Обзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой

Не так давно компания CARCAM обновила линейку видеорегистраторов с радар-детектором выпуском CARCAM HYBRID 2 Signature и CARCAM HYBRID 2s Signature. Новинки оснащены актуальным модулем радар-детектора с патч-антенной и поддерживают сигнатурные технологии. Помимо этого, на борту модуль Wi-Fi, позволяющий обновить базу данных с экрана смартфона, а также провести детальные настройки и перенести копию файлов в локальную память телефона.

CARCAM HYBRID 2s Signatureобзор

Отличием между новинками стала поддержка старшей моделью двухканальной съемки. Рекомендованная стоимость составляет 9 990 и 11 990 рублей соответственно. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам. Набор включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, площадку с двухсторонним скотчем, дополнительную камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Видимым отличием от ранее рассмотренного CARCAM COMBO 5S стали габариты. Визуально не отличается от обычных видеорегистраторов без радар-детектора.

Вместо распространённой рупорной антенны, требующей много места внутри корпуса, здесь установлена компактная патч-антенна с лазерным приемником.

Помимо нее на стороне, обращенной в сторону дороги, расположен объектив, выступающий над основной плоскостью. На него с завода установлен съемный CPL-фильтр. Он улучшает качество съемки, а также исключает появление солнечных бликов.

Изображение в CARCAM HYBRID 2s Signature выводится на 3-дюймовый дисплей с разрешением 640х360 пикселей. Это качественная IPS-матрица с широкими углами обзора.

Предлагается несколько вариантов оформления экрана, включая упрощенный, оптимальный при езде в ночное время. Видеорегистратор поддерживает голосовые уведомления внятным женским голосом.

Управляется при помощи механических кнопок. Они распределены по боковым граням. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат. Нажимаются с небольшим усилием.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Из особенностей отметим суперконденсатор, который пришел на смену аккумулятору. Он повышает надежность, а также расширяет температурный диапазон безопасной эксплуатации.

Для крепления на стекле используется быстросъемное магнитное крепление. Съем и установка быстрые. При движении по неровным дорогам не дребезжитЕсть возможность выбора между классической присоской и площадкой с двухсторонним скотчем. Присоска хороша для первоначального выбора оптимальной точки размещения, в последующем двухсторонний скотч будет лучше держать на стекле в условиях суровых российских зим.В основании крепления CARCAM HYBRID 2s Signature находятся разъемы для подключения дополнительной камеры и адаптера питания. Упрощен скрытый монтаж в салоне автомобиля.

Настройки

Внешняя камера выполнена в пластиковом корпусе. Длина кабеля ее подключения 5 метров. В завершении отметим сквозной USB-разъем на корпусе зарядного устройства для зарядки смартфона или питания еще оного устройства.Настройки устройства распределены по четырем вкладкам. В первой выставляются параметры съемки. Разрешение и длительность. HDR. Ручная коррекция экспозиции.

Режим работы радар-детектора и GPS-информатора.

Wi-Fi. Выбор часового пояса. Яркость и время отключения экрана.

Ночной режим с выбором времени начала и окончания.

Wi-Fi

CARCAM HYBRID 2s Signature оснащено модулем Wi-Fi. Активируется точка доступа зажатием кнопки ОК. Для смартфона на базе iOS и Android нужно будет загрузить бесплатное приложение. Остается подключить к защищенной сети. Главный экран представляет собой набор плиток с быстрым доступом к ключевым опциям.

Выводится список отснятых файлов. Выбранные могут быть удалены или перенесены в память смартфона.

Проводятся общие настройки системы. Список опций меньше, чем при управлении с экрана устройства.

Возможность просмотра видео изображения в потоке.

Проверка обновления прошивки и актуальной версии базы. Так можно будет поддерживать актуальность без необходимости носить его с собой и без подключения к ПК.

Радар-детектор

Мы проводили тестирование на дорогах Казани и близлежащих регионов. Продемонстрировал высокую эффективность детектирования радаров и комплексов с активным изучением. Дальность срабатывания с запасом. Выводились предупреждения по системам с маломощным излучением.

Эффективно отсекаются ложные сигналы от систем пассивной безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, линий ЛЭП и датчиков на парковках. Есть несколько режимов работы: ТРАССА, ГОРОД, СМАРТ. Последний автоматически подбирает оптимальные настройки в зависимости от текущей скорости движения.

Хорошее наполнение базы стационарных точек. При приближении к ним выводятся тип камеры и разрешенная скорость на участке. Для оставшихся камер АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. В Казани эти комплексы демонтируются и постепенно заменяются на стационарные КОРДОН.

Видеосъемка

Дневная съемка CARCAM HYBRID 2s Signature

Установлен высокопроизводительный процессор Novatek NTK96675, обрабатывающий изображение с матрицы Sony IMX307.

Ночная съемка CARCAM HYBRID 2s Signature

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Вторая камера CARCAM HYBRID 2s Signature

Вторая камера пишет с разрешением 1920х1080 30 к/с. Качество съемки выше, чем у большинства двухканальных видеорегистраторов.

Итоги по CARCAM HYBRID 2s Signature

CARCAM HYBRID 2s Signature – видеорегистартор с радар-детектором флагманского уровня. Высокая детализация съемки в дневное и ночное время, точное детектирование, хорошее наполнение базы камер и радаров, быстросъемное магнитное крепление, скрытый монтаж в салоне автомобиля, суперконденсатор, IPS-дисплей.