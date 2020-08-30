Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2230 рублей.
Blendmaxx Pro обзор
КомплектацияУпакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВышел блендер в нескольких расцветках корпуса: белой, синей и розовой. По габаритам сопоставим с термостаканом или банкой объемом 0.5 литра.
В основе конструкции используется пластик. Основание прозрачное. Верхняя часть для улучшенного хвата прорезинена.
На боковой грани находится окошко с риской по максимальной отметке загружаемых продуктов и жидкостей.
Блок мотора и аккумулятор расположены в съемной крышке. Она герметичная. Винтовое крепление на стакане.
На верхней грани крышки у Blendmaxx Pro кнопка включения, светодиодный индикатор и контактная группа.
Зафиксирован прорезиненный ремешок, за который блендер можно подвесить на рюкзаке или ремне.
Металлический нож с тремя лезвиями. Хорошо заточен. Расположены лезвия под разными углами.
В комплекте идет зарядный кредл с магнитным крепление. Подключается к USB-разъему.
ТестыВ комплекте с Blendmaxx Pro идет инструкция со списком рецептов. Наличие такой рекомендации большой плюс на этапе начале эксплуатации, упростив подбор ингредиентов. А уже в дальнейшем составляя коктейли самостоятельно.
Емкости встроенного аккумулятора хватает на несколько сеансов готовки. В дороге можно будет восстановить заряд со свободного USB-разъема. На полный цикл уходит около 2 часов.
Коктейль с мороженным
Для него мы взяли мороженное пломбир, банан, голубику и яблочный сок. Банан предварительно нарезаем на дольки, добавляем все содержимое в стакан. Смешивает равномерно, присутствует пенка. Остались следы шкурки от голубики.
Коктейль витаминный
Здесь уже в отличие от коктейля выше загружаются жесткие компоненты. Это сельдерей и брокколи. Также добавили листья базилика и яблочный сок. За один сеанс все компоненты измельчены равномерно.
Коктейль спортивный
Также за время тестов использовали блендер для замешивания коктейля. Порция BSN Syntha-6 с водой. В отличие от ручного замешивания в шейкере, замешивается без комочков и с пенкой. Вкуснее.
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