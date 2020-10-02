Обзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Тестируемый сегодня CARCAM HYBRID 2 Signature предлагает сразу ряд интересных особенностей, которые в комплексе не встречались в устройствах этого типа. Одна из них это возможность поддержания актуальной базы данных и прошивки с помощью смартфона, подключившись к видеорегистратору через точку доступа Wi-Fi. Помимо этого, он поддерживает сигнатурное детектирование и эффективную фильтрацию помех. В отличие от рассмотренного ранее CARCAM HYBRID 2s Signature, он ведет съемку с высокой детализацией в Quad HD разрешении.

CARCAM HYBRID 2 Signature обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 9 990 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый набор включает два варианта креплений, зарядное устройство в прикуриватель, поляризационный фильтр, кабель USB и руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Угол обзора по диагонали составляет 170 градусов. Оптика устройства собрана из группы стеклянных линз. Зафиксирован съемный CPL-фильтр.

Его наличие убирает блики и улучшает общее качество изображения. При необходимости можно будет снять.

На борту 3-дюймовый цветной IPS-дисплей. Высокая яркость и широкие углы обзора. Информация с него читается как в дневное, так и ночное время.

Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Суть ее заключается в корректировке в зависимости от уровня освещения. Так, ночью он не будет слепить и отвлекать от дороги.

CARCAM HYBRID 2 Signature умеет распознавать знаки ограничения скорости на дороге. Например, при приближении к знаку «40» будет выводиться соответствующее предупреждение. Актуально с учетом того, как быстро появляются такие знаки на российских дорогах и как оперативно в этих точках ставятся радарные комплексы для сбора штрафов.

Помимо визуальной информации на экране по типу камеры, ограничениях скорости и общих рабочих данных, все важные данные сопровождаются внятными и хорошо слышимыми голосовыми и звуковыми подсказками.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Установить можно будет емкий накопитель. Рекомендуем обратить внимание на скорость покупаемой карты.

Управляется при помощи механических кнопок. Распределены они по боковым граням. Разобраться будет несложно, плюс в комплекте идет подробная инструкция.

Владелец получает два варианта крепления: с двухсторонним скотчем и вакуумной присоской. Оба с быстросъемным магнитом. Ставится и снимается быстро. При движении по неровностям не дребезжит.

Wi-Fi

Гнездо питания находится в основании крепления. Так упрощается организация скрытого монтажа в салоне автомобиля. Длина кабеля комплектного адаптера питания составляет 3 метра.Установленный в крепеж видеорегистратор можно будет поворачивать вокруг оси. Будет полезно, если требуется снять сотрудника ГАИ возле бокового стекла или происходящее в салоне.Вместо аккумулятора используется суперконденсатор с расширенным температурным режимом безопасной эксплуатации, а также повышающий общую надежность и долговечность.CARCAM HYBRID 2 Signature оснащен модулем Wi-Fi. Активация проходит длительным нажатием кнопки ОК. После установки приложения CARCAM HYBRID на смартфон, работающий под управлением Android или iOS, предоставляется удаленный доступ для управления. Главный экран в виде плиток.

Потоковое изображение с камеры. Ручной запуск и остановка съемки. Фотоснимок.

Вывод списка файлов. Выбранные удаляются или переносятся в память смартфона. Так можно будет создать резервную копию.

Провести общие настройки системы.

Настройки

Провести обновление прошивки и базы данных можно не снимая видеорегистратор с крепления. Быстрая загрузка и последующая автоматическая установка. После успешного запуска устройство сразу готово к работе.С экрана CARCAM HYBRID 2 Signature с помощью кнопок можно провести детальные настройки системы. В первой вкладке корректируется видеосъемка.

Меняются параметры работы радар-детектора.

Выставляются общие данные по работе GPS-информатора.

Меняются настройки системы. Проводится ручное включение Wi-Fi. Меняется тип штампа. Форматирование карты памяти.

Радар-детектор

Ночной режим работы. Выбор времени старта и остановки.Несколько режимов: Город / Сигнатурный / Смарт (Автоматический переход Трасса/Город1 в зависимости от текущей GPS скорости) / Трасса. Для СМАРТ владелец может выставить вручную нужные скоростные лимиты, при которых будет проходить смена предустановок. Сама суть режима заключается в автоматическом подборе настроек в зависимости от текущей скорости. Он показал наибольшую эффективность по числу ложных срабатываний и точности детектирования.

Оснащен CARCAM HYBRID 2 Signature патч-антенной. Определяет все типы камер и радаров, среди которых POLISCAN, АМАТА, АРЕНА, БИНАР, КРИС, ОКСОН, КОРДОН и другие. Дальности срабатывания достаточно для приятия решения о необходимости снижения скорости. Эффективно отсекаются ложные срабатывания, характерные для обычных радар-детекторов.

Частые обновления базы стационарных точек. Присутствуют фотокомплексы, установленные в Казани в конце лета 2020 года. Поддерживать актуальность базы данных можно будет в пару кликов с экрана смартфона.

Видеозапись

Устройство умеет выводить предупреждения сразу по нескольким радарам и камерам, встречаемым по пути движения в одной точке. Например, фоторадар фиксации выделенной полосы и переносной КОРДОН с активным излучением.

Дневная съемка CARCAM HYBRID 2 Signature

Предлагает несколько вариантов разрешения видеозаписи: 2560x1440p 30 кадр/с / 2304x1296р 30 кадр/с / 1920x1080p 30 кадр/c / 1920x1080p 60 кадр/c. Максимальное разрешение демонстрирует высокую резкость по всей площади кадра и возможность приближения отдельных участков при последующем просмотре отснятых файлов.

Ночная съемка CARCAM HYBRID 2 Signature

Full HD с 60 кадрами станет хорошим выбором при движении на большой скорости. Такие видео плавные и объекты выглядят детальнее. Номерные и дорожные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии.

Итоги по CARCAM HYBRID 2 Signature

Поддерживается WDR/HDR. Автоматически выравнивается освещение в кадре, убирая засвеченные и затемненные зоны. Обработку изображения ведет процессор Novatek NTK96675 с матрицы Sony IMX307. Тип штампа на роликах можно настроить.CARCAM HYBRID 2 Signature – флагманский видеорегистратор с радар-детектором. Обновление прошивки и базы камер с экрана смартфона, два вида поворотного крепления, функция скорости, высокое качество съемки, WDR/HDR, ночная съемка, адаптивная яркость IPS-дисплея, емкие накопители, упрощенный скрытый монтаж, выбор режимов работы, детальные настройки, кнопка скорости, распознавание знаков, настройка штампа записи.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".