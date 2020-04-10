Обзор современных водонагревателей Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat

В этот раз – и впервые на данном сайте – будет затронута тема водонагревателей. Самое время – именно на апрель-май приходится пик спроса на такое оборудование. Дачники обеспечивают себя горячей водой на весенне-летний сезон. Ну а владельцы частных домов не желают получить холодной зимой-осенью неожиданные проблемы в работе нового бойлера. И потому также предпочитают выбирать водонагреватели только с приходом плюсовой температуры и зеленеющей за окном травки.
Если быть точнее, то речь пойдет о технологии «сухих» ТЭНов (трубчатых электронагревателей). Их история началась с запатентованной разработки французской компании Atlantic, которая (выходит – и разработка, и компания:)) ни много ни мало совершила техническую революцию среди бойлеров. Поэтому редакция приняла решение подробнее рассказать нашим читателям, что собой представляют эти самые «сухие» ТЭНы и каких видов они бывают. Поручено это было мне, Марселю Гарипову. Как единственному из редакции, кто проживает в частном доме и тем более пользуется водонагревателем. Да я и не против – было крайне интересно погрузиться в столь актуальную для себя тему.
Atlantic сам подтолкнул к пристальному изучению вопроса своими громкими заявлениями о том, что его «сухие» водонагреватели – самые выгодные, беспроблемные, тихие и энергоэкономичные. Каждый пункт этого утверждения я проверил и оценил самолично. Вдобавок любопытно посмотреть, что наворотили европейские инженеры. В то время как конкуренты чуть ли не полным составом заказывают в Китае и разработку, и производство своих моделей.
Предупреждаю – материал получился очень объемным. Поэтому для экономии времени можете сразу перейти к выводам, где я собрал основные тезисы статьи.
УчастникиЧтобы сопроводить рассказ наглядными снимками, мне выдали два водонагревателя – французский Atlantic Steatite Elite 50 с самым современным «сухим» стеатитовым ТЭНом. И, для контраста, «шведский» (а на самом деле «российско-китайский») Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat. С псевдо-сухим электронагревателем. Позже вы поймете, почему я пишу именно с приставкой «псевдо».
Нынешний материал скорее посвящен теории. Но – да, в планах уже значится установка этих бойлеров в двух частных домах (один из которых – мой) для полного обеспечения горячей водой. После чего в сентябре, спустя почти полгода, придет время поделиться впечатлениями от эксплуатации. Посчитать реальные затраты электроэнергии и посмотреть, насколько хорошо покажут себя два разных типа прогрессивного «сухого» ТЭНа.
*Стандартная гарантия у Atlantic составляет 7 лет. Дополнительный бесплатный год потребитель получает при регулярном сервисном обслуживании, раз в два года. Либо можно самостоятельно вместе с водонагревателем приобрести комплект из трех анодов и самому менять их с такой же частотой. В этом случае аналогично гарантия будет расширена на еще один год.
О компанияхБойлеры Electrolux в России весьма популярны и занимают третье место на рынке (об этом чуть позже). У Atlantic в России, к слову, четвертая позиция. Но только потому, что сыграл принцип «кто первый встал – того и тапки». Дело в том, что компания Electrolux пришла в РФ в середине 90-х, тогда как Atlantic – почти на десять лет позже. Зато Atlantic является самым быстрорастущим брендом водонагревателей на отечественном рынке. Достаточно сказать, что в 2013 году у Atlantic было скромное 25 место по объемам продаж, а по итогам 2019 речь идет уже о солидной четвертой позиции. Что называется стрельнули так стрельнули!
Казалось бы, Electrolux – именитый шведский бренд. Но не все так просто. Вся «шведскость» бойлеров Electrolux заключается только… в логотипе на корпусе. Невероятно, но факт: водонагреватели под этим брендом предлагает российский холдинг «Русклимат», разрабатываются они вовсе не в Европе (в отличие от Atlantic с его на 100% французской разработкой), а очень даже в Китае. Просто россияне купили лицензии на производство бойлеров под известными европейскими марками Electrolux, Ballu и Zanussi.
Причем в Европе водонагревателей с названиями Electrolux, Ballu и Zanussi вы не найдете: это продукт исключительно китайского происхождения и сделанный только для России и ряда стран бывшего СССР. Вот тебе и раз! Более того: на самом деле третье место на российском рынке не конкретно у бренда Electrolux, а у всех трех марок «Русклимата» в сумме.
У Atlantic совершенно другая история. Этот семейное предприятие было основано во Франции около 50 лет назад и к настоящему моменту входит в ТОП-5 мировых производителей теплового бытового и профессионального оборудования. Конкретно в Европе у Atlantic – уже давно первое место на рынке водонагревателей с долей 50%. К слову, на Украине – около 40%.
Несмотря на 23 предприятия по всему миру, разработка происходит исключительно силами европейских инженеров во Франции. Atlantic остался чуть ли не единственным производителем бойлеров, который никак не связан с Китаем. Полагаю бренд попросту в курсе, сколько сил и финансов требуется, чтобы наладить здесь выпуск продукции стабильно высокого качества. И заставить китайских работников выполнять свои задачи ответственно, а не спустя рукава.
Сборочная линия на одном из заводов Atlantic во Франции
Интересный факт: Atlantic тратит на исследования и разработку 4% своего дохода, то есть выделяет около 70 миллионов евро ежегодно. Поэтому неудивительно, что данная компания сумела в середине 90-х переосмыслить ТЭНы, самый важный компонент бойлера. Да так, что до сих пор ни один другой производитель не придумал ничего более эффективного.
Водонагреватели – знакомимсяЧтобы разобраться с ТЭНами, необходимо немного рассказать о том, что из себя представляет и как устроен водонагреватель. Ничего сложного – через одну трубку в бак поступает холодная вода, затем она нагревается с помощью ТЭНа. В дело вступает трубка забора горячей воды – и на выходе из бойлера мы получаем поток с температурой до 70°C - в зависимости от настроек.
На этом можно было бы закончить, но не получится. Ведь в бойлер поступает «жесткая» вода, то есть с определенным содержанием солей магния и кальция. В результате нагрева воды происходят сразу два неприятных процесса.
Первое. В соответствии с законами физики при нахождении двух металлов в нагреваемой жидкости образуется так называемая гальваническая пара. У кого в этой связке меньше штука под названием «потенциал» – у того металла и будет происходить истончение и разрушение. Проще говоря, коррозия. Более «сильный» материал называется катодом, более слабый – анодом.
Скажем, в паре типичного «мокрого» медного ТЭНа и стальных стенок бака именно стенки бака станут этим самым анодом и будут разрушаться. Чтобы этого не происходило, все водонагреватели оснащают так называемым «жертвенным» магниевым анодом. Именно он постепенно истончается, обрастает накипью и разрушается. Анод – это расходник, который в зависимости от разных факторов надо регулярно менять раз в один-два года.
Второй неприятный процесс – непосредственно раскаленный ТЭН активно способствует образованию твердой накипи. Магниевый анод в силу своих химических свойств разрыхляет накипь, превращает ее в «хлопья». Попавший на ТЭН налет в процессе работы бойлера будет частично смыт и осядет на дне бака. Поэтому крайне важно проводить регулярное техническое обслуживание. Иначе после разрушения анода незамедлительно пострадают и ТЭН, и бак бойлера.
Серебристый цилиндр – это и есть анод в Atlantic Steatite Elite 50
…И немного про бакиНа рынке доступно два основных типа баков. Первый – баки из нержавеющей стали. Второй – баки из «обычной» стали, но с эмалированным покрытием. Наверняка вас больше привлечет популярный среди китайских бойлеров вариант из нержавейки. И совершенно зря! Цена качественного европейского водонагревателя из нержавейки объемом 50 литров может запросто превысить 50 (!) тысяч рублей. 50 тысяч! Просто из-за качества материала и нюансов, связанных со сваркой и страховкой от протечек. Тогда как наши китайские герои из нержавейки стоят менее 10 тысяч рублей, а самые премиальные 50-литровые бойлеры идут по 20-25 тысяч. Хотя, конечно, на рынке есть модели и ценой в 10 тысяч рублей, разработчики которых трубят о нержавеющей стали. О чем это говорит? О том, что применяется дешевый, низкокачественный металл. Который – сюрприз! – вовсе не обладает защитой от коррозии. Но самое слабое место в баках из нержавейки – сварные швы, в которых содержатся примеси других металлов. Поэтому когда анод выходит из строя, коррозия прицельно бьет по швам. И они очень быстро, максимум за месяц, дают течь. Итог – никакого толка от нержавейки.
Поэтому тот же Electrolux хоть и дает в некоторых бойлерах 8 лет гарантии на бак из нержавейки (согласитесь, даже странно – почему не на все?), но в действительности это фикция. Ведь компания прописывает, что под гарантийные обязательства не подпадают случаи, вызванные несвоевременным сервисным обслуживанием (в частности – запоздалой заменой анода). Казалось бы, в этом есть логика. Но… Какой в таком случае смысл бравировать антикоррозийными свойствами и длительной гарантией? Если бак очень быстро проржавеет и даст течь при первой же возможности.
Пример ржавчины аккурат по шву нержавеющего бака водонагревателя
Компании, которые не пытаются заработать на стереотипах потребителя, выбирают эмаль в качестве защитного покрытия баков. Такой вариант при правильной технологии нанесения ничуть не уступает качественной нержавейке по защитным свойствам. Тот же Atlantic усиливает состав эмали цирконием и кобальтом, чтобы слой плотно держался за стенки емкости и был эластичным. Поэтому при расширении и сужении бака под действием температуры в эмалированном покрытии не появляются микротрещины. Через которые вода могла бы добраться до металла и запустить коррозию. Да, Atlantic тоже применяет нержавейку. Но как это уже давно заведено у грамотных европейских производителей – только в профессиональных моделях ценой от 120 тысяч рублей.
И еще один [не]большой пункт. За счет отличной теплоизоляции бака и низких затрат на поддержание температуры нагретой воды все «сухие» водонагреватели Atlantic по европейской классификации энергоэффективности ErP относятся к классу «B». Самому высокому, что можно встретить среди бытовых бойлеров. То есть бойлеры Atlantic – самые энергоэффективные водонагреватели в России.
Завод Atlantic на Украине: баки выезжают из печи после обжига, который необходим для затвердевания эмали
Устройства «российско-китайского» Electrolux, включая героя обзора, относятся к более низкому классу «C», у них расход электроэнергии выше не менее чем на 10-15%. Будет интересно проверить это на практике и сравнить показатели по Atlantic и Electrolux. Расход воды у меня и в доме, где будет установлен Electrolux, примерно равны. Так что оценить энергоэффективность моделей не составит труда. Отмечу, что у водонагревателей с «мокрым» медным ТЭНом чаще всего и вовсе класс «D» - там в сравнении с устройствами Atlantic дополнительные затраты электроэнергии могут доходить и до 25-30%.
«Сухой» ТЭН – что это?Теперь с солидной базой знаний переходим к самому важному. Итак, водонагреватели бывают двух типов: с «сухими» ТЭНами и с «мокрыми». ТЭН – это, напомним, трубчатый электронагреватель, ключевая часть любого бойлера. «Мокрые» ТЭНы имеют прямой контакт с водой, их защитная оболочка является неотъемлемой, «интегрированной» частью электронагревателя.
«Сухие» ТЭНы не соприкасаются с жидкостью в баке, так как защищены специальной колбой. Причем это два отдельных компонента – электронагреватель хоть и помещается в запаянную с одного конца трубку, но не контактирует с ее стенками.
Бойлеры с «сухими» ТЭНами являются более высококлассными устройствами и стоят дороже – примерно на 2 500 рублей при прочих сравнимых характеристиках тех или иных двух бойлеров. В чем преимущества «сухих» ТЭНов? Если коротко, то:
Atlantic Steatite Elite 50: стеатитовый ТЭН наполовину вставлен в защитную колбу
- «Сухие» ТЭНы, в отличие от «мокрых», могут работать с любым типом воды. Даже с самыми агрессивными – высокоминерализированными и обессоленными. Логично – ведь ТЭН физически не контактирует с водой.
- «Сухие» ТЭНы при правильной конструкции (бывает и неправильная – о ней ниже) практически не обрастают накипью, способной вывести электронагреватель из строя и парализовать работу бойлера;
- «Сухие» ТЭНы необходимо значительно реже обслуживать – раз в два года вместо раза в год у «мокрых» электронагревателей. Под обслуживанием стоит понимать замену магниевого анода – элемента, который служит для защиты бойлера от коррозии и для замедления процесса появления накипи.
Типы «сухих» ТЭНов«Сухие» ТЭНы делятся всего на два типа. Первый – это запатентованный стеатитовый вариант Atlantic, который также по лицензии используют в своих моделях еще несколько производителей-конкурентов.
Второй – это то «нечто», что мы видим в Electrolux. На фото – две «палочки», каждая из которых является ТЭНом. По факту это обычный «мокрый» ТЭН, только вместо медной – стальная трубка.
Эти «штуки» мы вставляем эмалированную конструкцию, где защитные трубки припаяны к фланцу. То есть получается единая деталь.
Кстати, обратите внимание – для китайцев слишком дорого, да и по всей видимости лень организовывать полноценную колбу с аккуратным округлым верхом. Вместо этого берется полая трубка, сгибается пополам. Часть в месте сгиба удаляется, а концы образовавшихся двух трубок делают приплюснутыми и запаивают. Забавно, что это чисто косметическая операция. В различных магазинах запчастей к псевдосухим водонагревателям обычно предлагают вот такие фланцы. Где китайцы не видели смысла заниматься эстетикой и оставляли как есть согнутую пополам трубку для ТЭНов.
И еще раз – для сравнения «кожух» Atlantic с аккуратной «шапкой».
В Atlantic в 90-х придумали и запатентовали особую конструкцию ТЭНа. Нагревательная нихромовая нить «вплетается» в конструкцию цилиндрической формы из минерала под названием стеатит. Что такое стеатит? Натуральный материал, в основе которого лежит спрессованный под высоким давлением силикат магния. У него очень высокие механическая прочность и стабильность.
Стеатит выдерживает температуру свыше +1000°C, не горит и обладает отличной теплопроводностью. Но главное даже не в этом. Главное в том, что у стеатитовых ТЭНов поистине феноменальный ресурс. Под этим следует понимать вот что: их не приходится заменять как минимум на протяжении всего гарантийного срока – а у Atlantic он составляет 8 лет (вернее, 7 лет + еще один год при условии своевременного обслуживания). Более того, как заявляет Atlantic, менять стеатитовый ТЭН надо не чаще одного раза в 20 (двадцать!) лет. Тогда как в «сухом» варианте Electrolux – хотя бы раз в три года.
Собственно, а какой же ТЭН используется в Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat? Тоже «сухой». Но безо всякого стеатита внутри стальной колбы. Китайские разработчики Electrolux (ну то есть «Русклимата») пошли по пути наименьшего сопротивления и бесхитростно разместили в трубе из стали самый обыкновенный «мокрый» ТЭН. Да-да, разве что не медный, а с трубкой из стали. Наверное, вы уже подумали – какая глупость, ведь по сути выходит просто ТЭН в двойной оболочке. Что при неизменности основной технологии просто означает дополнительную прослойку воздуха с неизбежными дополнительными потерями тепла! И вы правы!
В итоге получился вроде как «сухой» ТЭН – никто не врет, все формально честно. Другое дело, что практический результат, мягко говоря, не впечатляет – площадь теплоотдачи почти равняется таковой у рядового «мокрого» электронагревателя. И в этом кроется главная проблема. Площадь поверхности у защитной колбы Atlantic почти в четыре раза больше, чем у Electrolux. Это значит, что у французского «кожуха» тепловыделение на квадратный сантиметр соответственно в 3-4 раза ниже. Прямо пропорционально уменьшается и интенсивность образования накипи. Из чего следует:
- Что у обычного «мокрого», что у «сухого» ТЭНа «русско-китайского» Electrolux аноду приходится бороться с одинаковым количеством образовавшейся накипи. Поэтому и частота замены анода выходит одинаковой – раз, а то и два раза в год в зависимости от жесткости воды.
- У Atlantic объем накипи за счет продуманной крупной колбы – до четырех раз меньше. Поэтому производитель рекомендует менять анод раз в два года, а не каждые полгода-год.
В плюс Electrolux можно отметить разве что наличие защитного слоя эмали на колбе (как и у Atlantic), что препятствует формированию корки из твердой накипи. Хотя и здесь есть нюанс. Нихромовая нагревательная нить у Electrolux начинается прямо от основания фланца. Поэтому хоть и понемногу, даже главным образом в виде хлопьев, но из-за высокого тепловыделения накипь начинает скапливаться внизу и со временем может превратиться в плотное кольцо. Которое ухудшает тепловыделение ТЭНа и заставляет тратить больше времени и энергии на нагрев воды.
Как видите, даже не колба, а сам стеатитовый ТЭН Atlantic в несколько раз толще обеих защитных трубок псевдосухого варианта Electrolux.И площадь тепловыделяющей поверхности – также больше раза в три.
Учитывая совсем небольшой диаметр запаянной трубки, «много для счастья» не надо. Поэтому ежегодное сервисное обслуживание в случае Electrolux – реально насущная необходимость для нормальной и эффективной работы водонагревателя.
В стеатитовом ТЭНе нихромовая спираль начинается примерно на три сантиметра выше основания. Поэтому как у электронагревателя, так и у колбы нижняя часть получается совершенно непривлекательной для накипи. Во всяком случае – не более интересной, чем прочее пространство на дне бака.
Atlantic заявляет еще одно преимущество, которое логично следует из особенностей моделей со стеатитовым ТЭНом. Утверждается, что бойлеры компании – самые тихие среди всех бытовых водонагревателей. И вот что здесь подразумевается. Часто о необходимости сервисного обслуживания владельцы бойлеров задумываются, когда бак при нагреве воды начинает сильно шуметь – что-то внутри гремит, свистит и издает другие непонятные звуки. Как правило, главная причина – большой объем твердой накипи на ТЭНе. Под ее коркой при нагреве воды и начинается «симфония».
В зеленой рамке – часть ТЭНа Atlantic, которая активно нагревается. У псевдосухиго ТЭНа вроде Electrolux это весь ТЭН прямо от основания
В особо запущенных случаях часть твердой накипи может даже отвалиться и начать задорно подпрыгивать-стучать на дне бака. У Atlantic в силу применяемой технологии ТЭНа твердая накипь если и образуется, то только на аноде. Поэтому резкое повышение шумности раз в полгода-год тут исключено – в отличие от моделей с «мокрым» ТЭНом. Что касается Electrolux – отзывы противоречивые. Некоторые пользователи указывают на то, что в эмали фланца-колбы появляются микротрещины, через которые развивается коррозия и появляются участки с твердой накипью. Поэтому конструкцию российско-китайского альянса я не могу назвать бесшумной.
ТЭНы – сколько вас нужно?Конструкция стеатитового ТЭНа Atlantic позволяет легко масштабировать его корпус и при необходимости «наращивать» или уменьшать в зависимости от мощности. У Electrolux ситуация иная. Высокая мощность требует прокладку более длинной нихромовой нити. Поэтому «мокрые» ТЭНы на 1 500 Вт и выше получаются крупными и все равно требуют складывать трубку два-три раза. Менее мощные электронагреватели обходятся одним загибом.
Либо возможна вот такая высокая арочная конструкция.
Ничего не напоминает? Да, если устроить разрыв вверху, получится тот самый Electrolux’овский двойной ТЭН. Как вы наверняка уже догадались, производитель физически не в состоянии сделать один мощный ТЭН. Это либо будет ну очень высокая и непригодная для эксплуатации тонкая колба. Либо придется загибать «прутик» электронагревателя. Чего делать нельзя – ведь тогда исключится возможность замены ТЭНа. Он станет неразрывной, неотъемлемой частью колбы. Мы получим обычный «мокрый» ТЭН, только с двойной стенкой.
Electrolux отлично понимают это и пытаются выдать «двойку» за преимущество. Мол, если и выйдет из строя один ТЭН, на подхвате всегда будет второй. Хотя плюсов тут мало. Ведь нагревать 50-литровый бак придется урезанной вдвое до 750 Вт мощностью. Что означает по меньшей мере в два раза выросшее время нагрева воды. К тому же смею предположить, что «беда не приходит одна». И если по какой-то причине вышел из строя один ТЭН, то, скорее всего, аналогичная участь в скором времени постигнет и второй. Так что реальной выгоды от присутствия двух, а не одного ТЭНа при одинаковой суммарной мощности как-то не наблюдается.
А давайте посчитаем?Как я уже указывал, определенного рода обслуживание необходимо любому бойлеру – даже стеатитовому. Ведь магниевый анод, как говорится, никто не отменял. Этот элемент, напомню, служит для замедления процесса появления накипи. В случае «сухого» стеатитового ТЭНа ее немного, но менять анод все равно нужно. В идеале производить эту процедуру следует раз в два года.
У Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat из-за того же общего объема накипи, что и при «мокром» ТЭНе, менять анод потребуется не реже раза в год. Ладно, дам немного «форы» – будем считать, что мы вызовем мастера не на исходе первого года, а в начале второго. Хотя экономия все равно небольшая – потому что хотя бы раз в три года нам по-хорошему еще потребуется новенький ТЭН.
Стандартная гарантия на баки Atlantic в моделях со стеатитовым ТЭНом составляет семь лет – против пяти у Electrolux. Однако если проводить сервисное обслуживание Atlantic Steatite Elite 50 каждые два года, то прибавляется еще 12 месяцев бесплатно – вот и получается 8 лет гарантийных обязательств. Либо можно вместе с бойлером купить набор из трех анодов и самостоятельно менять этот элемент, также с частотой раз в два года. И аналогично получить годовую прибавку гарантии.
Каково, а? Разница в стоимости владения более чем в три раза. ТРИ РАЗА! Справедливости ради: я вполне допускаю, что в случае Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat все сложится не столь драматично. Скорость выхода ТЭНов из строя зависит ведь от многих факторов – это и частота использования, и качество воды, и просто везение. Ок, владельцу может повезти, и разница в стоимости владения составит не три раза, а два. Однако это все равно огромный разрыв. И потом: дело не только в деньгах, но и, например, в необходимости лишний раз вызывать мастера, сидеть дома в его ожидании, контролировать его работу... Сплошные неудобства, в общем.
Ну и в качестве окончательной цифры.
Оригинальный французский Atlantic Steatite Elite 50 обойдется пользователю за 8 лет в 15 390 рублей (цена бойлера 9 990 + 5 400 на обслуживание). Тогда как «китайско-русский» Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat – 25 100 рублей (8 300 рублей + 16 800). Думается, у экономного владельца бойлера есть масса более приятных способов потратить эти почти 10 000 рублей. Можно смартфончик новый взять. Или даже телевизор. Словом, лишние траты – это всегда неприятно.
Вот и получается, что водонагреватели Atlantic на примере Steatite Elite 50 – это действительно самые выгодные бойлеры в России за счет наиболее низкой цены и самой низкой частоты обслуживание. Да и самые беспроблемные, ведь вызывать мастера придется вдвое реже по сравнению моделями других производителей.
Первые впечатления – конструкцияЭтот раздел было бы логичнее включить в следующий материал, по итогам весенне-летних тестов бойлеров. Но я все же расскажу о впечатлениях, которые уже успел составить до подключения водонагревателей.
Форма и пропорции у бойлеров совершенно разные. Модель Atlantic больше напоминает бочонок, тогда как Electrolux заметно более продолговатый. Вроде бы сложно сказать, что лучше – но это только на первый взгляд. Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat – модель гораздо более узкая (на 10 сантиметров), но за счет этого на целых 28 сантиметров длиннее.
Из плюсов – возможность установки в нишах стен. Если таковые углубления предусмотрены планировкой. Согласитесь, преимущество актуально для крайне малого числа пользователей. Что действительно важно для подобных очень высоких бойлеров – чтобы наряду с вертикальной была возможность горизонтальной установки, как правило, под самый потолок.
Вот тогда вытянутые габариты приходятся как нельзя кстати. Водонагреватель незаметно висит где-нибудь на стене. Причем не обязательно в санузле – подойдет и кухня. Но у Electrolux монтаж – только вертикальный. Поэтому узкий «поджарый» корпус модели я бы рассматривал скорее как минус.
Пример горизонтального монтажа Atlantic Vertigo Steatite 80
У Atlantic получился более бочкообразный, зато очень низкий корпус. В результате бойлер занимает гораздо меньше полезного пространства и снижается риск удариться о водонагреватель – немаловажно в санузле небольшой площади.
Исходя из личных наблюдений могу сказать вот что. Многие почему-то вешают бойлеры над унитазами, причем не за ними, а сбоку – я видел подобный вариант в десятках квартир. И в этом случае, чем короче водонагреватель – а это именно случай Atlantic Steatite Elite 50, – тем лучше. Просто если он короткий, то его можно «воткнуть» под потолком, и ваша голова при контактах с Белым Другом никогда не встретится с нижней частью бойлера.
Выглядят обе модели... Ну а как могут выглядеть бойлеры? Это просто белые штуковины без особого дизайна. Впрочем, в модели Atlantic наблюдается некие ретро-нотки, что лично мне понравилось. Между тем бойлер Electrolux более нейтральный – и в этом нет ничего плохого. Водонагреватели вообще штуки достаточно утилитарные. И, наверное, глупо было бы требовать от них выступать украшениями ванных комнат. Более привлекательно могут выглядеть разве что бойлеры с электронной панелью управления. Но у участников обзора – механический контроль ручками управления режимами/температурой. Не вдаваясь в подробности – такой вариант уступает разве что отсутствием экрана с отображением режима работы, температуры и прочей информации вроде примерного объема оставшейся воды.
По качеству сборки особых вопросов нет, разве что у Electrolux ручки немного люфтят. Плюс совершенно непонятно, зачем было делать «хромированные» окрашенные круги. Хотя, по правде говоря, я-то знаю, что это характерный почерк, особая любовь именно китайских производителей. Причем «хром» именно на углах ручек – там, где я буду 100% касаться пальцам при необходимости вращать элемент. Могу безо всякого теста сказать – максимум через год блестящая краска начнет слезать и круг покроется некрасивыми проплешинами.
Atlantic мудрить не стал – обычная сплошь белая ручка, без намеков на облезлую краску в будущем.
Органы управления у Atlantic Steatite Elite 50 и Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat немного разные. У первой модели – Atlantic – одна «крутилка», отвечающая сразу и за включение, и за регулировку температуры. Второй бойлер – Electrolux – имеет сразу две вращающиеся ручки: одна включает/выключает, вторая позволяет задать требуемую температуру. В принципе, здесь невозможно точно сказать, какой вариант удобнее. И тот нормальный, и этот. Что одна ручка, что две – управление все равно простейшее и вполне удобное. Индикатор температуры у Electrolux почему-то обозначен надписями «холодно» и «горячо» на английском языке. Очень странное решение с учетом того, что бизнесом по водонагревателям данного бренда целиком и полностью владеет отечественный холдинг «Русклимат». А сами бойлеры продаются главным образом в России. Видимо – вот так получается, когда разработку отдают на китайцам и не слишком «парятся» результатом. Даже красный указатель явно сделан из дешевого металла.
Atlantic же указал понятный в любой стране значок температуры и обозначения «минимум» и «максимум».
У модели Atlantic индикатор выглядит гораздо более аккуратно. Отмечу, что весь пластик под баком у Electrolux чуть мутный и по всей видимости не самый прочный. Из такого обычно делают самые дешевые электрочайники, например.
Панель Atlantic подобных ассоциаций не вызывает.
Что ж – на этом пока всё, об остальных аспектах установки и эксплуатации я расскажу нескоро, в начале осени. Но – уверен, долгое ожидание с лихвой компенсирует добытой информации.
В качестве вывода1. Если вы собираетесь купить водонагреватель – выбирайте модель с «сухим» ТЭНом. Даже если она будет дороже на пару тысяч рублей в сравнении с бойлером с «мокрым» ТЭНом – вы с лихвой в будущем перекроете эту сумму в 2 раза существенно более редкой заменой электронагревателя.
2. Основная особенность «сухих» ТЭНов – отсутствие прямого контакта с водой. Элемент помещается в защитную колбу, а потому может одинаково долго и эффективно работать в воде с любой жесткостью.
3. Самый правильный «сухой» ТЭН – у французской компании Atlantic, которая и придумала этот вид электронагревателей. Производитель запатентовал свою разработку, в основе которой – ТЭН из стеатита. Природного камня с отличными свойствами термоустойчивости и теплопередачи, быстрым нагревом и медленным охлаждением (что позволяет снизить расход электроэнергии).
4. Так как Atlantic запатентовал свое изобретение, другим компаниям пришлось «изобретать» велосипед, чтобы идти в ногу со временем. Появились псевдо-сухие ТЭНы. И именно такой вариант мы рассмотрели на примере Electrolux EWH 50 Heatronic Slim DryHeat. По факту мы получили все тот же «мокрый» ТЭН, только дополнительно помещенный в стальную, даже не всегда эмалированную (т.е. без защиты от накипи), трубку.
5. При той же суммарной мощности, что и у Electrolux, за счет крупного размера в решении Atlantic по поверхности колбы лучше распределено тепло. Выделение на квадратный сантиметр ниже в 3-4 раза. На такое же значение меньше и интенсивность образования накипи. В результате анод получает низкую нагрузку, его надо менять всего раз в два года. У Electrolux никаких преимуществ перед «мокрыми» ТЭНами – устанавливать новый анод требуется каждый год, а то и полгода.
6. По причине минимального образования накипи Atlantic – еще и самые тихие водонагреватели. Я имею ввиду следующее. Из-за обрастания ТЭНа накипью другие бойлеры могут спустя полгода-год работать громче, а то и совсем уж шумно. У Atlantic эта проблема начисто отсутствует.
7. В сумме 8 лет обслуживания «сухого» бойлера Atlantic обойдутся в 5 400 рублей. «Псевдо-сухой» Electrolux – 16 800 рублей. Или почти в три раза дороже. Поэтому водонагреватели Atlantic и называют самыми выгодными и беспроблемными в России.
8. …А еще за счет лучшей теплоизоляции бака у Atlantic самые энергоэкономичные водонагреватели. Модели по европейской классификации энергоэффективности ErP относятся к классу «B». Тогда как модели других производителей в лучшем случае к классу «С», расход электроэнергии минимум на 10% выше.
Напомню, среди производителей бытовых водонагревателей Atlantic остался единственным, кто никак не связан с Китаем. Разработка – на 100% во Франции. Изготовление – на собственных фабриках по всему миру, но не в Китае. Видимо, компания не желает проверять на своем опыте невысокое мнение других компаний о местных работниках. Напротив, якобы шведские бойлеры Electrolux и разработаны, и выпущены у наших восточных соседей по заказу холдинга «Русклимат». Именно ему принадлежат права на продажу в России водонагревателей под брендом Electrolux. В других странах модели с таким брендом просто не продаются.
Что ж, с теорией мы закончили – в следующей статье я займусь изложением результатов практического тестирования.