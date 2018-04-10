Обзор BBK KBH1011. Мультифункциональный погружной блендер

2018-04-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BBK KBH1011; [152]
Существуют разные модификации блендеров, предназначенные под определенный круг задач. Для колки льда, для приготовления коктейлей, для приготовления теста и пюре, для приготовления салатов. Погружной блендер BBK KBH1011 призван решать сразу все эти задачи без дополнительных затрат на аксессуары. Обзор будет интересен для тех, кто находится в поиске блендера, измельчителя и миксера.

BBK KBH1011

К моменту публикации продажи погружного блендера уже стартовали, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

BBK KBH1011 обзор

Комплектация

Поставляется BBK KBH1011 в ярко оформленной коробке с изображениями устройства, примерами работы и комплектующих.

BBK KBH1011

Комплект включает мерный стакан, чашу процессор, насадку-терку, насадку-для кубиков, насадку для пюре, мини-измельчитель, мини-чашку, металлический венчик, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Большинство элементов BBK KBH1011 выполнены из металла. Обеспечивая запас прочности и беспроблемную эксплуатацию в течение длительного времени.

BBK KBH1011

Стоит отдельно отметить, использование титанового покрытия на всех комплектных ножах (технология Tornado titan 6 Blade). Общая мощность системы 2000 Вт.

BBK KBH1011

Основной блок с удобным хватом. Большая часть внешней поверхности из прорезиненного материала с софт-тач покрытием. Не скользит в руке.

BBK KBH1011

Управляется при помощи двух механических кнопок. Одна отвечает за включение, вторая за увеличение оборотов. На верхней крышке регулятор мощности.

BBK KBH1011

В комплекте с блендером идет две чаши и мерный стакан, отличающиеся габаритами и предназначением. Выполнены они из прозрачного пластика. На главной чаше есть удобная ручка для транспортировки.

BBK KBH1011

Верхний блок представляет собой съемную крышку, к которой можно подключить блок блендера. В зависимости от поставленной задачи можно менять набор ножей и компоновку. Собирается все интуитивно.

BBK KBH1011

Для удобного обслуживания стеки для измельчения кубиками в комплекте есть пресс для удаления оставшихся остатков продуктов.

BBK KBH1011

Мерная чаша в составе BBK KBH1011 может использоваться еще и для хранения сделанного коктейля, для этого её основание можно использования в качестве крышки.

BBK KBH1011

Подключается блендер при помощи несъемного кабеля. Его длины достаточно для свободной эксплуатации, не переключаясь между розетками.

Тесты

Перед начало эксплуатации блендера все рабочие поверхности и насадки мы протерли тряпкой, смоченной в теплой воде и затем, вытерли их насухо. Никаких посторонних запахов замечено не было.

Блендер просто и удобен в эксплуатации. Сопряжение между элементами надежное. Для разбора нужно нажать на парный замок фиксатора. Насадки сидят на моторном блоке плотно, не люфтят. Кнопки расположены удобно, не требуется изменение хвата. Уровень шума во время работы низкий.

BBK KBH1011

Уход после работы также не вызовет затруднений. Внешние поверхности блендера можно протирать губкой. Остальные детали могут быть загружены в посудомоечную машину.

Смузи

Начнем тестирование с простого и быстрого десертного напитка. Для этого мы взяли немного молока, мороженое пломбир и нарезанный кружками банан. Спустя короткое время мы получили однородную массы с приятной густотой и нежным вкусом.

BBK KBH1011

BBK KBH1011

Салат из капусты и моркови

Салат из капусты и моркови мы попробовали сделать двумя способами: используя нарезку кубиками и шинковку. Нарезает BBK KBH1011 жесткие овощи равномерно, пропускать дополнительно не требуется.

BBK KBH1011

Нарезку кубиками можно использовать для подготовки салатов. Процесс готовки заметно ускоряется. Таз из оливье с этим блендером на новый год не отнимет много времени.

BBK KBH1011

Лед

Хорошо справляется блендер со сложной задачей в виде колки льда. На выходе получаем мелкодисперсную смесь, которую можно использовать в дальнейшем для подготовки коктейле.

Помидоры

Отобрали плотные помидоры, мелко нарезав, загрузили в малую чашу. Добавили несколько зубчиков чеснока. На выходе получаем однородную массу с вкраплением косточек.

Паштет из печени с луком

Первоначально требуется обжарить печень и лук, дав остыть, наполняем стакан блендера. Добавляем небольшое количество сливок. В течение нескольких минут блендер переработал эту массу в однородную густую пасту.

Молотые орехи

Для подготовки посыпки для украшения десертов взяли очищенные грецкие и лесные орехи. В крошку эта масса превратилась уже за 10-15 секунд без вкраплений крупных кусочков.

Пюре

В комплекте с BBK KBH1011 идет насадка для подготовки картофельного пюре. С помощью неё можно получить воздушную массу.

Итоги по BBK KBH1011

Золото. Выбор редакции MegaObzorBBK KBH1011 станет незаменимым и полезным помощником на любой кухне, взяв на себя выполнение сразу спектра задач. Она порадует владельца стильным дизайном, удобством эксплуатации, стильным дизайном и привлекательной стоимостью. Проблем в работе этого блендера в течение длительного теста замечено не было.
BBK KBH1011 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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