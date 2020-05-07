Обзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусов

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BBK KBS1200 обзор
Содержание
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона с привлекательным оформлением. Комплект включает две чаши, насадку с плоским ножом, насадку с шестью лезвиями, крышку, крышку с поильником, основной блок, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВизуально блендер производит приятное впечатление. Нанесена тематическая гравировка с изображением овощей и фруктов.
Вышел блендер в трех разных расцветках: золотистой, красной и серебристой. Внешние поверхности устойчивы к загрязнению.
Основа моторного блока в BBK KBS1200 выполнена из пластика. Обернут он в нержавеющую сталь.
На нижней поверхности ножки и вентиляционная решетка. Отдельного отсека под хранение шнура не предусмотрено.
Вместо ручного включения и отключения, реализован автоматический режим при установке чаши и повороте ее в моторном блоке.
Сцепление с блоком ножей осуществляется с помощью пластикового байонета. Конструкция выглядит надежной и с запасом по прочности.
Комплектуется двумя чашами из прозрачного тритана. Одна объемом 1 литр, вторая 0.5 литра. На боковую грань нанесена градуировка по объему. Два блока с ножами. Фиксируются винтовым креплением. Оба металлические. Под орехи и кофе, а также с шестью лезвиями.
В моторный блок устанавливается в пазы. В последующем остается повернуть на несколько градусов. Из дополнительных аксессуаров предусмотрены герметичная крышка и крышка с поильником.
ТестыНесмотря на простоту эксплуатации, в комплекте идет подробное руководство пользователя. Перед началом использования рекомендуем промыть все комплектующие мыльным раствором и теплой водой. Работает BBK KBS1200 на одной скорости. Максимальная скорость вращения 22 000 оборотов в минуту.
Выбираем чашу нужного объема в зависимости от количества ингредиентов. Также выбирается один из двух типов ножей. Измельчаются продукты прямо в чашах. Места соединений не протекают. После завершения остается снять и перевернуть чашу. Большим плюсом является наличие двух крышек. Так, приготовив коктейль, можно будет установить крышку с поильником и взять с собой коктейль или смузи на прогулку или пробежку. Для хранения в холодильнике предусмотрена глухая крышка.
Уход за блендером подразумевает очистку всех загрязненных элементов. Чаши и крышки можно промывать в посудомойке. Корпус протираем влажной тряпкой. В моторный блок частицы продуктов не попадают.
Томаты с чесноком
Спелые помидоры среднего размера были предварительно нарезаны на дольки. Удалены плодоножки. Вместе с помидорами добавили зубчики чеснока. Уже в течение одной минуты помидоры и чеснок превратились в однородную массу без вкраплений кожицы и зерен.
Можно использовать этот соус в качестве приправы для спагетти или пиццы. Для сгущения массы прогреть на медленном огне, равномерно помешивая и добавив немного оливкового масла.
Клубничный коктейльПриготовили классический коктейль, состоящий из молока, клубники и мороженого пломбир. После заполнения устанавливаем блок с шестью ножами.
Получаем густой и однородный молочный коктейль с вкраплениями пузырьков воздуха. Ингредиенты можно менять, выбирая зелень и овощи. Так будет полезнее.
Соус пестоОдин из самых любимых соусов – песто. Для его приготовления в малую чашу загрузили листья базилика, петрушки, прожаренные кедровые орехи, крупную морскую соль, твердый сыр пармезан. Для приготовления использовалась насадка с плоским ножом. Измельчаем в течение 1-2 минут. Масса однородная.
Финальным этапом добавляем авокадо. Остается еще раз смешать в блендере. В результате получаем однородную пастообразную массу с мелкими вкраплениями.
Установив глухую крышку, можно будет отправить в холодильник, не перекладывая в отдельную емкость.
Измельчение льдаФинальным тестом проведем процедуру измельчения льда. Засыпав кубики льда, периодически включая и отключая, получаем массу из довольно мелко разбитых кусочков.
С тестом справился хорошо.