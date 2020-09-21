Обзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой

Не так давно компания CARCAM обновила линейку видеорегистраторов с радар-детектором выпуском CARCAM HYBRID 2 Signature и CARCAM HYBRID 2s Signature. Новинки оснащены актуальным модулем радар-детектора с патч-антенной и поддерживают сигнатурные технологии. Помимо этого, на борту модуль Wi-Fi, позволяющий обновить базу данных с экрана смартфона, а также провести детальные настройки и перенести копию файлов в локальную память телефона.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Отличием между новинками стала поддержка старшей моделью двухканальной съемки. Рекомендованная стоимость составляет 9 990 и 11 990 рублей соответственно. Продажи уже стартовали.

CARCAM HYBRID 2s Signatureобзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам. Набор включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, площадку с двухсторонним скотчем, дополнительную камеру с кабелем подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Внешний вид

Видимым отличием от ранее рассмотренного CARCAM COMBO 5S стали габариты. Визуально не отличается от обычных видеорегистраторов без радар-детектора.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Вместо распространённой рупорной антенны, требующей много места внутри корпуса, здесь установлена компактная патч-антенна с лазерным приемником.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Помимо нее на стороне, обращенной в сторону дороги, расположен объектив, выступающий над основной плоскостью. На него с завода установлен съемный CPL-фильтр. Он улучшает качество съемки, а также исключает появление солнечных бликов.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Изображение в CARCAM HYBRID 2s Signature выводится на 3-дюймовый дисплей с разрешением 640х360 пикселей. Это качественная IPS-матрица с широкими углами обзора.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Предлагается несколько вариантов оформления экрана, включая упрощенный, оптимальный при езде в ночное время. Видеорегистратор поддерживает голосовые уведомления внятным женским голосом.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Управляется при помощи механических кнопок. Они распределены по боковым граням. Зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат. Нажимаются с небольшим усилием.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Из особенностей отметим суперконденсатор, который пришел на смену аккумулятору. Он повышает надежность, а также расширяет температурный диапазон безопасной эксплуатации.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Для крепления на стекле используется быстросъемное магнитное крепление. Съем и установка быстрые. При движении по неровным дорогам не дребезжит

Есть возможность выбора между классической присоской и площадкой с двухсторонним скотчем. Присоска хороша для первоначального выбора оптимальной точки размещения, в последующем двухсторонний скотч будет лучше держать на стекле в условиях суровых российских зим.

В основании крепления CARCAM HYBRID 2s Signature находятся разъемы для подключения дополнительной камеры и адаптера питания. Упрощен скрытый монтаж в салоне автомобиля.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Внешняя камера выполнена в пластиковом корпусе. Длина кабеля ее подключения 5 метров. В завершении отметим сквозной USB-разъем на корпусе зарядного устройства для зарядки смартфона или питания еще оного устройства.

Настройки

Настройки устройства распределены по четырем вкладкам. В первой выставляются параметры съемки. Разрешение и длительность. HDR. Ручная коррекция экспозиции.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Режим работы радар-детектора и GPS-информатора.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Wi-Fi. Выбор часового пояса. Яркость и время отключения экрана.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Ночной режим с выбором времени начала и окончания.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Wi-Fi

CARCAM HYBRID 2s Signature оснащено модулем Wi-Fi. Активируется точка доступа зажатием кнопки ОК. Для смартфона на базе iOS и Android нужно будет загрузить бесплатное приложение. Остается подключить к защищенной сети. Главный экран представляет собой набор плиток с быстрым доступом к ключевым опциям.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Выводится список отснятых файлов. Выбранные могут быть удалены или перенесены в память смартфона.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Проводятся общие настройки системы. Список опций меньше, чем при управлении с экрана устройства.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Возможность просмотра видео изображения в потоке.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Проверка обновления прошивки и актуальной версии базы. Так можно будет поддерживать актуальность без необходимости носить его с собой и без подключения к ПК.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Радар-детектор

Мы проводили тестирование на дорогах Казани и близлежащих регионов. Продемонстрировал высокую эффективность детектирования радаров и комплексов с активным изучением. Дальность срабатывания с запасом. Выводились предупреждения по системам с маломощным излучением.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Эффективно отсекаются ложные сигналы от систем пассивной безопасности в автомобилях, вышек сотовой связи, линий ЛЭП и датчиков на парковках. Есть несколько режимов работы: ТРАССА, ГОРОД, СМАРТ. Последний автоматически подбирает оптимальные настройки в зависимости от текущей скорости движения.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Хорошее наполнение базы стационарных точек. При приближении к ним выводятся тип камеры и разрешенная скорость на участке. Для оставшихся камер АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. В Казани эти комплексы демонтируются и постепенно заменяются на стационарные КОРДОН.

CARCAM HYBRID 2s Signature

Видеосъемка

Установлен высокопроизводительный процессор Novatek NTK96675, обрабатывающий изображение с матрицы Sony IMX307.

Дневная съемка CARCAM HYBRID 2s Signature

Номерные знаки хорошо читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра.

Ночная съемка CARCAM HYBRID 2s Signature

Вторая камера пишет с разрешением 1920х1080 30 к/с. Качество съемки выше, чем у большинства двухканальных видеорегистраторов.

Вторая камера CARCAM HYBRID 2s Signature

Итоги по CARCAM HYBRID 2s Signature

CARCAM HYBRID 2s Signature – видеорегистартор с радар-детектором флагманского уровня. Высокая детализация съемки в дневное и ночное время, точное детектирование, хорошее наполнение базы камер и радаров, быстросъемное магнитное крепление, скрытый монтаж в салоне автомобиля, суперконденсатор, IPS-дисплей.
Комментарии и отзывы CARCAM HYBRID 2s Signature
Обзоры:
Обзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаровОбзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаров
Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020
Обзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детекторОбзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детектор
Новости:
Стартуют продажи комбо-видеорегистратора Inspector MapS

Модельный ряд сигнатурных комбо-устройств Inspector в скором времени пополнится ещё одним топовым девайсо...
Обзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-Fi

Тестируемый сегодня комбо-видеорегистартор INTEGO VX-1300S поддерживает сигнатурные технологии детектиров...
Обзор TrendVision Hybrid Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Сегодня в центре внимания у нас комбо-видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature с поддержкой сигнатур...
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с BluetoothОбзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth
Лучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGMЛучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
Обзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для AppleОбзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для Apple
Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Идеальный чехол для Samsung Galaxy Note ...
Идеальный чехол для Samsung Galaxy Note Довольно часто пользователи покупают себе дорогие смартфоны, а потом оказывается, что пользоваться ими бе...
HyperX выпускает новые комплекты памяти ...
HyperX выпускает новые комплекты памяти HyperX выпускает обновленные комплекты памяти линейки Predator и Fury. Модули Predator доступны емкостью ...
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие иг...
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игНе так давно компания Cougar провела обновление линейки игровых гарнитур, выпустив COUGAR IMMERSA PRO PRI...
Fortnite получит множество новых функций...
Fortnite получит множество новых функцийВместе с новой серией графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 3000, было также анонсировано, что Fortn...
Лучший чехол для Sony Xperia 1...
Лучший чехол для Sony Xperia 1Многие пользователи при выборе смартфона обращают внимание на его дизайн, привлекательные формы и прочие ...
Лучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T RED...
Лучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T REDВыбор системы жидкостного охлаждения всегда очень интересен и сложен, так как далеко не каждому пользоват...
Публичная бета-версия macOS Big Sur тепе...
Публичная бета-версия macOS Big Sur тепеПубличная бета-версия macOS Big Sur наконец-то доступна. Бета-версия macOS Big Sur присоединился к публич...
В ожидании iPhone 12: версии, предположе...
В ожидании iPhone 12: версии, предположеПочти сразу после выхода iPhone 11 сеть начали заполнять слухи об Айфонах следующего поколен...
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистрато...
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. ВидеорегистратоК сожалению, неприятности с автомобилем не ограничиваются только авариями и действиями мошенников во врем...
Бюджетный смартфон Moto E7 получит Andro...
Бюджетный смартфон Moto E7 получит AndroВ базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Moto E7, который придет на смену прош...
Лучшие аксессуары для Dendy...
Лучшие аксессуары для DendyКогда-то очень давно игровые приставки от малоизвестных производителей пользовались неслыханной популярно...
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для у...
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для уСемейство ноутбуков ASUS M509 включает 15.6-дюймовые модели с процессорами AMD Athlon и Ryzen, а также со...
Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизациейОбзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизацией
Обзор Genio Deluxe 480. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкойОбзор Genio Deluxe 480. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой
Обзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной диагональю экранаОбзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной диагональю экрана
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврикаОбзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor