Обзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-микрофон для трансляций и подкастов

Микрофон одна из важных составляющих, влияющих на успех проведения стрим-трансляций, подготовки видеороликов и записи аудиоподкастов. Передача голоса ведущего без искажений и окружающего шума, но далеко не каждая модель это позволяет сделать. Продолжая изучение решений, представленных на российском рынке, мы рассмотрим детально Blue Yeti Nano.
Blue Yeti Nano получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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Blue Yeti Nano обзор
КомплектацияПокупатель получает Blue Yeti Nano в эффектно-оформленной коробке с изображением микрофона и данными по техническим характеристикам. Комплекта включает 3/8” to 5/8” адаптер, USB-кабель и набор документации.
Внешний видBlue Yeti Nano от предшественника отличается габаритами. Он стал меньше, сохранив премиальный внешний вид.
Выглядит действительно потрясающе, как в видеоряде во время проведения стрим-трансляции, так и при постоянном размещении на рабочем месте.
На выбор предлагается несколько цветовых расцветок: RED ONYX и SHADOW GREY. В самом оформлении сочетается как матовые, так и хромированные покрытия.
Изначально микрофон зафиксирован на ножке при помощи пары винтов с накатанной головкой. Есть возможность поворота относительно оси крепления. Выбранное положение самопроизвольно не смещается.
Нижняя часть подставки с прорезиненной накладкой, обеспечивающей отсутствие скольжение при размещении на ровной поверхности.
В основании есть канавка, позволяющая организовать аккуратный подвод USB-кабеля. Для подключения тут используется распространённый microUSB коннектор
Открутив пару винтов и воспользовавшись комплектным адаптером, владелец сможет установить Blue Yeti Nano на регулируемую стойку.
Помимо microUSB разъема и винтового крепления, на нижней грани доступен аудиоразъем для подключения наушников, дающий контроль качества передачи голоса в реальном времени.
Удобно реализовано управление работой микрофона. На фронтальной панели расположена кнопка выключения микрофона с круговой подсветкой. Во время проведения потоковой трансляции можно наглядно контролировать рабочее состояние: зеленая – голос передается, красная – голос не передается.
С тыльной стороны находится еще одна кнопка, отвечающая за переключения режимов работы. Рядом с ней пара светодиодных индикаторов.
СофтBlue Yeti Nano поддерживает управление с помощью утилиты Sherpa. При первом включении проводится проверка и актуализация версии прошивки. Далее можно будет зарегистрировать серийный номер своего микрофона.
В последующем в главном окне пользователю выводится режим работы микрофона. Шкала усиления и воспроизведения звука, здесь же выбираются режимы работы. Все наглядно и интуитивно.
ТестыЭто USB-микрофон по факту, работающий в режиме Plug ’n play, для наала работы не потребуется проведение тонкой настройки. Заводские настройки дают возможность сразу использовать его для проведения трансляций и записи звука. Обеспечивается 24-битное качество звука с 48кГц.
Общий список характеристик выглядит следующим образом:
- Потребление энергии: 5В 150мА
- Частота дискретизации: 48кГц
- Битрейт: 24бит
- Капсюли: два 14мм конденсаторных капсюля, запатентованных Blue
- Режимы: Кардиоидный, Всенаправленный
- Частотный диапазон: 20Гц - 20кГц Чувствительность: 4.5mV/Pa (1 кГц)
- Максимальное звуковое давление: 120дБ (THD: 0.5% 1кГц) Размеры (микрофон и стойка) L: 10.9см W: 9.6см H: 21.1см
- Вес: 0.63 кг
- Кардиоидный – ведется улавливание звука только прямо перед микрофоном, отсекая посторонний шум и то, что происходит позади микрофона. Режим оптимален для записи подкастов, трансляций, общения в мессенджерах и вокальных выступлений,
- Всенаправленный – записывает весь окружающий звук. Режим оптимален для записи интервью, общения с несколькими участниками в студии, а также для организации конференц-связи.
Оценить качество передачи звука можно в примере ниже. Дополнительная обработка звука в представленных примерах не проводилась.
Тест микрофона Blue Yeti NanoТакже мы использовали его для проведения стрим-трансляции на YouTube, микрофон размещался на столе ведущего. Для трансляции использовалась программа OBS, усиление микрофона не проводилось.
Test микрофона:Yeti Nano.Escape from tarkov
Итоги по Blue Yeti NanoBlue Yeti Nano с учетом стоимости, качества исполнения, внешнего вида и функций, одно из лучших решений для записи и передачи голоса. Этот микрофон можно использовать для Youtube/Twitch, дорожек к видео, подкастов, голосовых мессенджеров и организации конференц-связи. Поддержка программного обеспечения, удобная комплектная ножка, возможность установки на стойку, продуманное управление со светодиодной индикацией, съемный кабель-менеджмент.
Blue Yeti Nano получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".