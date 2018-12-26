Обзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-микрофон для трансляций и подкастов

2018-12-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Blue Yeti Nano; [446]
Микрофон одна из важных составляющих, влияющих на успех проведения стрим-трансляций, подготовки видеороликов и записи аудиоподкастов. Передача голоса ведущего без искажений и окружающего шума, но далеко не каждая модель это позволяет сделать. Продолжая изучение решений, представленных на российском рынке, мы рассмотрим детально Blue Yeti Nano.

Blue Yeti Nano

Доступен у официального дистрибьютера за 8990 рублей с бесплатной доставкой по всей России - http://www.bluemics.ru/yeti-nano-red-onyx/

Blue Yeti Nano обзор

Комплектация

Покупатель получает Blue Yeti Nano в эффектно-оформленной коробке с изображением микрофона и данными по техническим характеристикам. Комплекта включает 3/8” to 5/8” адаптер, USB-кабель и набор документации.

Blue Yeti Nano

Внешний вид

Blue Yeti Nano от предшественника отличается габаритами. Он стал меньше, сохранив премиальный внешний вид.

Blue Yeti Nano

Выглядит действительно потрясающе, как в видеоряде во время проведения стрим-трансляции, так и при постоянном размещении на рабочем месте.

Blue Yeti Nano

На выбор предлагается несколько цветовых расцветок: RED ONYX и SHADOW GREY. В самом оформлении сочетается как матовые, так и хромированные покрытия.

Blue Yeti Nano

Изначально микрофон зафиксирован на ножке при помощи пары винтов с накатанной головкой. Есть возможность поворота относительно оси крепления. Выбранное положение самопроизвольно не смещается.

Blue Yeti Nano

Нижняя часть подставки с прорезиненной накладкой, обеспечивающей отсутствие скольжение при размещении на ровной поверхности.

Blue Yeti Nano

В основании есть канавка, позволяющая организовать аккуратный подвод USB-кабеля. Для подключения тут используется распространённый microUSB коннектор

Blue Yeti Nano

Открутив пару винтов и воспользовавшись комплектным адаптером, владелец сможет установить Blue Yeti Nano на регулируемую стойку.

Blue Yeti Nano

Помимо microUSB разъема и винтового крепления, на нижней грани доступен аудиоразъем для подключения наушников, дающий контроль качества передачи голоса в реальном времени.

Blue Yeti Nano

Blue Yeti Nano

Удобно реализовано управление работой микрофона. На фронтальной панели расположена кнопка выключения микрофона с круговой подсветкой. Во время проведения потоковой трансляции можно наглядно контролировать рабочее состояние: зеленая – голос передается, красная – голос не передается.

Blue Yeti Nano

С тыльной стороны находится еще одна кнопка, отвечающая за переключения режимов работы. Рядом с ней пара светодиодных индикаторов.

Blue Yeti Nano

Софт

Blue Yeti Nano поддерживает управление с помощью утилиты Sherpa. При первом включении проводится проверка и актуализация версии прошивки. Далее можно будет зарегистрировать серийный номер своего микрофона.

Blue Yeti Nano

В последующем в главном окне пользователю выводится режим работы микрофона. Шкала усиления и воспроизведения звука, здесь же выбираются режимы работы. Все наглядно и интуитивно.

Blue Yeti Nano

Тесты

Это USB-микрофон по факту, работающий в режиме Plug ’n play, для наала работы не потребуется проведение тонкой настройки. Заводские настройки дают возможность сразу использовать его для проведения трансляций и записи звука. Обеспечивается 24-битное качество звука с 48кГц.

Blue Yeti Nano

Общий список характеристик выглядит следующим образом:
  • Потребление энергии: 5В 150мА
  • Частота дискретизации: 48кГц
  • Битрейт: 24бит
  • Капсюли: два 14мм конденсаторных капсюля, запатентованных Blue
  • Режимы: Кардиоидный, Всенаправленный
  • Частотный диапазон: 20Гц - 20кГц Чувствительность: 4.5mV/Pa (1 кГц)
  • Максимальное звуковое давление: 120дБ (THD: 0.5% 1кГц) Размеры (микрофон и стойка) L: 10.9см W: 9.6см H: 21.1см
  • Вес: 0.63 кг
Сам микрофон Blue Yeti Nano поддерживает два основных режима работы:
  • Кардиоидный – ведется улавливание звука только прямо перед микрофоном, отсекая посторонний шум и то, что происходит позади микрофона. Режим оптимален для записи подкастов, трансляций, общения в мессенджерах и вокальных выступлений,
  • Всенаправленный – записывает весь окружающий звук. Режим оптимален для записи интервью, общения с несколькими участниками в студии, а также для организации конференц-связи.

Blue Yeti Nano

Оценить качество передачи звука можно в примере ниже. Дополнительная обработка звука в представленных примерах не проводилась.

Тест микрофона Blue Yeti Nano

Также мы использовали его для проведения стрим-трансляции на YouTube, микрофон размещался на столе ведущего. Для трансляции использовалась программа OBS, усиление микрофона не проводилось.

Test микрофона:Yeti Nano.Escape from tarkov

Итоги по Blue Yeti Nano

Blue Yeti Nano с учетом стоимости, качества исполнения, внешнего вида и функций, одно из лучших решений для записи и передачи голоса. Этот микрофон можно использовать для Youtube/Twitch, дорожек к видео, подкастов, голосовых мессенджеров и организации конференц-связи. Поддержка программного обеспечения, удобная комплектная ножка, возможность установки на стойку, продуманное управление со светодиодной индикацией, съемный кабель-менеджмент.
Blue Yeti Nano получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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