Обзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Тестируемый сегодня CARCAM HYBRID 2 Signature предлагает сразу ряд интересных особенностей, которые в комплексе не встречались в устройствах этого типа. Одна из них это возможность поддержания актуальной базы данных и прошивки с помощью смартфона, подключившись к видеорегистратору через точку доступа Wi-Fi. Помимо этого, он поддерживает сигнатурное детектирование и эффективную фильтрацию помех. В отличие от рассмотренного ранее CARCAM HYBRID 2s Signature, он ведет съемку с высокой детализацией в Quad HD разрешении.

CARCAM HYBRID 2 Signature

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 9 990 рублей.

CARCAM HYBRID 2 Signature обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Стартовый набор включает два варианта креплений, зарядное устройство в прикуриватель, поляризационный фильтр, кабель USB и руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Внешний вид

Угол обзора по диагонали составляет 170 градусов. Оптика устройства собрана из группы стеклянных линз. Зафиксирован съемный CPL-фильтр.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Его наличие убирает блики и улучшает общее качество изображения. При необходимости можно будет снять.

CARCAM HYBRID 2 Signature

На борту 3-дюймовый цветной IPS-дисплей. Высокая яркость и широкие углы обзора. Информация с него читается как в дневное, так и ночное время.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Суть ее заключается в корректировке в зависимости от уровня освещения. Так, ночью он не будет слепить и отвлекать от дороги.

CARCAM HYBRID 2 Signature

CARCAM HYBRID 2 Signature умеет распознавать знаки ограничения скорости на дороге. Например, при приближении к знаку «40» будет выводиться соответствующее предупреждение. Актуально с учетом того, как быстро появляются такие знаки на российских дорогах и как оперативно в этих точках ставятся радарные комплексы для сбора штрафов.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Помимо визуальной информации на экране по типу камеры, ограничениях скорости и общих рабочих данных, все важные данные сопровождаются внятными и хорошо слышимыми голосовыми и звуковыми подсказками.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Установить можно будет емкий накопитель. Рекомендуем обратить внимание на скорость покупаемой карты.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Управляется при помощи механических кнопок. Распределены они по боковым граням. Разобраться будет несложно, плюс в комплекте идет подробная инструкция.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Владелец получает два варианта крепления: с двухсторонним скотчем и вакуумной присоской. Оба с быстросъемным магнитом. Ставится и снимается быстро. При движении по неровностям не дребезжит.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Гнездо питания находится в основании крепления. Так упрощается организация скрытого монтажа в салоне автомобиля. Длина кабеля комплектного адаптера питания составляет 3 метра.

Установленный в крепеж видеорегистратор можно будет поворачивать вокруг оси. Будет полезно, если требуется снять сотрудника ГАИ возле бокового стекла или происходящее в салоне.

Вместо аккумулятора используется суперконденсатор с расширенным температурным режимом безопасной эксплуатации, а также повышающий общую надежность и долговечность.

Wi-Fi

CARCAM HYBRID 2 Signature оснащен модулем Wi-Fi. Активация проходит длительным нажатием кнопки ОК. После установки приложения CARCAM HYBRID на смартфон, работающий под управлением Android или iOS, предоставляется удаленный доступ для управления. Главный экран в виде плиток.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Потоковое изображение с камеры. Ручной запуск и остановка съемки. Фотоснимок.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Вывод списка файлов. Выбранные удаляются или переносятся в память смартфона. Так можно будет создать резервную копию.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Провести общие настройки системы.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Провести обновление прошивки и базы данных можно не снимая видеорегистратор с крепления. Быстрая загрузка и последующая автоматическая установка. После успешного запуска устройство сразу готово к работе.

Настройки

С экрана CARCAM HYBRID 2 Signature с помощью кнопок можно провести детальные настройки системы. В первой вкладке корректируется видеосъемка.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Меняются параметры работы радар-детектора.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Выставляются общие данные по работе GPS-информатора.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Меняются настройки системы. Проводится ручное включение Wi-Fi. Меняется тип штампа. Форматирование карты памяти.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Ночной режим работы. Выбор времени старта и остановки.

Радар-детектор

Несколько режимов: Город / Сигнатурный / Смарт (Автоматический переход Трасса/Город1 в зависимости от текущей GPS скорости) / Трасса. Для СМАРТ владелец может выставить вручную нужные скоростные лимиты, при которых будет проходить смена предустановок. Сама суть режима заключается в автоматическом подборе настроек в зависимости от текущей скорости. Он показал наибольшую эффективность по числу ложных срабатываний и точности детектирования.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Оснащен CARCAM HYBRID 2 Signature патч-антенной. Определяет все типы камер и радаров, среди которых POLISCAN, АМАТА, АРЕНА, БИНАР, КРИС, ОКСОН, КОРДОН и другие. Дальности срабатывания достаточно для приятия решения о необходимости снижения скорости. Эффективно отсекаются ложные срабатывания, характерные для обычных радар-детекторов.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Частые обновления базы стационарных точек. Присутствуют фотокомплексы, установленные в Казани в конце лета 2020 года. Поддерживать актуальность базы данных можно будет в пару кликов с экрана смартфона.

CARCAM HYBRID 2 Signature

Устройство умеет выводить предупреждения сразу по нескольким радарам и камерам, встречаемым по пути движения в одной точке. Например, фоторадар фиксации выделенной полосы и переносной КОРДОН с активным излучением.

Видеозапись

CARCAM HYBRID 2 Signature

Предлагает несколько вариантов разрешения видеозаписи: 2560x1440p 30 кадр/с / 2304x1296р 30 кадр/с / 1920x1080p 30 кадр/c / 1920x1080p 60 кадр/c. Максимальное разрешение демонстрирует высокую резкость по всей площади кадра и возможность приближения отдельных участков при последующем просмотре отснятых файлов.

Дневная съемка CARCAM HYBRID 2 Signature

Full HD с 60 кадрами станет хорошим выбором при движении на большой скорости. Такие видео плавные и объекты выглядят детальнее. Номерные и дорожные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии.

Ночная съемка CARCAM HYBRID 2 Signature

Поддерживается WDR/HDR. Автоматически выравнивается освещение в кадре, убирая засвеченные и затемненные зоны. Обработку изображения ведет процессор Novatek NTK96675 с матрицы Sony IMX307. Тип штампа на роликах можно настроить.

Итоги по CARCAM HYBRID 2 Signature

Золото. Выбор редакции MegaObzorCARCAM HYBRID 2 Signature – флагманский видеорегистратор с радар-детектором. Обновление прошивки и базы камер с экрана смартфона, два вида поворотного крепления, функция скорости, высокое качество съемки, WDR/HDR, ночная съемка, адаптивная яркость IPS-дисплея, емкие накопители, упрощенный скрытый монтаж, выбор режимов работы, детальные настройки, кнопка скорости, распознавание знаков, настройка штампа записи.
CARCAM HYBRID 2 Signature получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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