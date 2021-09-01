Обзор CARCAM HYBRID 3s Signature. Двухканальный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Средняя стоимость на момент публикации составляет 14 990 рублей.
Изначально на объектив зафиксирован CPL-фильтр. Он убирает блики и отражения лобового стекла.
Сторону водителя занимает IPS-дисплей с высокой яркостью и широкими углами обзора. Видеорегистратор демонстрировал хороший уровень информативности, при эксплуатации как в дневное, так и ночное время.
Во время движения CARCAM HYBRID 3s Signature помимо потокового изображения с двух камер, выводил данные по камерам и радарам. Эти же данные дублируются хорошо слышимыми голосовыми подсказками на русском языке.
Длительным нажатием на кнопку “ВНИЗ” можно переключаться между двумя камерами. Вывод изображения с внешней камеры эффективно решает вопрос слепой зоны позади автомобиля.
Угол обзора внешней камеры 110 градусов. Крепится при помощи саморезов или двухстороннего скотча. Установить можно на заднее стекло или в районе номерного знака.
Кабель подключения длиной 5 метров, владелец сможет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля с разными типами кузова. Длина кабеля питания 3 метра.
Питающий и интерфейсный кабели подключаются в основание крепления. Они остаются на лобовом стекле и на время снятия устройства во время длительной парковки.
Сопровождается CARCAM HYBRID 3s Signature двумя вариантами крепления. Это площадка с двухсторонним скотчем и вакуумная присоска с прижимной ножкой.
Оба поддерживают поворот вокруг оси. Во всех положениях стоит устойчиво, при движении по неровным дорогам не дребезжит и не падает на приборную панель.
Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD, тесты велись с накопителем объемом 128 Гбайт.
Управление ведется с помощью механических кнопок, распределенных по боковым граням. В комплектной инструкции в виде наглядной таблицы описаны основные возможности управления.
Вместо литиевой батареи, подверженной вздутию и износу, установлен суперконденсатор. Он устойчив к перепадам температур и дает преимущество в виде неограниченного срока службы.
Интерфейс с пятью плитками: видео на устройстве, загруженные видео, онлайн, обновления, настройки.
Выбрав файлы в списке на карте памяти, установленной в видеорегистратор, можно перенести в память смартфона или удалить.
Проведение детальных настроек системы.
Просмотр потокового изображения с двух камер.
При воспроизведении файла вместе с изображением можно видеть маршрут и скорость на участке.
Без предупреждений не оставались комплексы с маломощным излучением. Ложные срабатывания при движении в мегаполисе сведены к нулю.
Хорошее наполнение базы стационарных точек. При приближении к камере или радару выводится тип камеры и дальность до ее размещения. Поддерживается одновременный вывод по двум комплексам по пути движения, не будут пропущены переносные камеры, установленные рядом со стационарным комплексом.
Удобный и быстрый способ проведения обновления базы данных и программного обеспечения.