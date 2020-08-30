Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей

Со стационарными блендерами мы в «Лаборатории» знакомились на примере нескольких моделей. Планетарные, погружные и комбинированных. Все они объединены необходимость наличия под рукой розетки для подачи питания. Тестируемый сегодня Blendmaxx Pro выполнен в портативном формате и может использоваться вне дома, во время тренировок, поездках и автомобиле.

Blendmaxx Pro обзор

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 2230 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышел блендер в нескольких расцветках корпуса: белой, синей и розовой. По габаритам сопоставим с термостаканом или банкой объемом 0.5 литра.

В основе конструкции используется пластик. Основание прозрачное. Верхняя часть для улучшенного хвата прорезинена.

На боковой грани находится окошко с риской по максимальной отметке загружаемых продуктов и жидкостей.

Блок мотора и аккумулятор расположены в съемной крышке. Она герметичная. Винтовое крепление на стакане.

На верхней грани крышки у Blendmaxx Pro кнопка включения, светодиодный индикатор и контактная группа.

Зафиксирован прорезиненный ремешок, за который блендер можно подвесить на рюкзаке или ремне.

Металлический нож с тремя лезвиями. Хорошо заточен. Расположены лезвия под разными углами.

Тесты

Коктейль с мороженным

В комплекте идет зарядный кредл с магнитным крепление. Подключается к USB-разъему.В комплекте с Blendmaxx Pro идет инструкция со списком рецептов. Наличие такой рекомендации большой плюс на этапе начале эксплуатации, упростив подбор ингредиентов. А уже в дальнейшем составляя коктейли самостоятельно.Емкости встроенного аккумулятора хватает на несколько сеансов готовки. В дороге можно будет восстановить заряд со свободного USB-разъема. На полный цикл уходит около 2 часов.

Для него мы взяли мороженное пломбир, банан, голубику и яблочный сок. Банан предварительно нарезаем на дольки, добавляем все содержимое в стакан. Смешивает равномерно, присутствует пенка. Остались следы шкурки от голубики.

Коктейль витаминный

Здесь уже в отличие от коктейля выше загружаются жесткие компоненты. Это сельдерей и брокколи. Также добавили листья базилика и яблочный сок. За один сеанс все компоненты измельчены равномерно.

Коктейль спортивный

Также за время тестов использовали блендер для замешивания коктейля. Порция BSN Syntha-6 с водой. В отличие от ручного замешивания в шейкере, замешивается без комочков и с пенкой. Вкуснее.

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Итоги по Blendmaxx Pro

Blendmaxx Pro за время тестов и активной эксплуатации оставил самые приятные впечатления. Хороший вариант для замешивания коктейлей во время занятия фитнесом. Во время поездок с ним можно будет готовить детям фруктовые напитки с самостоятельным контролем добавляемых компонентов. Формат исполнения и габариты позволяют носить его с собой.