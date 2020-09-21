Обзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой

Отличием между новинками стала поддержка старшей моделью двухканальной съемки. Рекомендованная стоимость составляет 9 990 и 11 990 рублей соответственно. Продажи уже стартовали.
CARCAM HYBRID 2s Signatureобзор
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам. Набор включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, площадку с двухсторонним скотчем, дополнительную камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВидимым отличием от ранее рассмотренного CARCAM COMBO 5S стали габариты. Визуально не отличается от обычных видеорегистраторов без радар-детектора.
Вместо распространённой рупорной антенны, требующей много места внутри корпуса, здесь установлена компактная патч-антенна с лазерным приемником.
Помимо нее на стороне, обращенной в сторону дороги, расположен объектив, выступающий над основной плоскостью. На него с завода установлен съемный CPL-фильтр. Он улучшает качество съемки, а также исключает появление солнечных бликов.
Изображение в CARCAM HYBRID 2s Signature выводится на 3-дюймовый дисплей с разрешением 640х360 пикселей. Это качественная IPS-матрица с широкими углами обзора.
Предлагается несколько вариантов оформления экрана, включая упрощенный, оптимальный при езде в ночное время. Видеорегистратор поддерживает голосовые уведомления внятным женским голосом.
Управляется при помощи механических кнопок. Они распределены по боковым граням. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат. Нажимаются с небольшим усилием.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.
Из особенностей отметим суперконденсатор, который пришел на смену аккумулятору. Он повышает надежность, а также расширяет температурный диапазон безопасной эксплуатации.
Для крепления на стекле используется быстросъемное магнитное крепление. Съем и установка быстрые. При движении по неровным дорогам не дребезжит
Есть возможность выбора между классической присоской и площадкой с двухсторонним скотчем. Присоска хороша для первоначального выбора оптимальной точки размещения, в последующем двухсторонний скотч будет лучше держать на стекле в условиях суровых российских зим.
В основании крепления CARCAM HYBRID 2s Signature находятся разъемы для подключения дополнительной камеры и адаптера питания. Упрощен скрытый монтаж в салоне автомобиля.
Внешняя камера выполнена в пластиковом корпусе. Длина кабеля ее подключения 5 метров. В завершении отметим сквозной USB-разъем на корпусе зарядного устройства для зарядки смартфона или питания еще оного устройства.
НастройкиНастройки устройства распределены по четырем вкладкам. В первой выставляются параметры съемки. Разрешение и длительность. HDR. Ручная коррекция экспозиции.
Режим работы радар-детектора и GPS-информатора.
Wi-Fi. Выбор часового пояса. Яркость и время отключения экрана.
Ночной режим с выбором времени начала и окончания.
Wi-FiCARCAM HYBRID 2s Signature оснащено модулем Wi-Fi. Активируется точка доступа зажатием кнопки ОК. Для смартфона на базе iOS и Android нужно будет загрузить бесплатное приложение. Остается подключить к защищенной сети. Главный экран представляет собой набор плиток с быстрым доступом к ключевым опциям.
Выводится список отснятых файлов. Выбранные могут быть удалены или перенесены в память смартфона.
Проводятся общие настройки системы. Список опций меньше, чем при управлении с экрана устройства.
Возможность просмотра видео изображения в потоке.
Проверка обновления прошивки и актуальной версии базы. Так можно будет поддерживать актуальность без необходимости носить его с собой и без подключения к ПК.
Радар-детекторМы проводили тестирование на дорогах Казани и близлежащих регионов. Продемонстрировал высокую эффективность детектирования радаров и комплексов с активным изучением. Дальность срабатывания с запасом. Выводились предупреждения по системам с маломощным излучением.
Эффективно отсекаются ложные сигналы от систем пассивной безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, линий ЛЭП и датчиков на парковках. Есть несколько режимов работы: ТРАССА, ГОРОД, СМАРТ. Последний автоматически подбирает оптимальные настройки в зависимости от текущей скорости движения.
Хорошее наполнение базы стационарных точек. При приближении к ним выводятся тип камеры и разрешенная скорость на участке. Для оставшихся камер АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. В Казани эти комплексы демонтируются и постепенно заменяются на стационарные КОРДОН.