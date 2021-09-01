Обзор CARCAM HYBRID 3s Signature. Двухканальный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

В течение длительного времени мы эксплуатировали новый видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором CARCAM HYBRID 3s Signature, как в условиях мегаполиса, так и при поездках между городами, и сегодня поделимся опытом его эксплуатации. Эта новинка поддерживает двухканальную съемку в высоком разрешении, использует быстросъемный магнитный крепеж, поддерживает дистанционное управление через приложение.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 14 990 рублей.В комплекте покупатель получает два варианта крепления на лобовое стекло, внешнюю камеру с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, клипсы для укладки кабеля, лопатку для удаления двухстороннего скотча и инструкцию на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам.

Внешний вид

Выполнено устройство в компактном корпусе. Оснащено передовой патч-антенной, выведенной на фронтальной стороне.

Изначально на объектив зафиксирован CPL-фильтр. Он убирает блики и отражения лобового стекла.

Сторону водителя занимает IPS-дисплей с высокой яркостью и широкими углами обзора. Видеорегистратор демонстрировал хороший уровень информативности, при эксплуатации как в дневное, так и ночное время.

Во время движения CARCAM HYBRID 3s Signature помимо потокового изображения с двух камер, выводил данные по камерам и радарам. Эти же данные дублируются хорошо слышимыми голосовыми подсказками на русском языке.

Длительным нажатием на кнопку “ВНИЗ” можно переключаться между двумя камерами. Вывод изображения с внешней камеры эффективно решает вопрос слепой зоны позади автомобиля.

Угол обзора внешней камеры 110 градусов. Крепится при помощи саморезов или двухстороннего скотча. Установить можно на заднее стекло или в районе номерного знака.

Кабель подключения длиной 5 метров, владелец сможет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля с разными типами кузова. Длина кабеля питания 3 метра.

Питающий и интерфейсный кабели подключаются в основание крепления. Они остаются на лобовом стекле и на время снятия устройства во время длительной парковки.

Сопровождается CARCAM HYBRID 3s Signature двумя вариантами крепления. Это площадка с двухсторонним скотчем и вакуумная присоска с прижимной ножкой.

Оба поддерживают поворот вокруг оси. Во всех положениях стоит устойчиво, при движении по неровным дорогам не дребезжит и не падает на приборную панель.

Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD, тесты велись с накопителем объемом 128 Гбайт.

Управление ведется с помощью механических кнопок, распределенных по боковым граням. В комплектной инструкции в виде наглядной таблицы описаны основные возможности управления.

Софт

Вместо литиевой батареи, подверженной вздутию и износу, установлен суперконденсатор. Он устойчив к перепадам температур и дает преимущество в виде неограниченного срока службы.Для смартфонов и планшетов, работающих на iOS и Android, доступно бесплатное приложение. Wi-Fi позволит в пару кликов, не снимая видеорегистратор с лобового стекла, провести обновление базы данных и ПО.

Интерфейс с пятью плитками: видео на устройстве, загруженные видео, онлайн, обновления, настройки.

Выбрав файлы в списке на карте памяти, установленной в видеорегистратор, можно перенести в память смартфона или удалить.

Проведение детальных настроек системы.

Просмотр потокового изображения с двух камер.

При воспроизведении файла вместе с изображением можно видеть маршрут и скорость на участке.

Настройки

Радар-детектор

Детальное управление видеосъемкой, радар-детектором, GPS-информатором и системой можно проводить с экрана видеорегистратора. Опции настроек распределены по типу и категориям. Само меню интуитивное.Как и отмечали в начале, CARCAM HYBRID 3s Signature использовался в течение длительного времени. Суммарно проехали с ним более 2 тысяч километров. За это время не было получено “писем счастья”. Предупреждения выводил заблаговременно, позволяя скорректировать скоростной режим.

Без предупреждений не оставались комплексы с маломощным излучением. Ложные срабатывания при движении в мегаполисе сведены к нулю.

Хорошее наполнение базы стационарных точек. При приближении к камере или радару выводится тип камеры и дальность до ее размещения. Поддерживается одновременный вывод по двум комплексам по пути движения, не будут пропущены переносные камеры, установленные рядом со стационарным комплексом.

Удобный и быстрый способ проведения обновления базы данных и программного обеспечения.

Видеосъемка

Дневная съемка CARCAM HYBRID 3s Signature

Ночная съемка CARCAM HYBRID 3s Signature

Вторая камера CARCAM HYBRID 3s Signature

Итоги

В зависимости от настроек и количества каналов съемки, доступен выбор вариантов разрешения видеосъемки: 3840×2160p 30 кадр/с / 2560×1440p 30 кадр/с / 2304×1296р 30 кадр/с / 1920×1080p 30 кадр/с / 1920×1080p 60 кадр/c.Высокая резкость и четкость при съемке в ночное и дневное время.С помощью приложения при просмотре на ПК можно вывести дополнительную информацию с датчиков, а также маршрут и скорость.Для экономии места на карте памяти, особенно при движении на трассе, можно включить Timelapse.CARCAM HYBRID 3s Signature - видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором, поддерживающий двухканальную съемку и оснащенный Wi-Fi модулем. Высокое разрешение съемки, простое и быстрое обновление ПО и базы данных, два варианта крепежа на стекле с поворотом 360, детальные настройки, дистанционный перенос отснятых файлов в память смартфона, суперконденсатор, поддержка емких карт памяти, быстрый поиск спутников и точное определение скорости, эффективная фильтрация помех.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".