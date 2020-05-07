Обзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусов

Смузи из овощей и фруктов один из оптимальных источников витаминов и микроэлементов. Причем, с учетом текущих ограничений в перемещениях, еще и способ сохранить здоровье и не набрать лишнюю массу. Тестируемый сегодня BBK KBS1200 оптимизирован именно под эти задачи. Компактный формат исполнения, две емкости, крышки и поилка.

Комплектация

Это к тому же еще и недорогая модель. Она широко представлена в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из плотного картона с привлекательным оформлением. Комплект включает две чаши, насадку с плоским ножом, насадку с шестью лезвиями, крышку, крышку с поильником, основной блок, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Визуально блендер производит приятное впечатление. Нанесена тематическая гравировка с изображением овощей и фруктов.

Вышел блендер в трех разных расцветках: золотистой, красной и серебристой. Внешние поверхности устойчивы к загрязнению.

Основа моторного блока в BBK KBS1200 выполнена из пластика. Обернут он в нержавеющую сталь.

На нижней поверхности ножки и вентиляционная решетка. Отдельного отсека под хранение шнура не предусмотрено.

Вместо ручного включения и отключения, реализован автоматический режим при установке чаши и повороте ее в моторном блоке.

Сцепление с блоком ножей осуществляется с помощью пластикового байонета. Конструкция выглядит надежной и с запасом по прочности.

Тесты

Комплектуется двумя чашами из прозрачного тритана. Одна объемом 1 литр, вторая 0.5 литра. На боковую грань нанесена градуировка по объему. Два блока с ножами. Фиксируются винтовым креплением. Оба металлические. Под орехи и кофе, а также с шестью лезвиями.В моторный блок устанавливается в пазы. В последующем остается повернуть на несколько градусов. Из дополнительных аксессуаров предусмотрены герметичная крышка и крышка с поильником.Несмотря на простоту эксплуатации, в комплекте идет подробное руководство пользователя. Перед началом использования рекомендуем промыть все комплектующие мыльным раствором и теплой водой. Работает BBK KBS1200 на одной скорости. Максимальная скорость вращения 22 000 оборотов в минуту.

Томаты с чесноком

Выбираем чашу нужного объема в зависимости от количества ингредиентов. Также выбирается один из двух типов ножей. Измельчаются продукты прямо в чашах. Места соединений не протекают. После завершения остается снять и перевернуть чашу. Большим плюсом является наличие двух крышек. Так, приготовив коктейль, можно будет установить крышку с поильником и взять с собой коктейль или смузи на прогулку или пробежку. Для хранения в холодильнике предусмотрена глухая крышка.Уход за блендером подразумевает очистку всех загрязненных элементов. Чаши и крышки можно промывать в посудомойке. Корпус протираем влажной тряпкой. В моторный блок частицы продуктов не попадают.

Спелые помидоры среднего размера были предварительно нарезаны на дольки. Удалены плодоножки. Вместе с помидорами добавили зубчики чеснока. Уже в течение одной минуты помидоры и чеснок превратились в однородную массу без вкраплений кожицы и зерен.

Клубничный коктейль

Можно использовать этот соус в качестве приправы для спагетти или пиццы. Для сгущения массы прогреть на медленном огне, равномерно помешивая и добавив немного оливкового масла.Приготовили классический коктейль, состоящий из молока, клубники и мороженого пломбир. После заполнения устанавливаем блок с шестью ножами.

Получаем густой и однородный молочный коктейль с вкраплениями пузырьков воздуха. Ингредиенты можно менять, выбирая зелень и овощи. Так будет полезнее.

Соус песто

Один из самых любимых соусов – песто. Для его приготовления в малую чашу загрузили листья базилика, петрушки, прожаренные кедровые орехи, крупную морскую соль, твердый сыр пармезан. Для приготовления использовалась насадка с плоским ножом. Измельчаем в течение 1-2 минут. Масса однородная.

Финальным этапом добавляем авокадо. Остается еще раз смешать в блендере. В результате получаем однородную пастообразную массу с мелкими вкраплениями.

Установив глухую крышку, можно будет отправить в холодильник, не перекладывая в отдельную емкость.

Измельчение льда

Финальным тестом проведем процедуру измельчения льда. Засыпав кубики льда, периодически включая и отключая, получаем массу из довольно мелко разбитых кусочков.

С тестом справился хорошо.

Итоги по BBK KBS1200

BBK KBS1200 – идеальный блендер для приготовления соусов, коктейлей и смузи. Привлекательный внешний вид, чаши из износоустойчивого тритана, несколько вариантов крышек, титановые ножи. За время длительных тестов он справился со всеми типами продуктов.