Обзор CARCAM HYBRID 3s Signature. Двухканальный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

В течение длительного времени мы эксплуатировали новый видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором CARCAM HYBRID 3s Signature, как в условиях мегаполиса, так и при поездках между городами, и сегодня поделимся опытом его эксплуатации. Эта новинка поддерживает двухканальную съемку в высоком разрешении, использует быстросъемный магнитный крепеж, поддерживает дистанционное управление через приложение.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Средняя стоимость на момент публикации составляет 14 990 рублей.

Комплектация

В комплекте покупатель получает два варианта крепления на лобовое стекло, внешнюю камеру с кабелем подключения, зарядное устройство в прикуриватель, клипсы для укладки кабеля, лопатку для удаления двухстороннего скотча и инструкцию на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Внешний вид

Выполнено устройство в компактном корпусе. Оснащено передовой патч-антенной, выведенной на фронтальной стороне.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Изначально на объектив зафиксирован CPL-фильтр. Он убирает блики и отражения лобового стекла.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Сторону водителя занимает IPS-дисплей с высокой яркостью и широкими углами обзора. Видеорегистратор демонстрировал хороший уровень информативности, при эксплуатации как в дневное, так и ночное время.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Во время движения CARCAM HYBRID 3s Signature помимо потокового изображения с двух камер, выводил данные по камерам и радарам. Эти же данные дублируются хорошо слышимыми голосовыми подсказками на русском языке.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Длительным нажатием на кнопку “ВНИЗ” можно переключаться между двумя камерами. Вывод изображения с внешней камеры эффективно решает вопрос слепой зоны позади автомобиля.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Угол обзора внешней камеры 110 градусов. Крепится при помощи саморезов или двухстороннего скотча. Установить можно на заднее стекло или в районе номерного знака.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Кабель подключения длиной 5 метров, владелец сможет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля с разными типами кузова. Длина кабеля питания 3 метра.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Питающий и интерфейсный кабели подключаются в основание крепления. Они остаются на лобовом стекле и на время снятия устройства во время длительной парковки.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Сопровождается CARCAM HYBRID 3s Signature двумя вариантами крепления. Это площадка с двухсторонним скотчем и вакуумная присоска с прижимной ножкой.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Оба поддерживают поворот вокруг оси. Во всех положениях стоит устойчиво, при движении по неровным дорогам не дребезжит и не падает на приборную панель.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Запись видеорегистратор ведет на карту памяти формата microSD, тесты велись с накопителем объемом 128 Гбайт.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Управление ведется с помощью механических кнопок, распределенных по боковым граням. В комплектной инструкции в виде наглядной таблицы описаны основные возможности управления.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Вместо литиевой батареи, подверженной вздутию и износу, установлен суперконденсатор. Он устойчив к перепадам температур и дает преимущество в виде неограниченного срока службы.

Софт

Для смартфонов и планшетов, работающих на iOS и Android, доступно бесплатное приложение. Wi-Fi позволит в пару кликов, не снимая видеорегистратор с лобового стекла, провести обновление базы данных и ПО.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Интерфейс с пятью плитками: видео на устройстве, загруженные видео, онлайн, обновления, настройки.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Выбрав файлы в списке на карте памяти, установленной в видеорегистратор, можно перенести в память смартфона или удалить.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Проведение детальных настроек системы.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Просмотр потокового изображения с двух камер.

CARCAM HYBRID 3s Signature

При воспроизведении файла вместе с изображением можно видеть маршрут и скорость на участке.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Настройки

Детальное управление видеосъемкой, радар-детектором, GPS-информатором и системой можно проводить с экрана видеорегистратора. Опции настроек распределены по типу и категориям. Само меню интуитивное.

Радар-детектор

Как и отмечали в начале, CARCAM HYBRID 3s Signature использовался в течение длительного времени. Суммарно проехали с ним более 2 тысяч километров. За это время не было получено “писем счастья”. Предупреждения выводил заблаговременно, позволяя скорректировать скоростной режим.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Без предупреждений не оставались комплексы с маломощным излучением. Ложные срабатывания при движении в мегаполисе сведены к нулю.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Хорошее наполнение базы стационарных точек. При приближении к камере или радару выводится тип камеры и дальность до ее размещения. Поддерживается одновременный вывод по двум комплексам по пути движения, не будут пропущены переносные камеры, установленные рядом со стационарным комплексом.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Удобный и быстрый способ проведения обновления базы данных и программного обеспечения.

CARCAM HYBRID 3s Signature

Видеосъемка

В зависимости от настроек и количества каналов съемки, доступен выбор вариантов разрешения видеосъемки: 3840×2160p 30 кадр/с / 2560×1440p 30 кадр/с / 2304×1296р 30 кадр/с / 1920×1080p 30 кадр/с / 1920×1080p 60 кадр/c.

Дневная съемка CARCAM HYBRID 3s Signature

Высокая резкость и четкость при съемке в ночное и дневное время.

Ночная съемка CARCAM HYBRID 3s Signature

С помощью приложения при просмотре на ПК можно вывести дополнительную информацию с датчиков, а также маршрут и скорость.

Вторая камера CARCAM HYBRID 3s Signature

Для экономии места на карте памяти, особенно при движении на трассе, можно включить Timelapse.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCARCAM HYBRID 3s Signature - видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором, поддерживающий двухканальную съемку и оснащенный Wi-Fi модулем. Высокое разрешение съемки, простое и быстрое обновление ПО и базы данных, два варианта крепежа на стекле с поворотом 360, детальные настройки, дистанционный перенос отснятых файлов в память смартфона, суперконденсатор, поддержка емких карт памяти, быстрый поиск спутников и точное определение скорости, эффективная фильтрация помех.
CARCAM HYBRID 3s Signature получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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