но… Какой в таком случае смысл бравировать антикоррозийными свойствами и длительной гарантией? Если бак очень быстро проржавеет и даст течь при первой же возможности.Компании, которые не пытаются заработать на стереотипах потребителя, выбирают эмаль в качестве защитного покрытия баков. Такой вариант при правильной технологии нанесения ничуть не уступает качественной нержавейке по защитным свойствам. Тот же Atlantic усиливает состав эмали цирконием и кобальтом, чтобы слой плотно держался за стенки емкости и был эластичным. Поэтому при расширении и сужении бака под действием температуры в эмалированном покрытии не появляются микротрещины. Через которые вода могла бы добраться до металла и запустить коррозию. Да, Atlantic тоже применяет нержавейку. Но как это уже давно заведено у грамотных европейских производителей – только в профессиональных моделях ценой от 120 тысяч рублей.



Завод Atlantic на Украине: баки выезжают из печи после обжига, который необходим для затвердевания эмали

«Сухой» ТЭН – что это?

И еще один [не]большой пункт. За счет отличной теплоизоляции бака и низких затрат на поддержание температуры нагретой воды все «сухие» водонагреватели Atlantic по европейской классификации энергоэффективности ErP относятся к классу «B». Самому высокому, что можно встретить среди бытовых бойлеров. То естьУстройства «российско-китайского» Electrolux, включая героя обзора, относятся к более низкому классу «C», у них расход электроэнергии выше не менее чем на 10-15%. Будет интересно проверить это на практике и сравнить показатели по Atlantic и Electrolux. Расход воды у меня и в доме, где будет установлен Electrolux, примерно равны. Так что оценить энергоэффективность моделей не составит труда. Отмечу, что у водонагревателей с «мокрым» медным ТЭНом чаще всего и вовсе класс «D» - там в сравнении с устройствами Atlantic дополнительные затраты электроэнергии могут доходить и до 25-30%.Теперь с солидной базой знаний переходим к самому важному. Итак, водонагреватели бывают двух типов: с «сухими» ТЭНами и с «мокрыми». ТЭН – это, напомним, трубчатый электронагреватель, ключевая часть любого бойлера. «Мокрые» ТЭНы имеют прямой контакт с водой, их защитная оболочка является неотъемлемой, «интегрированной» частью электронагревателя.«Сухие» ТЭНы не соприкасаются с жидкостью в баке, так как защищены специальной колбой. Причем это два отдельных компонента – электронагреватель хоть и помещается в запаянную с одного конца трубку, но не контактирует с ее стенками.



Atlantic Steatite Elite 50: стеатитовый ТЭН наполовину вставлен в защитную колбу

«Сухие» ТЭНы, в отличие от «мокрых», могут работать с любым типом воды. Даже с самыми агрессивными – высокоминерализированными и обессоленными. Логично – ведь ТЭН физически не контактирует с водой.

«Сухие» ТЭНы при правильной конструкции (бывает и неправильная – о ней ниже) практически не обрастают накипью, способной вывести электронагреватель из строя и парализовать работу бойлера;

«Сухие» ТЭНы необходимо значительно реже обслуживать – раз в два года вместо раза в год у «мокрых» электронагревателей. Под обслуживанием стоит понимать замену магниевого анода – элемента, который служит для защиты бойлера от коррозии и для замедления процесса появления накипи.

Типы «сухих» ТЭНов

Бойлеры с «сухими» ТЭНами являются более высококлассными устройствами и стоят дороже – примерно на 2 500 рублей при прочих сравнимых характеристиках тех или иных двух бойлеров. В чем преимущества «сухих» ТЭНов? Если коротко, то:В Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat применяются как раз «сухие» ТЭНы. Казалось бы, один и тот же тип – но в действительности эти электронагреватели отличаются очень и очень сильно. Почему? Давайте разберемся.«Сухие» ТЭНы делятся всего на два типа. Первый – это запатентованный стеатитовый вариант Atlantic, который также по лицензии используют в своих моделях еще несколько производителей-конкурентов.

Второй – это то «нечто», что мы видим в Electrolux. На фото – две «палочки», каждая из которых является ТЭНом. По факту это обычный «мокрый» ТЭН, только вместо медной – стальная трубка.

Эти «штуки» мы вставляем эмалированную конструкцию, где защитные трубки припаяны к фланцу. То есть получается единая деталь.

Кстати, обратите внимание – для китайцев слишком дорого, да и по всей видимости лень организовывать полноценную колбу с аккуратным округлым верхом. Вместо этого берется полая трубка, сгибается пополам. Часть в месте сгиба удаляется, а концы образовавшихся двух трубок делают приплюснутыми и запаивают. Забавно, что это чисто косметическая операция. В различных магазинах запчастей к псевдосухим водонагревателям обычно предлагают вот такие фланцы. Где китайцы не видели смысла заниматься эстетикой и оставляли как есть согнутую пополам трубку для ТЭНов.

И еще раз – для сравнения «кожух» Atlantic с аккуратной «шапкой».

В Atlantic в 90-х придумали и запатентовали особую конструкцию ТЭНа. Нагревательная нихромовая нить «вплетается» в конструкцию цилиндрической формы из минерала под названием стеатит. Что такое стеатит? Натуральный материал, в основе которого лежит спрессованный под высоким давлением силикат магния. У него очень высокие механическая прочность и стабильность.

Стеатит выдерживает температуру свыше +1000°C, не горит и обладает отличной теплопроводностью. Но главное даже не в этом. Главное в том, что у стеатитовых ТЭНов поистине феноменальный ресурс. Под этим следует понимать вот что: их не приходится заменять как минимум на протяжении всего гарантийного срока – а у Atlantic он составляет 8 лет (вернее, 7 лет + еще один год при условии своевременного обслуживания). Более того, как заявляет Atlantic, менять стеатитовый ТЭН надо не чаще одного раза в 20 (двадцать!) лет. Тогда как в «сухом» варианте Electrolux – хотя бы раз в три года.Собственно, а какой же ТЭН используется в Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat? Тоже «сухой». Но безо всякого стеатита внутри стальной колбы. Китайские разработчики Electrolux (ну то есть «Русклимата») пошли по пути наименьшего сопротивления и бесхитростно разместили в трубе из стали самый обыкновенный «мокрый» ТЭН. Да-да, разве что не медный, а с трубкой из стали. Наверное, вы уже подумали – какая глупость, ведь по сути выходит просто ТЭН в двойной оболочке. Что при неизменности основной технологии просто означает дополнительную прослойку воздуха с неизбежными дополнительными потерями тепла! И вы правы!

Что у обычного «мокрого», что у «сухого» ТЭНа «русско-китайского» Electrolux аноду приходится бороться с одинаковым количеством образовавшейся накипи. Поэтому и частота замены анода выходит одинаковой – раз, а то и два раза в год в зависимости от жесткости воды.

У Atlantic объем накипи за счет продуманной крупной колбы – до четырех раз меньше. Поэтому производитель рекомендует менять анод раз в два года, а не каждые полгода-год.

В итоге получился вроде как «сухой» ТЭН – никто не врет, все формально честно. Другое дело, что практический результат, мягко говоря, не впечатляет – площадь теплоотдачи почти равняется таковой у рядового «мокрого» электронагревателя. И в этом кроется главная проблема. Площадь поверхности у защитной колбы Atlantic почти в четыре раза больше, чем у Electrolux. Это значит, что у французского «кожуха» тепловыделение на квадратный сантиметр соответственно в 3-4 раза ниже. Прямо пропорционально уменьшается и интенсивность образования накипи. Из чего следует:



Как видите, даже не колба, а сам стеатитовый ТЭН Atlantic в несколько раз толще обеих защитных трубок псевдосухого варианта Electrolux.И площадь тепловыделяющей поверхности – также больше раза в три.

В плюс Electrolux можно отметить разве что наличие защитного слоя эмали на колбе (как и у Atlantic), что препятствует формированию корки из твердой накипи. Хотя и здесь есть нюанс. Нихромовая нагревательная нить у Electrolux начинается прямо от основания фланца. Поэтому хоть и понемногу, даже главным образом в виде хлопьев, но из-за высокого тепловыделения накипь начинает скапливаться внизу и со временем может превратиться в плотное кольцо. Которое ухудшает тепловыделение ТЭНа и заставляет тратить больше времени и энергии на нагрев воды.Учитывая совсем небольшой диаметр запаянной трубки, «много для счастья» не надо. Поэтому ежегодное сервисное обслуживание в случае Electrolux – реально насущная необходимость для нормальной и эффективной работы водонагревателя.В стеатитовом ТЭНе нихромовая спираль начинается примерно на три сантиметра выше основания. Поэтому как у электронагревателя, так и у колбы нижняя часть получается совершенно непривлекательной для накипи. Во всяком случае – не более интересной, чем прочее пространство на дне бака.



В зеленой рамке – часть ТЭНа Atlantic, которая активно нагревается. У псевдосухиго ТЭНа вроде Electrolux это весь ТЭН прямо от основания

ТЭНы – сколько вас нужно?

Atlantic заявляет еще одно преимущество, которое логично следует из особенностей моделей со стеатитовым ТЭНом. Утверждается, что бойлеры компании – самые тихие среди всех бытовых водонагревателей. И вот что здесь подразумевается. Часто о необходимости сервисного обслуживания владельцы бойлеров задумываются, когда бак при нагреве воды начинает сильно шуметь – что-то внутри гремит, свистит и издает другие непонятные звуки. Как правило, главная причина – большой объем твердой накипи на ТЭНе. Под ее коркой при нагреве воды и начинается «симфония».В особо запущенных случаях часть твердой накипи может даже отвалиться и начать задорно подпрыгивать-стучать на дне бака. У Atlantic в силу применяемой технологии ТЭНа твердая накипь если и образуется, то только на аноде. Поэтому резкое повышение шумности раз в полгода-год тут исключено – в отличие от моделей с «мокрым» ТЭНом. Что касается Electrolux – отзывы противоречивые. Некоторые пользователи указывают на то, что в эмали фланца-колбы появляются микротрещины, через которые развивается коррозия и появляются участки с твердой накипью. Поэтому конструкцию российско-китайского альянса я не могу назвать бесшумной.Конструкция стеатитового ТЭНа Atlantic позволяет легко масштабировать его корпус и при необходимости «наращивать» или уменьшать в зависимости от мощности. У Electrolux ситуация иная. Высокая мощность требует прокладку более длинной нихромовой нити. Поэтому «мокрые» ТЭНы на 1 500 Вт и выше получаются крупными и все равно требуют складывать трубку два-три раза. Менее мощные электронагреватели обходятся одним загибом.

Либо возможна вот такая высокая арочная конструкция.

А давайте посчитаем?

Ничего не напоминает? Да, если устроить разрыв вверху, получится тот самый Electrolux’овский двойной ТЭН. Как вы наверняка уже догадались, производитель физически не в состоянии сделать один мощный ТЭН. Это либо будет ну очень высокая и непригодная для эксплуатации тонкая колба. Либо придется загибать «прутик» электронагревателя. Чего делать нельзя – ведь тогда исключится возможность замены ТЭНа. Он станет неразрывной, неотъемлемой частью колбы. Мы получим обычный «мокрый» ТЭН, только с двойной стенкой.Electrolux отлично понимают это и пытаются выдать «двойку» за преимущество. Мол, если и выйдет из строя один ТЭН, на подхвате всегда будет второй. Хотя плюсов тут мало. Ведь нагревать 50-литровый бак придется урезанной вдвое до 750 Вт мощностью. Что означает по меньшей мере в два раза выросшее время нагрева воды. К тому же смею предположить, что «беда не приходит одна». И если по какой-то причине вышел из строя один ТЭН, то, скорее всего, аналогичная участь в скором времени постигнет и второй. Так что реальной выгоды от присутствия двух, а не одного ТЭНа при одинаковой суммарной мощности как-то не наблюдается.Как я уже указывал, определенного рода обслуживание необходимо любому бойлеру – даже стеатитовому. Ведь магниевый анод, как говорится, никто не отменял. Этот элемент, напомню, служит для замедления процесса появления накипи. В случае «сухого» стеатитового ТЭНа ее немного, но менять анод все равно нужно. В идеале производить эту процедуру следует раз в два года.У Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat из-за того же общего объема накипи, что и при «мокром» ТЭНе, менять анод потребуется не реже раза в год. Ладно, дам немного «форы» – будем считать, что мы вызовем мастера не на исходе первого года, а в начале второго. Хотя экономия все равно небольшая – потому что хотя бы раз в три года нам по-хорошему еще потребуется новенький ТЭН.

Каково, а? Разница в стоимости владения более чем в три раза. ТРИ РАЗА! Справедливости ради: я вполне допускаю, что в случае Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat все сложится не столь драматично. Скорость выхода ТЭНов из строя зависит ведь от многих факторов – это и частота использования, и качество воды, и просто везение. Ок, владельцу может повезти, и разница в стоимости владения составит не три раза, а два. Однако это все равно огромный разрыв. И потом: дело не только в деньгах, но и, например, в необходимости лишний раз вызывать мастера, сидеть дома в его ожидании, контролировать его работу... Сплошные неудобства, в общем.Ну и в качестве окончательной цифры.Оригинальный французский Atlantic Steatite Elite 50 обойдется пользователю за 8 лет в 15 390 рублей (цена бойлера 9 990 + 5 400 на обслуживание). Тогда как «китайско-русский» Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat – 25 100 рублей (8 300 рублей + 16 800). Думается, у экономного владельца бойлера есть масса более приятных способов потратить эти почти 10 000 рублей. Можно смартфончик новый взять. Или даже телевизор. Словом, лишние траты – это всегда неприятно.

Первые впечатления – конструкция

Вот и получается, что водонагреватели Atlantic на примере Steatite Elite 50 – это действительно самые выгодные бойлеры в России за счет наиболее низкой цены и самой низкой частоты обслуживание. Да и самые беспроблемные, ведь вызывать мастера придется вдвое реже по сравнению моделями других производителей.Этот раздел было бы логичнее включить в следующий материал, по итогам весенне-летних тестов бойлеров. Но я все же расскажу о впечатлениях, которые уже успел составить до подключения водонагревателей.Форма и пропорции у бойлеров совершенно разные. Модель Atlantic больше напоминает бочонок, тогда как Electrolux заметно более продолговатый. Вроде бы сложно сказать, что лучше – но это только на первый взгляд. Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat – модель гораздо более узкая (на 10 сантиметров), но за счет этого на целых 28 сантиметров длиннее.

Из плюсов – возможность установки в нишах стен. Если таковые углубления предусмотрены планировкой. Согласитесь, преимущество актуально для крайне малого числа пользователей. Что действительно важно для подобных очень высоких бойлеров – чтобы наряду с вертикальной была возможность горизонтальной установки, как правило, под самый потолок.



Пример горизонтального монтажа Atlantic Vertigo Steatite 80

Вот тогда вытянутые габариты приходятся как нельзя кстати. Водонагреватель незаметно висит где-нибудь на стене. Причем не обязательно в санузле – подойдет и кухня. Но у Electrolux монтаж – только вертикальный. Поэтому узкий «поджарый» корпус модели я бы рассматривал скорее как минус.У Atlantic получился более бочкообразный, зато очень низкий корпус. В результате бойлер занимает гораздо меньше полезного пространства и снижается риск удариться о водонагреватель – немаловажно в санузле небольшой площади.

Исходя из личных наблюдений могу сказать вот что. Многие почему-то вешают бойлеры над унитазами, причем не за ними, а сбоку – я видел подобный вариант в десятках квартир. И в этом случае, чем короче водонагреватель – а это именно случай Atlantic Steatite Elite 50, – тем лучше. Просто если он короткий, то его можно «воткнуть» под потолком, и ваша голова при контактах с Белым Другом никогда не встретится с нижней частью бойлера.Выглядят обе модели... Ну а как могут выглядеть бойлеры? Это просто белые штуковины без особого дизайна. Впрочем, в модели Atlantic наблюдается некие ретро-нотки, что лично мне понравилось. Между тем бойлер Electrolux более нейтральный – и в этом нет ничего плохого. Водонагреватели вообще штуки достаточно утилитарные. И, наверное, глупо было бы требовать от них выступать украшениями ванных комнат. Более привлекательно могут выглядеть разве что бойлеры с электронной панелью управления. Но у участников обзора – механический контроль ручками управления режимами/температурой. Не вдаваясь в подробности – такой вариант уступает разве что отсутствием экрана с отображением режима работы, температуры и прочей информации вроде примерного объема оставшейся воды.По качеству сборки особых вопросов нет, разве что у Electrolux ручки немного люфтят. Плюс совершенно непонятно, зачем было делать «хромированные» окрашенные круги. Хотя, по правде говоря, я-то знаю, что это характерный почерк, особая любовь именно китайских производителей. Причем «хром» именно на углах ручек – там, где я буду 100% касаться пальцам при необходимости вращать элемент. Могу безо всякого теста сказать – максимум через год блестящая краска начнет слезать и круг покроется некрасивыми проплешинами.

Atlantic мудрить не стал – обычная сплошь белая ручка, без намеков на облезлую краску в будущем.

Органы управления у Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat немного разные. У первой модели – Atlantic – одна «крутилка», отвечающая сразу и за включение, и за регулировку температуры. Второй бойлер – Electrolux – имеет сразу две вращающиеся ручки: одна включает/выключает, вторая позволяет задать требуемую температуру. В принципе, здесь невозможно точно сказать, какой вариант удобнее. И тот нормальный, и этот. Что одна ручка, что две – управление все равно простейшее и вполне удобное. Индикатор температуры у Electrolux почему-то обозначен надписями «холодно» и «горячо» на английском языке. Очень странное решение с учетом того, что бизнесом по водонагревателям данного бренда целиком и полностью владеет отечественный холдинг «Русклимат». А сами бойлеры продаются главным образом в России. Видимо – вот так получается, когда разработку отдают на китайцам и не слишком «парятся» результатом. Даже красный указатель явно сделан из дешевого металла.

Atlantic же указал понятный в любой стране значок температуры и обозначения «минимум» и «максимум».

У модели Atlantic индикатор выглядит гораздо более аккуратно. Отмечу, что весь пластик под баком у Electrolux чуть мутный и по всей видимости не самый прочный. Из такого обычно делают самые дешевые электрочайники, например.

Панель Atlantic подобных ассоциаций не вызывает.

В качестве вывода

Что ж – на этом пока всё, об остальных аспектах установки и эксплуатации я расскажу нескоро, в начале осени. Но – уверен, долгое ожидание с лихвой компенсирует добытой информации.1. Если вы собираетесь купить водонагреватель – выбирайте модель с «сухим» ТЭНом. Даже если она будет дороже на пару тысяч рублей в сравнении с бойлером с «мокрым» ТЭНом – вы с лихвой в будущем перекроете эту сумму в 2 раза существенно более редкой заменой электронагревателя.2. Основная особенность «сухих» ТЭНов – отсутствие прямого контакта с водой. Элемент помещается в защитную колбу, а потому может одинаково долго и эффективно работать в воде с любой жесткостью.3. Самый правильный «сухой» ТЭН – у французской компании Atlantic, которая и придумала этот вид электронагревателей. Производитель запатентовал свою разработку, в основе которой – ТЭН из стеатита. Природного камня с отличными свойствами термоустойчивости и теплопередачи, быстрым нагревом и медленным охлаждением (что позволяет снизить расход электроэнергии).4. Так как Atlantic запатентовал свое изобретение, другим компаниям пришлось «изобретать» велосипед, чтобы идти в ногу со временем. Появились псевдо-сухие ТЭНы. И именно такой вариант мы рассмотрели на примере Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat. По факту мы получили все тот же «мокрый» ТЭН, только дополнительно помещенный в стальную, даже не всегда эмалированную (т.е. без защиты от накипи), трубку.5. При той же суммарной мощности, что и у Electrolux, за счет крупного размера в решении Atlantic по поверхности колбы лучше распределено тепло. Выделение на квадратный сантиметр ниже в 3-4 раза. На такое же значение меньше и интенсивность образования накипи. В результате анод получает низкую нагрузку, его надо менять всего раз в два года. У Electrolux никаких преимуществ перед «мокрыми» ТЭНами – устанавливать новый анод требуется каждый год, а то и полгода.6. По причине минимального образования накипи Atlantic – еще и самые тихие водонагреватели. Я имею ввиду следующее. Из-за обрастания ТЭНа накипью другие бойлеры могут спустя полгода-год работать громче, а то и совсем уж шумно. У Atlantic эта проблема начисто отсутствует.7. В сумме 8 лет обслуживания «сухого» бойлера Atlantic обойдутся в 5 400 рублей. «Псевдо-сухой» Electrolux – 16 800 рублей. Или почти в три раза дороже. Поэтому водонагреватели Atlantic и называют самыми выгодными и беспроблемными в России.8. …А еще за счет лучшей теплоизоляции бака у Atlantic самые энергоэкономичные водонагреватели. Модели по европейской классификации энергоэффективности ErP относятся к классу «B». Тогда как модели других производителей в лучшем случае к классу «С», расход электроэнергии минимум на 10% выше.Напомню, среди производителей бытовых водонагревателей Atlantic остался единственным, кто никак не связан с Китаем. Разработка – на 100% во Франции. Изготовление – на собственных фабриках по всему миру, но не в Китае. Видимо, компания не желает проверять на своем опыте невысокое мнение других компаний о местных работниках. Напротив, якобы шведские бойлеры Electrolux и разработаны, и выпущены у наших восточных соседей по заказу холдинга «Русклимат». Именно ему принадлежат права на продажу в России водонагревателей под брендом Electrolux. В других странах модели с таким брендом просто не продаются.Что ж, с теорией мы закончили – в следующей статье я займусь изложением результатов практического тестирования.